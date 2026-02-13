Umsetzung von EU-Recht: drei Verfahren gegen Deutschland

Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.

Treffervorschau

Treffer Pfeil
Architekten- &
Ingenieurrecht Recht
am Bau Bauträger-
recht Versiche-
rungsrecht Öffentl. Bau- &
Umweltrecht Vergabe-
recht Sachverstän-
digenrecht Immobilienrecht
Kauf/Miete/WEG Zivilprozess &
Schiedswesen
Zielgruppen
Alle Sachgebiete

 [Hilfe]

Bei Eingabe mehrerer Suchbegriffe, getrennt durch Leerzeichen, werden Texte gefunden, in denen alle Suchbegriffe vorkommen.

Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden.

Sie können den Platzhalter * einsetzen: "pauschal*" findet z.B. auch "Pauschalhonorar".

Bei Eingabe eines Aktenzeichens wird automatisch nach der zugehörigen Entscheidung und weiteren Texten, in denen diese zitiert wird, gesucht, bei Eingabe eines Datums nach allen Entscheidungen mit diesem Verkündungsdatum.

Oder-Suche: geben Sie zwischen mehreren Suchbegriffen ODER ein (großgeschrieben), um Dokumente zu finden, in denen mindestens einer der Begriffe vorgekommt.

Phrasensuche: genaue Wortfolgen können Sie mittels Anführungszeichen (") suchen.

Kostenloses ProbeaboOK
Nachrichtensuche
 nur im Titel
Aktuelles
Meistgelesen
Unklare Klauseln sind unwirksam!
OLG Schleswig, 04.03.2026 - 6 UKl 1/25
Dokument öffnen Volltext
Kein Angebotsausschluss aus rein formalen Gründen!
OLG Düsseldorf, 04.06.2025 - Verg 36/24
Dokument öffnen Volltext
Anfechtung und Widerruf erklärt: Rücktritt nicht ausgeschlossen!
BGH, 11.02.2026 - VIII ZR 37/24
Dokument öffnen Volltext
HOAI-Mindestsätze durch die Hintertür"?
OLG Rostock, 29.10.2024 - 4 U 26/21
Dokument öffnen Volltext
Vom LV erfasste Leistungen sind nicht nachtragsfähig!
KG, 13.02.2026 - 21 U 13/26
Dokument öffnen Volltext
Architekten dürfen sich nicht baugewerblich betätigen!
Berufsgericht für Architekten in Baden-Württemberg, 09.12.2025 - BG 46/25
Dokument öffnen Volltext

Neueste Leseranmerkungen
OLG Hamm:
Einmal ist keinmal!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
LG Hamburg:
Abschluss = Anspruch auf Maklerprovision?
Dokument öffnen IMR-Beitrag
OLG Celle:
Mängelbeseitigung in Eigenregie: Keine Offenbarungspflicht des Verkäufers!
Dokument öffnen IMR-Beitrag
KG/BGH:
Behinderung und Behinderungsfolgen muss der Unternehmer (voll) beweisen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
LG Stade:
Erhöhte Vergütung des Sachverständigen nur mit Zustimmung wenigstens einer Partei
Dokument öffnen IBR 2026, 1025 (nur online)
Neueste Beiträge:
OLG Köln:
Unternehmerinsolvenz und Masseunzulänglichkeit - dennoch Anspruch auf § 650f-Sicherheit?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG München:
Genehmigungsrisiko kann auch stillschweigend auf den Besteller übertragen werden!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
BGH:
Steckengebliebener Bau: WEG muss auch die Innenwände nebst Heizung herstellen!
Dokument öffnen IMR-Beitrag
BGH:
Wiederholte Fristverlängerung: Wann darf eine Partei auf sie vertrauen?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Frankfurt/BGH:
Nachträglicher Abschluss der Versicherung führt selten zur Deckung!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
Streitwert der Berufung nach Rücknahme
Dokument öffnen IMR-Beitrag
KG:
Kein Nachtrag für vom LV erfasste Leistung!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
weitere Beiträge
Neueste Volltexturteile:
OLG Rostock:
HOAI-Mindestsätze durch die Hintertür"?
Dokument öffnen Volltext
VK Sachsen:
Keine Korrektur ausschlussreifer" Angebote!
Dokument öffnen Volltext
LG München I:
Umsatz sind alle Einnahmen, egal woher!
Dokument öffnen Volltext
AG Charlottenburg:
Als Grundbeschluss nicht erkennbar: Beschluss ist unbestimmt!
Dokument öffnen Volltext
OLG München:
Nur Verwertbares wird vergütet!
Dokument öffnen Volltext
OLG Celle:
Mitgehörtes Telefonat: Reichweite des Beweisverwertungsverbots?
Dokument öffnen Volltext
KG:
Vom LV erfasste Leistungen sind nicht nachtragsfähig!
Dokument öffnen Volltext
weitere Volltexturteile

Nachrichten in allen Sachgebieten


Online seit heute

Umsetzung von EU-Recht: drei Verfahren gegen Deutschland
Bild
© designer491 - iStock
Die Europäische Kommission hat im Rahmen ihrer monatlichen Entscheidungen zu Vertragsverletzungen rechtliche Schritte gegen Mitgliedstaaten beschlossen, die ihren Verpflichtungen aus dem EU-Recht nicht nachkommen. Deutschland ist in drei Fällen betroffen: bei der Umsetzung der Trinkwasserrichtlinie und der Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen. Außerdem hat Deutschland seinen Gebäudesanierungsplan gemäß der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden nicht fristgerecht vorgelegt.
Dokument öffnen mehr…