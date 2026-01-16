Bundestag beschließt neue Regeln für Sicherheitsbeauftragte

Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.

Treffervorschau

Treffer Pfeil
Architekten- &
Ingenieurrecht Recht
am Bau Bauträger-
recht Versiche-
rungsrecht Öffentl. Bau- &
Umweltrecht Vergabe-
recht Sachverstän-
digenrecht Immobilienrecht
Kauf/Miete/WEG Zivilprozess &
Schiedswesen
Zielgruppen
Alle Sachgebiete

 [Hilfe]

Bei Eingabe mehrerer Suchbegriffe, getrennt durch Leerzeichen, werden Texte gefunden, in denen alle Suchbegriffe vorkommen.

Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden.

Sie können den Platzhalter * einsetzen: "pauschal*" findet z.B. auch "Pauschalhonorar".

Bei Eingabe eines Aktenzeichens wird automatisch nach der zugehörigen Entscheidung und weiteren Texten, in denen diese zitiert wird, gesucht, bei Eingabe eines Datums nach allen Entscheidungen mit diesem Verkündungsdatum.

Oder-Suche: geben Sie zwischen mehreren Suchbegriffen ODER ein (großgeschrieben), um Dokumente zu finden, in denen mindestens einer der Begriffe vorgekommt.

Phrasensuche: genaue Wortfolgen können Sie mittels Anführungszeichen (") suchen.

Kostenloses ProbeaboOK
Nachrichtensuche
 nur im Titel
Aktuelles
Meistgelesen
Kann eine falsche" Honorarzone wirksam vereinbart werden?
OLG Stuttgart, 03.03.2026 - 10 U 88/25
Dokument öffnen Volltext
Wesentliche Vertragserweiterung löst (Neu-)Ausschreibungspflicht aus!
OLG Düsseldorf, 06.03.2026 - Verg 29/22
Dokument öffnen Volltext
Wer an das Geld des Bauherrn will, muss mangelfrei geleistet haben!
LG Hamburg, 16.01.2026 - 315 O 57/25
Dokument öffnen Volltext
Mangelverdacht = Mangel?
BGH, 26.02.2026 - V ZR 83/25
Dokument öffnen Volltext
Angestellte Ingenieure machen aus einer GmbH kein Ingenieurbüro!
LG Bochum, 18.02.2026 - 13 O 117/25
Dokument öffnen Volltext
Abwehrklauseln" verdrängen nur Allgemeine Geschäftsbedingungen!
VK Sachsen, 23.02.2026 - 1/SVK/049-25
Dokument öffnen Volltext

Neueste Leseranmerkungen
VK Sachsen:
Keine Korrektur "ausschlussreifer" Angebote!
Dokument öffnen VPR-Beitrag
Neue Empfehlungen für den Feuchteschutz von erdberührten Bauteilen
Dokument öffnen IBR 2026, 1
Bauteilöffnungen aus der Sicht von Sachverständigen
Dokument öffnen IBR 2026, 111
OLG München:
Keine "Gesamt-Finanzierungsbestätigung" vom Verbraucher-Bauherrn!
Dokument öffnen IBR 2025, 527
Zeitschriftenschau:
Belegreife des Estrichs: Hat die CM-Messung ausgedient?
Dokument öffnen IBR 2026, 58
Zeitschriftenschau:
"Joker" Abrechnungsverhältnis?
Dokument öffnen IBR 2026, 168
Neueste Beiträge:
OLG Schleswig:
Auch der Bauherr ist zu überwachen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
VK Sachsen:
Bieter muss gültiges Prüfzeugnis vorlegen!
Dokument öffnen VPR-Beitrag
OVG Niedersachsen:
Darf der Bebauungsplan fossile Heizungen verbieten?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
AG München:
Führt eine Vielzahl von Formfehlern bei der Beschlussfassung zum Anfechtungserfolg?
Dokument öffnen IMR-Beitrag
OLG Rostock:
Wann ist eine Erschließungsanlage "endgültig hergestellt"?
Dokument öffnen IMR-Beitrag
OLG Stuttgart:
Auskunftsanspruch gegen den Gerichtssachverständigen gemäß Datenschutzgrundverordnung
Dokument öffnen IBR-Beitrag
LG Frankfurt/Main:
Streit zwischen Wohnungseigentümern: Schlichtung erforderlich - jedenfalls in Hessen
Dokument öffnen IMR-Beitrag
weitere Beiträge
Neueste Volltexturteile:
OLG Stuttgart:
Kann eine falsche" Honorarzone wirksam vereinbart werden?
Dokument öffnen Volltext
LG Frankfurt/Main:
Wie kann man den Verwalter zur Beschlussumsetzung zwingen?
Dokument öffnen Volltext
BGH:
Keine Formularvollmacht für freie" Änderung der Teilungserklärung!
Dokument öffnen Volltext
VG Düsseldorf:
Keine Teilnahmebescheinigung, kein Fortbildungsnachweis!
Dokument öffnen Volltext
OLG Düsseldorf:
Wesentliche Vertragserweiterung löst (Neu-)Ausschreibungspflicht aus!
Dokument öffnen Volltext
OVG Niedersachsen:
Verwendung fossiler Brennstoffe darf ausgeschlossen werden!
Dokument öffnen Volltext
AG Passau:
Einseitiges Fordern ist kein Verhandeln!
Dokument öffnen Volltext
weitere Volltexturteile

Nachrichten in allen Sachgebieten


Online seit heute

Bundestag beschließt neue Regeln für Sicherheitsbeauftragte
Bild
© Iryna Melnyk - iStock
Der Deutsche Bundestag hat neue Regelungen für Sicherheitsbeauftragte in Unternehmen beschlossen. Künftig soll ihre Bestellung stärker an der tatsächlichen Gefährdungssituation im Unternehmen ausgerichtet werden. Der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB), der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB), die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) sowie die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) begrüßen die Anpassung, die den besonderen Arbeitsbedingungen in der Bauwirtschaft Rechnung trägt.
Dokument öffnen mehr…