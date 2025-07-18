Auftragseingang im Bauhauptgewerbe 2025 um 6,8 % höher als im Vorjahr

Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.

Aktuelles
Meistgelesen
Abgeänderte Klausel = Individualvereinbarung?
OLG Hamm, 29.01.2026 - 18 U 53/25
Dokument öffnen Volltext
Wenn es gebaut ist, ist es gebaut!
OLG Brandenburg, 12.11.2024 - 2 U 53/24
Dokument öffnen Volltext
Kein Mängeleinbehalt "von oben", kein Mängeleinbehalt "nach unten"!
KG, 18.07.2025 - 14 U 41/20
Dokument öffnen Volltext
Teilschlussrechnung nur bei in sich abgeschlossener Teilleistung!
OLG Naumburg, 04.03.2025 - 2 U 50/24
Dokument öffnen Volltext
Angebotswertung ist in Prosa zu dokumentieren!
VK Sachsen, 17.12.2025 - 1/SVK/027-25
Dokument öffnen Volltext

Neueste Leseranmerkungen
VK Rheinland:
"Und" ≠ "oder"!
Dokument öffnen VPR-Beitrag
LG Stade:
Erhöhte Vergütung des Sachverständigen nur mit Zustimmung wenigstens einer Partei
Dokument öffnen IBR-Beitrag
BGH:
Ausführungsplaner darf Fehler der Entwurfsplanung nicht "fortschreiben"!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
Zeitschriftenschau:
Kündigung aus wichtigem Grund wegen Mängeln vor Abnahme?
Dokument öffnen IBR 2025, 625
OLG Bamberg:
Ein Vertrag, sie zu knechten (Teil 1) ... (frei nach J. R. R. Tolkien)
Dokument öffnen IBR 2026, 131
KG:
Wer Abdichtungen öffnet, muss Vorsorge gegen Wassereintritt treffen!
Dokument öffnen IBR 2026, 124
Neueste Beiträge:
KG/BGH:
Behinderungsdauer: Vollbeweis oder Möglichkeit zur Schätzung?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Naumburg:
Erhebliche Umbaumaßnahmen im Verbraucherbauvertrag: Wertende Betrachtung!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
LG Berlin II:
Vergaberechtskonformität ist Auftraggeberpflicht!
Dokument öffnen VPR-Beitrag
OVG Nordrhein-Westfalen:
Bekanntmachungsmangel wegen verspäteter Ausfertigung eines Bebauungsplans?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
LG Berlin II:
Eigenbedarfskündigung nur bei konkretem Plan einer Wohnungsnutzung!
Dokument öffnen IMR-Beitrag
AG Kreuzberg:
Staffelmietvereinbarung trotz entgegenstehenden Fördervertrags ist unwirksam
Dokument öffnen IMR-Beitrag
AG Herne:
Unberechtigter Ausschluss eines Vertreters von der Versammlung: Nichtigkeit?
Dokument öffnen IMR-Beitrag
Neueste Volltexturteile:
OLG Celle:
Keine Kostenberechnung: Architekt darf anrechenbare Kosten schätzen!
Dokument öffnen Volltext
OLG Frankfurt:
Auftraggeber muss Auskömmlichkeit der Angebote prüfen!
Dokument öffnen Volltext
AG Berlin-Mitte:
Kein Eigenbedarf: Kind muss nicht unbedingt ins Künstlerviertel
Dokument öffnen Volltext
OLG Frankfurt:
Nach Hinweiserteilung: Abwarten, Tee trinken!
Dokument öffnen Volltext
BGH:
Anforderungen an eine wirksame Stundenhonorarvereinbarung?
Dokument öffnen Volltext
KG:
Kein Mängeleinbehalt "von oben", kein Mängeleinbehalt "nach unten"!
Dokument öffnen Volltext
OLG Celle:
Nachunternehmer "nachgeschoben": Ausschluss des Angebots?
Dokument öffnen Volltext
Auftragseingang im Bauhauptgewerbe 2025 um 6,8 % höher als im Vorjahr
Bild
© jomare - Fotolia
Auftragseingang im Hochbau steigt erstmals seit 2021 wieder an

Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Bauhauptgewerbe ist im Jahr 2025 um 6,8 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Der nominale (nicht preisbereinigte) Auftragseingang lag mit einem Volumen von 113,0 Milliarden Euro um 9,2 % über dem Vorjahresniveau, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt.
Dokument öffnen mehr…