Mietpreisbremse 2026: Alle Regeln, Ausnahmen und Rechte für Mieter

Aktuelles
Meistgelesen
Unternehmer muss Behinderung und deren Dauer (voll) beweisen!
KG, 05.09.2024 - 27 U 71/23
Volltext
Abgeänderte Klausel = Individualvereinbarung?
OLG Hamm, 29.01.2026 - 18 U 53/25
Volltext
Überlassung eines Baggers mit Baggerführer = Werkvertrag?
OLG Schleswig, 03.02.2026 - 3 U 12/25
Volltext
Teilschlussrechnung nur bei in sich abgeschlossener Teilleistung!
OLG Naumburg, 04.03.2025 - 2 U 50/24
Volltext
Kündigung per E-Mail ist regelmäßig zulässig
OLG Düsseldorf, 18.12.2025 - 10 U 65/24
Volltext
Dachvermessung per Drohne: Auch gegen den Willen eines Bewohners
AG München, 05.01.2026 - 222 C 2/26
Volltext

Neueste Leseranmerkungen
LG Stade:
Erhöhte Vergütung des Sachverständigen nur mit Zustimmung wenigstens einer Partei
IBR-Beitrag
BGH:
Ausführungsplaner darf Fehler der Entwurfsplanung nicht "fortschreiben"!
IBR-Beitrag
Zeitschriftenschau:
Kündigung aus wichtigem Grund wegen Mängeln vor Abnahme?
IBR 2025, 625
OLG Bamberg:
Ein Vertrag, sie zu knechten (Teil 1) ... (frei nach J. R. R. Tolkien)
IBR 2026, 131
KG:
Wer Abdichtungen öffnet, muss Vorsorge gegen Wassereintritt treffen!
IBR 2026, 124
OLG Düsseldorf:
Verbraucher widerruft: Kein Wertersatz für Vorbereitungshandlungen!
IBR 2026, 75
Neueste Beiträge:
BSG:
Keine Plausibilitätskontrolle bei Exkulpation durch qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung
IBR-Beitrag
VK Rheinland:
Konkurrenzangebot ist tabu!
VPR-Beitrag
LG Stade:
Erhöhte Vergütung des Sachverständigen nur mit Zustimmung wenigstens einer Partei
IBR-Beitrag
VK Bund:
Angebot widersprüchlich: Aufklärung vor Ausschluss!
VPR-Beitrag
OVG Mecklenburg-Vorpommern:
Bestandsschutz erlischt mit endgültiger Nutzungsaufgabe!
IBR-Beitrag
BGH:
Schadensersatz bei zweckfremder Verwendung von Fördermitteln
IBR-Beitrag
OLG Hamm:
Kein Eigendiktat durch den Sachverständigen!
IBR-Beitrag
Neueste Volltexturteile:
OLG Naumburg:
Teilschlussrechnung nur bei in sich abgeschlossener Teilleistung!
Volltext
VK Sachsen:
Angebotswertung ist in Prosa zu dokumentieren!
Volltext
OLG Hamm:
Abgeänderte Klausel = Individualvereinbarung?
Volltext
OLG Schleswig:
Überlassung eines Baggers mit Baggerführer = Werkvertrag?
Volltext
VK Rheinland:
Ausschluss eines Bieters wegen erheblicher Schlechtleistung?
Volltext
BVerfG:
Verlängerung der Mietpreisbremse ist verfassungskonform
Volltext
LG Hamburg:
Balkonsolaranlage darf regelmäßig bleiben
Volltext
Online seit gestern

Mietpreisbremse 2026: Alle Regeln, Ausnahmen und Rechte für Mieter
Im Jahr 2015 trat eine heiß diskutierte Änderung für Mieter in Kraft: die Mietpreisbremse. Seitdem dürfen die Bundesländer Gebiete mit Wohnungsknappheit ausweisen, in denen Vermieter bei einem Mieterwechsel die Mieten nur begrenzt erhöhen dürfen. Der Gesetzgeber wollte so den drastischen Anstieg der Mieten in Ballungsräumen und Großstädten verlangsamen. Denn: Zum Beispiel in Berlin waren die Mieten in den fünf Jahren vor der Reform um durchschnittlich 45 Prozent gestiegen, in München um 28 Prozent.
Dokument öffnen mehr…