VPB: Schon in der Bauphase lüften, um Schimmel vorzubeugen

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Neueste Leseranmerkungen
Keine Kündigung durch mündliches Baustellenverbot!
OLG Zweibrücken, 30.01.2025 - 5 U 111/24
Volltext
Änderung der Leistungsbeschreibung durch (abweichende) Antwort auf Bieterfrage?
VK Berlin, 18.12.2023 - VK B 2-29/23
Volltext
Haftet der Statiker für Verzögerungsschäden infolge mangelhafter Pläne?
OLG Stuttgart, 24.03.2026 - 10 U 72/25
Volltext
Carport-Bausatz = unwiderrufliche Individualanfertigung?
OLG Brandenburg, 06.05.2026 - 4 U 32/25
Volltext
DG-Eigentümer für Dach zuständig: Umfang der Schadensbehebungspflicht?
AG Berlin-Mitte, 21.08.2025 - 29 C 69/24 WEG
Volltext
Vorbringen verspätet? Zurückweisung erst nach gerichtlichem Hinweis!
OLG Brandenburg, 09.04.2026 - 10 U 58/25
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OLG Zweibrücken, 30.01.2025 - 5 U 111/24
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Neueste Leseranmerkungen
OLG Schleswig/BGH:
Keine Rechnungsfreigabe, keine Fälligkeit?
IBR-Beitrag
LG Cottbus:
Vorrang der Baukammer vor der KfH?
IBR-Beitrag
OLG Naumburg:
Behinderung weggefallen: Auftragnehmer muss Arbeiten zügig fortführen!
IBR 2026, 177
OLG Hamburg:
Projektsteuerungsvertrag = Werkvertrag?
IBR 2026, 296
OLG Köln:
Wie ist das Zusatzhonorar bei einer Bauzeitverlängerung zu ermitteln?
IBR 2026, 298
OLG Naumburg:
Zusatzhonorar wegen verlängerter Bauzeit: Auf die Baufertigstellung kommt es an!
IBR 2025, 530
Alle Sachgebiete
100 Jahre VOB/B Zeit für den verdienten Ruhestand?
Langaufsatz
Keine Rechnungsfreigabe, keine Fälligkeit?
IBR-Beitrag
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IBR 2026, 177
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IBR 2026, 296
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Wie ist das Zusatzhonorar bei einer Bauzeitverlängerung zu ermitteln?
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Neueste Beiträge:
weitere Beiträge
OLG Zweibrücken:
Abrechnungsverhältnis durch mündliches Baustellenverbot?
IBR-Beitrag
OLG Stuttgart:
Besteller muss konkrete Planungsmängel rügen!
IBR-Beitrag
AG Essen:
Berechtigen fortlaufend unpünktliche Mietzahlungen zur fristlosen Kündigung?
IMR-Beitrag
LG Düsseldorf:
Kunst am Bau in der GdWE - geht es?
IMR-Beitrag
OVG Mecklenburg-Vorpommern:
Ablehnung des Terminverlegungsantrags trotz AU-Vorlage?
IBR-Beitrag
OLG Brandenburg:
Vorbringen verspätet? Zurückweisung erst nach gerichtlichem Hinweis!
IBR-Beitrag
OLG Stuttgart:
Bauverzögerung infolge Planungsfehler: Verspätete oder mangelhafte Leistung?
IBR-Beitrag
Abrechnungsverhältnis durch mündliches Baustellenverbot?
IBR-Beitrag
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Besteller muss konkrete Planungsmängel rügen!
IBR-Beitrag
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Neueste Volltexturteile:
weitere Volltexturteile
OLG Celle:
Tiefbauunternehmer darf nicht "blind" auf Leitungspläne vertrauen!
Volltext
VK Westfalen:
Wertungsgremium muss unverändert bleiben!
Volltext
VG Berlin:
Waldkiefer vs. PV-Anlage: Anspruch auf Fällgenehmigung?
Volltext
BGH:
Zwangsversteigerung: Kein sofortiger Antrag auf Sicherheitsleistung 14 Minuten nach Abgabe des Gebots
Volltext
AG Hamburg-Altona:
Beschluss über Wärmpumpen-Außeneinheit: Was ist zu beachten?
Volltext
OLG Frankfurt:
Vertragsschluss per WhatsApp?
Volltext
BGH:
Wann muss Kläger bei ausbleibender Vorschussanforderung nachfragen?
Volltext
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VPB: Schon in der Bauphase lüften, um Schimmel vorzubeugen
Pinselschimmel
© VPB
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