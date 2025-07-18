Gebäudemodernisierungsgesetz: "Es ist gut, dass nun Klarheit herrscht"

Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.

Treffervorschau

Treffer Pfeil
Architekten- &
Ingenieurrecht Recht
am Bau Bauträger-
recht Versiche-
rungsrecht Öffentl. Bau- &
Umweltrecht Vergabe-
recht Sachverstän-
digenrecht Immobilienrecht
Kauf/Miete/WEG Zivilprozess &
Schiedswesen
Zielgruppen
Alle Sachgebiete

 [Hilfe]

Bei Eingabe mehrerer Suchbegriffe, getrennt durch Leerzeichen, werden Texte gefunden, in denen alle Suchbegriffe vorkommen.

Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden.

Sie können den Platzhalter * einsetzen: "pauschal*" findet z.B. auch "Pauschalhonorar".

Bei Eingabe eines Aktenzeichens wird automatisch nach der zugehörigen Entscheidung und weiteren Texten, in denen diese zitiert wird, gesucht, bei Eingabe eines Datums nach allen Entscheidungen mit diesem Verkündungsdatum.

Oder-Suche: geben Sie zwischen mehreren Suchbegriffen ODER ein (großgeschrieben), um Dokumente zu finden, in denen mindestens einer der Begriffe vorgekommt.

Phrasensuche: genaue Wortfolgen können Sie mittels Anführungszeichen (") suchen.

Kostenloses ProbeaboOK
Nachrichtensuche
 nur im Titel
Aktuelles
Meistgelesen
Wenn es gebaut ist, ist es gebaut!
OLG Brandenburg, 12.11.2024 - 2 U 53/24
Dokument öffnen Volltext
Kein Mängeleinbehalt "von oben", kein Mängeleinbehalt "nach unten"!
KG, 18.07.2025 - 14 U 41/20
Dokument öffnen Volltext
Nachunternehmer "nachgeschoben": Ausschluss des Angebots?
OLG Celle, 12.02.2026 - 13 W 8/26
Dokument öffnen Volltext
Keine Kostenberechnung: Architekt darf anrechenbare Kosten schätzen!
OLG Celle, 11.02.2026 - 14 U 172/24
Dokument öffnen Volltext
Überflutung durch Hanggrundstück: Muss Eigentümer etwas unternehmen?
OLG Karlsruhe, 12.02.2026 - 12 U 156/24
Dokument öffnen Volltext

Neueste Leseranmerkungen
KG/BGH:
Behinderungsdauer: Vollbeweis oder Möglichkeit zur Schätzung?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
VK Rheinland:
"Und" ≠ "oder"!
Dokument öffnen VPR-Beitrag
LG Stade:
Erhöhte Vergütung des Sachverständigen nur mit Zustimmung wenigstens einer Partei
Dokument öffnen IBR-Beitrag
BGH:
Ausführungsplaner darf Fehler der Entwurfsplanung nicht "fortschreiben"!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
Zeitschriftenschau:
Kündigung aus wichtigem Grund wegen Mängeln vor Abnahme?
Dokument öffnen IBR 2025, 625
OLG Bamberg:
Ein Vertrag, sie zu knechten (Teil 1) ... (frei nach J. R. R. Tolkien)
Dokument öffnen IBR 2026, 131
Neueste Beiträge:
OLG Naumburg/BGH:
Teilschlussrechnung nur bei in sich abgeschlossener Teilleistung!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
VK Sachsen:
Angebotswertung ist in Prosa zu dokumentieren!
Dokument öffnen VPR-Beitrag
VGH Bayern:
Kein Baurechtsentzug ohne Berücksichtigung der Eigentümerinteressen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
KG/BGH:
Behinderungsdauer: Vollbeweis oder Möglichkeit zur Schätzung?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Naumburg:
Erhebliche Umbaumaßnahmen im Verbraucherbauvertrag: Wertende Betrachtung!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
LG Berlin II:
Vergaberechtskonformität ist Auftraggeberpflicht!
Dokument öffnen VPR-Beitrag
OVG Nordrhein-Westfalen:
Bekanntmachungsmangel wegen verspäteter Ausfertigung eines Bebauungsplans?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
weitere Beiträge
Neueste Volltexturteile:
OLG Brandenburg:
Herstellerhaftung wegen Abweichung von den aaRdT?
Dokument öffnen Volltext
VK Bremen:
Voraussetzungen für Entfall einer Umsatzsteuerbefreiung sind zu prüfen!
Dokument öffnen Volltext
OVG Niedersachsen:
Wirkung des Bauvorbescheids wird durch gestellte Fragen bestimmt und beschränkt!
Dokument öffnen Volltext
OLG Frankfurt:
Leistungsfreiheit oder Rückwärtsversicherung?
Dokument öffnen Volltext
OLG Celle:
Keine Kostenberechnung: Architekt darf anrechenbare Kosten schätzen!
Dokument öffnen Volltext
OLG Frankfurt:
Auftraggeber muss Auskömmlichkeit der Angebote prüfen!
Dokument öffnen Volltext
AG Berlin-Mitte:
Kein Eigenbedarf: Kind muss nicht unbedingt ins Künstlerviertel
Dokument öffnen Volltext
weitere Volltexturteile

Nachrichten in allen Sachgebieten


Online seit 27. Februar

Gebäudemodernisierungsgesetz: "Es ist gut, dass nun Klarheit herrscht"
Bild
© U. J. Alexander - iStock
Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) begrüßt, dass die Bundesregierung die grundlegenden Eckpunkte zur Weiterentwicklung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zum "Gebäudemodernisierungsgesetz (GMG)" vorgelegt hat. "Es ist gut, dass die Phase der Verunsicherung endlich zu Ende geht. Die Immobilienwirtschaft kann nur dann wirksam in Klimaschutz und Dekarbonisierung investieren, wenn die Rahmenbedingungen klar sind und langfristig konstant bleiben", so ZIA-Präsidentin Iris Schöberl.
Dokument öffnen mehr…