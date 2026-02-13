Zur Landtagswahl: Bauwirtschaft fordert schnelle Regierungsbildung

Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.

Unklare Klauseln sind unwirksam!
OLG Schleswig, 04.03.2026 - 6 UKl 1/25
Kein Angebotsausschluss aus rein formalen Gründen!
OLG Düsseldorf, 04.06.2025 - Verg 36/24
Anfechtung und Widerruf erklärt: Rücktritt nicht ausgeschlossen!
BGH, 11.02.2026 - VIII ZR 37/24
Architekten dürfen sich nicht baugewerblich betätigen!
Berufsgericht für Architekten in Baden-Württemberg, 09.12.2025 - BG 46/25
Vom LV erfasste Leistungen sind nicht nachtragsfähig!
KG, 13.02.2026 - 21 U 13/26
Wann ist ein Verbraucherwiderruf rechtsmissbräuchlich?
EuGH, 05.03.2026 - Rs. C-564/24
OLG Hamm:
Einmal ist keinmal!
LG Hamburg:
Abschluss = Anspruch auf Maklerprovision?
OLG Celle:
Mängelbeseitigung in Eigenregie: Keine Offenbarungspflicht des Verkäufers!
KG/BGH:
Unternehmer muss Behinderung und deren Dauer (voll) beweisen!
VK Rheinland:
"Und" ≠ "oder"!
LG Stade:
Erhöhte Vergütung des Sachverständigen nur mit Zustimmung wenigstens einer Partei
KG:
Kein Nachtrag für vom LV erfasste Leistung!
VK Niedersachsen:
Bieter muss schlauer sein als ChatGPT!
LG Hamburg:
Anforderungen an die Darlegung des Eigenbedarfs einer nicht eingetragenen (Außen-)GbR!
BGH:
beBPo: Absender und einfach Signierender müssen hier nicht zwingend identisch sein!
OLG Brandenburg/BGH:
"Betrogener" Auftraggeber muss den "Betrug" beweisen!
OLG Frankfurt:
Anforderungen an eine Preisprüfung?
LG München I:
Anforderungen an Sanierungsbeschlüsse
KG:
Vom LV erfasste Leistungen sind nicht nachtragsfähig!
OLG München:
Keine Grundbucheinsicht bei Kaufinteresse!
KG:
Vorschusshöhe bei Vollstreckung einer Mängelbeseitigung?
BGH:
Gesundes Misstrauen bei wiederholter Fristverlängerung?
BGH:
Grundurteil kann aus prozessökonomischen Gründen unzulässig sein!
BGH:
Steckengebliebener Bau: Umfang der Erstherstellungspflicht der Gemeinschaft?
OLG Hamm:
Baukostenobergrenze deckelt" anrechenbare Kosten!
Zur Landtagswahl: Bauwirtschaft fordert schnelle Regierungsbildung
Enorme Herausforderungen im Wohnungsbau und in der Infrastruktur dulden keinen Aufschub

Die Bauwirtschaft Baden-Württemberg gratuliert den gewählten Abgeordneten zum Einzug in den Landtag und wünscht ihnen viel Erfolg bei der Bewältigung der großen wirtschaftspolitischen Herausforderungen. "Die Bürgerinnen und Bürger haben einen klaren Auftrag zur Regierungsbildung erteilt. Jetzt ist die Politik am Zug. Es gilt, zügig in Sondierungsgespräche zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen einzusteigen. Im Anschluss sollten sich die künftigen Koalitionspartner schnell über die Leitlinien für die Regierungsarbeit einigen", erklärt Thomas Möller, Hauptgeschäftsführer der Bauwirtschaft Baden-Württemberg.
