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Vollständige Fertigstellung" ≠ Abnahmereife!
BGH, 22.04.2026 - VII ZR 88/25
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Schadensberechnung bei Werkmängeln?
BGH, 05.02.2026 - IX ZR 23/24
Volltext
Nachunternehmer nachgeschoben": Ausschluss des Angebots?
LG Lüneburg, 04.02.2026 - 2 O 35/26
Volltext
Unternehmer muss erforderliche Genehmigung einholen!
OLG München, 30.07.2025 - 27 U 4248/24 Bau
Volltext
Länder stimmen beschleunigter Vergabe öffentlicher Aufträge zu
Unzureichende Auftragswertschätzung ist keine taugliche Prüfgrundlage!
VK Baden-Württemberg, 13.04.2026 - 1 VK 15/26
Volltext
Keller feucht: Wann liegt Arglist vor?
OLG Frankfurt, 18.12.2024 - 12 U 202/23
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LG Cottbus:
Vorrang der Baukammer vor der KfH?
IBR-Beitrag
OLG Naumburg:
Behinderung weggefallen: Auftragnehmer muss Arbeiten zügig fortführen!
IBR 2026, 177
OLG Hamburg:
Projektsteuerungsvertrag = Werkvertrag?
IBR-Beitrag
OLG Köln:
Wie ist das Zusatzhonorar bei einer Bauzeitverlängerung zu ermitteln?
IBR-Beitrag
OLG Naumburg:
Zusatzhonorar wegen verlängerter Bauzeit: Auf die Baufertigstellung kommt es an!
IBR 2025, 530
Alle Sachgebiete
100 Jahre VOB/B Zeit für den verdienten Ruhestand?
Langaufsatz
Alle Sachgebiete
Das Fortschreiben der Ausführungsplanung im Leistungsbild Technische Ausrüstung
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BGH:
Abnahmevollmacht muss widerruflich sein!
IBR-Beitrag
OLG Düsseldorf:
Wer präqualifiziert ist, ist nicht automatisch geeignet!
VPR-Beitrag
VG Schwerin:
Ferienwohnungen sind im Wohngebiet die Ausnahme, nicht die Regel!
IBR-Beitrag
LG Frankfurt/Main:
Nur formelle Mängel genügen nicht, um einen Sanierungsbeschluss zu Fall zu bringen!
IMR-Beitrag
KG:
Umlageklauseln für Koordination und Bauschuttentsorgung sind unwirksam!
IBR-Beitrag
BVerwG:
BImSchG-Konzentrationswirkung erfasst auch Änderungsgenehmigung!
IBR-Beitrag
OLG Karlsruhe:
Keine Kostenobergrenze für Wartungskosten gemeinschaftlich genutzter technischer Anlagen in AGB
IMR-Beitrag
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BFH:
Ertragswertverfahren auch bei denkmalgeschütztem Gebäude anwendbar
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BGH:
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BGH:
Schadensberechnung bei Werkmängeln?
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VG Hannover:
Ist ein landwirtschaftliches Gebäude bei ausschließlicher Flächenpacht privilegiert?
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AG Essen:
Späte Mietzahlung nach vorheriger Abmahnung ist fristloser Kündigungsgrund
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