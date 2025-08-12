ibr-online. Die Datenbank für
Bau-, Architekten- und Immobilienrecht.
Bau-, Architekten- und Immobilienrecht.
Kostenloses Probeabo
Nachrichten in allen Sachgebieten
Online seit heute
BVMB fordert verbesserte Preisanpassungsmechanismen im Bau
© frantic00 - shutterstock.com
Rund 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Bauwirtschaft und der öffentlichen Hand - darunter Vertreter der Autobahn GmbH, der DEGES sowie der Landesverwaltungen - hatten sich zur Frühjahrstagung des Arbeitskreises Straße/Brücke der BVMB getroffen. Im Mittelpunkt der Diskussionen standen unter anderem die seit Beginn des Irankriegs dramatisch gestiegenen Preise für Baustoffe. Diese belasten die Baufirmen erheblich:
mehr…