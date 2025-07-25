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Klimaschutz am Fenster: Wie moderne Verglasung Heizkosten und CO2 reduziert
© istock - tirc83
Wer an Klimaschutz im eigenen Haus denkt, hat meist die Heizung oder die Dämmung im Kopf. Doch ein entscheidender Hebel springt buchstäglich ins Auge: die Fenster. Die Studie "Mehr Energie sparen mit neuen Fenstern" des Bundesverbands Flachglas (BF) und des Verbands Fenster + Fassade (VFF) zeigt, wie viel Energie und CO2 sich allein durch modernes Glas einsparen lässt - in der Sanierung wie im Neubau. "Keine andere Einzelmaßnahme spart so viel Energie wie der Fenstertausch, oft mit überschaubarem Aufwand", sagt BF-Geschäftsführer Jochen Grönegräs.
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