Baujahr 2025 mit erstem Umsatzplus seit fünf Jahren

Architekten- &
Recht am Bau
Bauträgerrecht
Versicherungsrecht
Öffentl. Bau- & Umweltrecht
Vergaberecht
Sachverständigenrecht
Immobilienrecht
Kauf/Miete/WEG
Schiedswesen
Zielgruppen
Alle Sachgebiete

 nur im Titel
Abgeänderte Klausel = Individualvereinbarung?
OLG Hamm, 29.01.2026 - 18 U 53/25
Wenn es gebaut ist, ist es gebaut!
OLG Brandenburg, 12.11.2024 - 2 U 53/24
Überlassung eines Baggers mit Baggerführer = Werkvertrag?
OLG Schleswig, 03.02.2026 - 3 U 12/25
Teilschlussrechnung nur bei in sich abgeschlossener Teilleistung!
OLG Naumburg, 04.03.2025 - 2 U 50/24
Angebotswertung ist in Prosa zu dokumentieren!
VK Sachsen, 17.12.2025 - 1/SVK/027-25
Dachvermessung per Drohne: Auch gegen den Willen eines Bewohners
AG München, 05.01.2026 - 222 C 2/26
LG Stade:
Erhöhte Vergütung des Sachverständigen nur mit Zustimmung wenigstens einer Partei
BGH:
Ausführungsplaner darf Fehler der Entwurfsplanung nicht "fortschreiben"!
Zeitschriftenschau:
Kündigung aus wichtigem Grund wegen Mängeln vor Abnahme?
OLG Bamberg:
Ein Vertrag, sie zu knechten (Teil 1) ... (frei nach J. R. R. Tolkien)
KG:
Wer Abdichtungen öffnet, muss Vorsorge gegen Wassereintritt treffen!
OLG Düsseldorf:
Verbraucher widerruft: Kein Wertersatz für Vorbereitungshandlungen!
OLG Schleswig:
Indizien für Zahlungsunfähigkeit bei Bauunternehmen?
OLG Hamm:
Abschwächen ≠ Aushandeln!
AG Berlin-Mitte:
Transparenz der Indexmietklausel!
OLG Nürnberg:
Haftpflichtversicherung für Heizkostenableser: Ansprüche der Mieter nicht versichert!
VK Rheinland:
"Und" ≠ "oder"!
AG Frankfurt/Main:
Anspruch auf Auszahlung eines verpfändeten Sparguthabens nach der Insolvenz
BGH:
Beschlussersetzungsklage gegen Abrechnungsbeschluss: Streitwert?
KG:
Kein Mängeleinbehalt "von oben", kein Mängeleinbehalt "nach unten"!
OLG Celle:
Nachunternehmer "nachgeschoben": Ausschluss des Angebots?
OLG Brandenburg:
Wenn es gebaut ist, ist es gebaut!
LG Darmstadt:
"Manager" ist kein Hausverwalter!
AG Herne:
Rechtswidrig ausgeschlossener Eigentümer muss sich wehren!
OLG Naumburg:
Teilschlussrechnung nur bei in sich abgeschlossener Teilleistung!
VK Sachsen:
Angebotswertung ist in Prosa zu dokumentieren!
Baujahr 2025 mit erstem Umsatzplus seit fünf Jahren
Reale Umsätze legten um 2,5 Prozent zu. Wohnungsbau aber weiter im Minus

Das Statistische Bundesamt meldete für das deutsche Bauhauptgewerbe1 für den Monat Dezember 2025 im Vergleich zum Vorjahresmonat ein reales Umsatzplus von 5,3 Prozent. Für das Gesamtjahr 2025 ergibt sich für alle Betriebe ein Umsatzplus von preisbereinigt (gerundet) 2,5 Prozent, das ist der erste reale Anstieg seit fünf Jahren.
