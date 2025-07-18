ibr-online. Die Datenbank für
VPB: Finanzielle Hürden zum Wohneigentum mit Expertise verringern
© psdesign 1 - Fotolia.com
In der Diskussion sind derzeit mehrere Studien, die einerseits belegen, welche Bedeutung Wohneigentum hat: nicht nur das mietfreie Wohnen im Alter, gerade auch ganz persönliche Wünsche junger Menschen spielen hier eine Rolle. Anderseits zeigten diese Studien auf, dass die Hürden auf dem Weg dorthin immer höher geworden sind.
