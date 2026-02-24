Sondervermögen ohne Wirkung? Kritik an Zweckentfremdung wächst

Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.

Treffervorschau

Treffer Pfeil
Architekten- &
Ingenieurrecht Recht
am Bau Bauträger-
recht Versiche-
rungsrecht Öffentl. Bau- &
Umweltrecht Vergabe-
recht Sachverstän-
digenrecht Immobilienrecht
Kauf/Miete/WEG Zivilprozess &
Schiedswesen
Zielgruppen
Alle Sachgebiete

 [Hilfe]

Bei Eingabe mehrerer Suchbegriffe, getrennt durch Leerzeichen, werden Texte gefunden, in denen alle Suchbegriffe vorkommen.

Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden.

Sie können den Platzhalter * einsetzen: "pauschal*" findet z.B. auch "Pauschalhonorar".

Bei Eingabe eines Aktenzeichens wird automatisch nach der zugehörigen Entscheidung und weiteren Texten, in denen diese zitiert wird, gesucht, bei Eingabe eines Datums nach allen Entscheidungen mit diesem Verkündungsdatum.

Oder-Suche: geben Sie zwischen mehreren Suchbegriffen ODER ein (großgeschrieben), um Dokumente zu finden, in denen mindestens einer der Begriffe vorgekommt.

Phrasensuche: genaue Wortfolgen können Sie mittels Anführungszeichen (") suchen.

Kostenloses ProbeaboOK
Nachrichtensuche
 nur im Titel
Aktuelles
Meistgelesen
Vorgetäuschter Eigenbedarf: Was gibt es als Schadensersatz?
AG Berlin-Mitte, 28.01.2026 - 7 C 228/24
Dokument öffnen Volltext
Vergütung auf Stundenbasis spricht nicht gegen Werkvertrag!
LG Stralsund, 05.03.2026 - 3 HK O 8/25
Dokument öffnen Volltext
Mängel vor der Abnahme: Kündigung aus wichtigem Grund möglich?
KG, 03.03.2026 - 21 U 109/24
Dokument öffnen Volltext
Auch der Bauherr ist zu überwachen!
OLG Schleswig, 05.01.2026 - 12 U 2/25
Dokument öffnen Volltext
Kündigung wegen fortlaufender Zutrittsverweigerung rechtens
LG München II, 24.02.2026 - 12 S 1472/25
Dokument öffnen Volltext
Bauherr muss Bestandsschutz beweisen!
VGH Baden-Württemberg, 25.02.2026 - 5 S 2295/25
Dokument öffnen Volltext

Neueste Leseranmerkungen
Zeitschriftenschau:
Belegreife des Estrichs: Hat die CM-Messung ausgedient?
Dokument öffnen IBR 2026, 58
Zeitschriftenschau:
"Joker" Abrechnungsverhältnis?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Hamm:
Einmal ist keinmal!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
LG Hamburg:
Abschluss = Anspruch auf Maklerprovision?
Dokument öffnen IMR-Beitrag
OLG Celle:
Mängelbeseitigung in Eigenregie: Keine Offenbarungspflicht des Verkäufers!
Dokument öffnen IMR-Beitrag
KG/BGH:
Behinderung und Behinderungsfolgen muss der Unternehmer (voll) beweisen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
Neueste Beiträge:
AG Lübeck:
Zweifel an Ernsthaftigkeit des Selbstnutzungswunsches bei Eigenbedarfskündigung
Dokument öffnen IMR-Beitrag
LG Frankfurt/Main:
Eigentümer hat Anspruch auf Abstellung einer zweckwidrigen Nutzung durch die WEG
Dokument öffnen IMR-Beitrag
BGH:
Grundurteil kann aus prozessökonomischen Gründen unzulässig sein!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Celle:
Beweisverwertungsverbot bei Mithörzeugen
Dokument öffnen IBR-Beitrag
Zeitschriftenschau:
Schadensersatz wegen Baumängeln: Wie wird die Schadenshöhe "konkret" berechnet?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
LG München I:
Verfrühte Ausübung des Optionsrechts bleibt wirksam
Dokument öffnen IMR-Beitrag
BGH:
Vertragsübernahme der WEG: Früher kein Selbstläufer!
Dokument öffnen IMR-Beitrag
weitere Beiträge
Neueste Volltexturteile:
OLG Schleswig:
Auch der Bauherr ist zu überwachen!
Dokument öffnen Volltext
OLG Düsseldorf:
Streitwertbemessung richtet sich nach Angreiferinteresse!
Dokument öffnen Volltext
OLG Düsseldorf:
Keine Vorschussanforderung: Vergütungsverlust bei unterlassenem Hinweis?
Dokument öffnen Volltext
KG:
Mängel vor der Abnahme: Kündigung aus wichtigem Grund möglich?
Dokument öffnen Volltext
OLG München:
Wartungskostenumlage ohne Kostenobergrenze ist unwirksam!
Dokument öffnen Volltext
LG Frankfurt/Main:
Eigentümer hat Anspruch auf Abstellung einer zweckwidrigen Nutzung durch die WEG
Dokument öffnen Volltext
OLG Karlsruhe:
Gemeinde muss für Fehler des Schallschutzgutachters einstehen!
Dokument öffnen Volltext
weitere Volltexturteile

Nachrichten in allen Sachgebieten


Online seit heute

Sondervermögen ohne Wirkung? Kritik an Zweckentfremdung wächst
Bild
© frantic00 - shutterstock.com
BVMB: Infrastruktur fehlen nach wie vor die Mittel

Ein Jahr nach der Einrichtung des Sondervermögens für Infrastruktur und Klimaneutralität wächst die Kritik an dessen Umsetzung deutlich. Was als kraftvoller Impuls zur Modernisierung insbesondere der Verkehrsinfrastruktur angekündigt war, steht zunehmend im Verdacht, zentrale finanzpolitische Grundsätze und Rahmenbedingungen zu unterlaufen. Vor allem das Prinzip der "Zusätzlichkeit" - also die Verpflichtung, neue Mittel ergänzend und nicht ersetzend einzusetzen - wurde nach Einschätzung zweier führender Wirtschaftsforschungsinstitute in weiten Teilen verfehlt. Ein erheblicher Teil der Mittel sei nicht zusätzlich investiert worden, sondern habe bestehende Haushaltsansätze ersetzt, so der Tenor aus dem Kreis der Experten.
Dokument öffnen mehr…