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BVerwG: Dr. Joachim Tepperwien neuer Richter im Revisionssenat für Baurecht
Bundesverwaltunsgericht
© Tommi - iStockphoto.com
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Dr. Tepperwien wurde 1976 in Berlin geboren. Im Anschluss an das erste juristische Staatsexamen absolvierte er zunächst ein Graduiertenstudium an der Universität Oxford. Nach Ablegung der zweiten juristischen Staatsprüfung promovierte ihn die Freie Universität Berlin zum Doktor der Rechte.
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