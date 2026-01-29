Nachrichten in allen Sachgebieten
Online seit heute
CO₂ raus aus der Luft und rein in den Beton
© Beekeepx - shutterstock.com
Wie kann die Bauwirtschaft nicht nur weniger CO₂ ausstoßen, sondern aktiv dazu beitragen, Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu entfernen? In Bernau bei Berlin läuft seit Kurzem eine Anlage, die etwas tut, was bislang als Zukunftsvision galt: Sie produziert ein hochwertiges Betonadditiv, das CO₂ dauerhaft im Baustoff bindet - und damit jedes Bauwerk mit Beton potenziell zur Kohlenstoffsenke macht. Sören Bartol, Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, hat sich bei einem Spotlight des Innovationsnetzwerks solid UNIT vor Ort angesehen, wie das Climate Tech Startup ecoLocked diese Idee in industrielle und skalierbare Realität übersetzt.
mehr…