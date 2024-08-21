Wie kann sich ein Nachbar gegen eine Baugenehmigung wehren?

ibr-online. Die Datenbank für
Bau-, Architekten- und Immobilienrecht.
Bau-, Architekten- und Immobilienrecht.
Kostenloses Probeabo
Nachrichtensuche
Aktuelles
Meistgelesen
Neueste Leseranmerkungen
Terminplan "umgeworfen", Vertragsstrafe hinfällig!
OLG Schleswig, 21.08.2024 - 12 U 29/23
Volltext
WEG verlangt Vorschuss wegen Mängeln am Gemeinschaftseigentum: Rechte des Erwerbers?
OLG Stuttgart, 28.04.2026 - 10 U 39/25
Volltext
Wann ist eine "nicht verwendete Sicherheit" zurückzugeben?
BGH, 07.05.2026 - VII ZR 107/25
Volltext
Anwalt legt AU-Bescheinigung vor: Terminverlegungsgrund glaubhaft gemacht?
OVG Mecklenburg-Vorpommern, 31.03.2026 - 4 LB 349/25
Volltext
Vorabgestattung führt zur endgültigen Zuschlagerteilung!
OLG Naumburg, 08.05.2026 - 6 Verg 2/26
Volltext
Versand durch Kollegen? Kein sicherer Übermittlungsweg!
BGH, 06.05.2026 - VII ZB 9/25
Volltext
OLG Schleswig, 21.08.2024 - 12 U 29/23
Volltext
WEG verlangt Vorschuss wegen Mängeln am Gemeinschaftseigentum: Rechte des Erwerbers?
OLG Stuttgart, 28.04.2026 - 10 U 39/25
Volltext
Wann ist eine "nicht verwendete Sicherheit" zurückzugeben?
BGH, 07.05.2026 - VII ZR 107/25
Volltext
Anwalt legt AU-Bescheinigung vor: Terminverlegungsgrund glaubhaft gemacht?
OVG Mecklenburg-Vorpommern, 31.03.2026 - 4 LB 349/25
Volltext
Vorabgestattung führt zur endgültigen Zuschlagerteilung!
OLG Naumburg, 08.05.2026 - 6 Verg 2/26
Volltext
Versand durch Kollegen? Kein sicherer Übermittlungsweg!
BGH, 06.05.2026 - VII ZB 9/25
Volltext
Neueste Leseranmerkungen
LG Cottbus:
Vorrang der Baukammer vor der KfH?
IBR-Beitrag
OLG Naumburg:
Behinderung weggefallen: Auftragnehmer muss Arbeiten zügig fortführen!
IBR 2026, 177
OLG Hamburg:
Projektsteuerungsvertrag = Werkvertrag?
IBR 2026, 296
OLG Köln:
Wie ist das Zusatzhonorar bei einer Bauzeitverlängerung zu ermitteln?
IBR 2026, 298
OLG Naumburg:
Zusatzhonorar wegen verlängerter Bauzeit: Auf die Baufertigstellung kommt es an!
IBR 2025, 530
Alle Sachgebiete
100 Jahre VOB/B Zeit für den verdienten Ruhestand?
Langaufsatz
Alle Sachgebiete
Das Fortschreiben der Ausführungsplanung im Leistungsbild Technische Ausrüstung
Langaufsatz
Vorrang der Baukammer vor der KfH?
IBR-Beitrag
OLG Naumburg:
Behinderung weggefallen: Auftragnehmer muss Arbeiten zügig fortführen!
IBR 2026, 177
OLG Hamburg:
Projektsteuerungsvertrag = Werkvertrag?
IBR 2026, 296
OLG Köln:
Wie ist das Zusatzhonorar bei einer Bauzeitverlängerung zu ermitteln?
IBR 2026, 298
OLG Naumburg:
Zusatzhonorar wegen verlängerter Bauzeit: Auf die Baufertigstellung kommt es an!
IBR 2025, 530
Alle Sachgebiete
100 Jahre VOB/B Zeit für den verdienten Ruhestand?
Langaufsatz
Alle Sachgebiete
Das Fortschreiben der Ausführungsplanung im Leistungsbild Technische Ausrüstung
Langaufsatz
Neueste Beiträge:
weitere Beiträge
OLG Stuttgart:
WEG verweigert Nacherfüllung: Schlussrate wird (trotz Mängeln) fällig!
IBR-Beitrag
OVG Bremen:
Divergierende Angaben zum Emissionskontingent in Planurkunde und -begründung sind keine offensichtlichen Schreibfehler
IBR-Beitrag
OLG Nürnberg:
Treuwidrigkeit der Berufung auf einen Schriftformmangel!
IMR-Beitrag
BGH:
Übertragung der Erhaltungslast: Erhaltungsbeschlüsse sind weiterhin möglich!
IMR-Beitrag
BGH:
Nicht nur Willkürkontrolle bei Änderung der Kostenverteilung für Erhaltungsmaßnahmen!
IMR-Beitrag
LAG Berlin-Brandenburg:
Textform genügt für Auslösung der Klagefrist bei tariflicher Ausschlussfrist!
IBR-Beitrag
OLG Stuttgart:
Geprüft und nachverhandelt: Kein Widerrufsrecht!
IBR-Beitrag
WEG verweigert Nacherfüllung: Schlussrate wird (trotz Mängeln) fällig!
IBR-Beitrag
OVG Bremen:
Divergierende Angaben zum Emissionskontingent in Planurkunde und -begründung sind keine offensichtlichen Schreibfehler
IBR-Beitrag
OLG Nürnberg:
Treuwidrigkeit der Berufung auf einen Schriftformmangel!
IMR-Beitrag
BGH:
Übertragung der Erhaltungslast: Erhaltungsbeschlüsse sind weiterhin möglich!
IMR-Beitrag
BGH:
Nicht nur Willkürkontrolle bei Änderung der Kostenverteilung für Erhaltungsmaßnahmen!
IMR-Beitrag
LAG Berlin-Brandenburg:
Textform genügt für Auslösung der Klagefrist bei tariflicher Ausschlussfrist!
IBR-Beitrag
OLG Stuttgart:
Geprüft und nachverhandelt: Kein Widerrufsrecht!
IBR-Beitrag
Neueste Volltexturteile:
weitere Volltexturteile
BGH:
Wann ist eine "nicht verwendete Sicherheit" zurückzugeben?
Volltext
OLG Karlsruhe:
Pauschalierung der Kündigungsvergütung auf 25 % ist unwirksam!
Volltext
VK Bund:
Wertung anhand Quervergleichs muss plausibel sein!
Volltext
VK Nordbayern:
Referenz für "Systemtrennwände" muss auch deren Montage umfassen!
Volltext
OLG Stuttgart:
WEG verlangt Vorschuss wegen Mängeln am Gemeinschaftseigentum: Rechte des Erwerbers?
Volltext
VG Braunschweig:
Fördermittelverlust wegen "formaler" Fehler bei der Eignungsprüfung?
Volltext
BGH:
Versand durch Kollegen? Kein sicherer Übermittlungsweg!
Volltext
Wann ist eine "nicht verwendete Sicherheit" zurückzugeben?
Volltext
OLG Karlsruhe:
Pauschalierung der Kündigungsvergütung auf 25 % ist unwirksam!
Volltext
VK Bund:
Wertung anhand Quervergleichs muss plausibel sein!
Volltext
VK Nordbayern:
Referenz für "Systemtrennwände" muss auch deren Montage umfassen!
Volltext
OLG Stuttgart:
WEG verlangt Vorschuss wegen Mängeln am Gemeinschaftseigentum: Rechte des Erwerbers?
Volltext
VG Braunschweig:
Fördermittelverlust wegen "formaler" Fehler bei der Eignungsprüfung?
Volltext
BGH:
Versand durch Kollegen? Kein sicherer Übermittlungsweg!
Volltext
Nachrichten in allen Sachgebieten
Online seit gestern
Wie kann sich ein Nachbar gegen eine Baugenehmigung wehren?
© Rawf8 - iStock
mehr…