VPB: Bestandsaufnahme Haus (6/6) - Außenbereich

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Terminplan "umgeworfen", Vertragsstrafe hinfällig!
OLG Schleswig, 21.08.2024 - 12 U 29/23
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Baustopp "angeordnet": Verjährungsfrist für Erfüllungsanspruch beginnt!
LG Landshut, 24.04.2026 - 54 O 592/24
Volltext
Anwalt legt AU-Bescheinigung vor: Terminverlegungsgrund glaubhaft gemacht?
OVG Mecklenburg-Vorpommern, 31.03.2026 - 4 LB 349/25
Volltext
WEG verlangt Vorschuss wegen Mängeln am Gemeinschaftseigentum: Rechte des Erwerbers?
OLG Stuttgart, 28.04.2026 - 10 U 39/25
Volltext
Vorabgestattung führt zur endgültigen Zuschlagerteilung!
OLG Naumburg, 08.05.2026 - 6 Verg 2/26
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Neueste Leseranmerkungen
LG Cottbus:
Vorrang der Baukammer vor der KfH?
IBR-Beitrag
OLG Naumburg:
Behinderung weggefallen: Auftragnehmer muss Arbeiten zügig fortführen!
IBR 2026, 177
OLG Hamburg:
Projektsteuerungsvertrag = Werkvertrag?
IBR-Beitrag
OLG Köln:
Wie ist das Zusatzhonorar bei einer Bauzeitverlängerung zu ermitteln?
IBR-Beitrag
OLG Naumburg:
Zusatzhonorar wegen verlängerter Bauzeit: Auf die Baufertigstellung kommt es an!
IBR 2025, 530
Alle Sachgebiete
100 Jahre VOB/B Zeit für den verdienten Ruhestand?
Langaufsatz
Alle Sachgebiete
Das Fortschreiben der Ausführungsplanung im Leistungsbild Technische Ausrüstung
Langaufsatz
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OLG Köln/BGH:
Über dem Boden ist nicht im Boden!
IBR-Beitrag
OLG Koblenz:
Energieberater garantiert nichts!
IBR-Beitrag
OLG München:
Stillschweigende Verlängerung des Mietverhältnisses durch Gebrauchsfortsetzung
IMR-Beitrag
LG München I:
Mögliche Schadensersatzansprüche gegen Vorverwalter sind rechtlich zu prüfen
IMR-Beitrag
LG Aachen:
Bauträger muss beim Anschluss an Leitungen konkrete Verbrauchserfassung ermöglichen!
IMR-Beitrag
BGH:
Unsubstanziierter Vortrag darf einfach bestritten werden!
IBR-Beitrag
Zeitschriftenschau:
Bauablaufbezogene Darstellung beschränkt sich auf Behinderungseintritt!
IBR-Beitrag
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Neueste Volltexturteile:
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OLG Stuttgart:
WEG verlangt Vorschuss wegen Mängeln am Gemeinschaftseigentum: Rechte des Erwerbers?
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VG Braunschweig:
Fördermittelverlust wegen "formaler" Fehler bei der Eignungsprüfung?
Volltext
BGH:
Versand durch Kollegen? Kein sicherer Übermittlungsweg!
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OLG Celle:
Wer muss die Handwerker für eine Bauteilöffnung beistellen?
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BGH:
Verband bleibt immer für Balkonsanierungen zuständig!
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Terminplan "umgeworfen", Vertragsstrafe hinfällig!
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VPB: Bestandsaufnahme Haus (6/6) - Außenbereich
© Photographee.eu -shutterstock.com
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