Kommunen sollten Chancen des Bau-Turbos nutzen

Unternehmer muss Behinderung und deren Dauer (voll) beweisen!
KG, 05.09.2024 - 27 U 71/23
KG, 05.09.2024 - 27 U 71/23
Wann schlafen verjährungshemmende Verhandlungen ein?
OLG Celle, 20.05.2025 - 14 U 193/24
OLG Celle, 20.05.2025 - 14 U 193/24
Abrechnungsvorschriften der VOB/C sind (wirksame) AGB!
OLG Dresden, 16.04.2024 - 22 U 35/24
OLG Dresden, 16.04.2024 - 22 U 35/24
Keine Gesamtvergabe von Beschaffungs- und Rechtsdienstleistungen!
LG Berlin II, 03.02.2026 - 34 O 146/24
Dokument öffnen Volltext
Bauablaufänderung nach Behördeneingriff" ist keine Anordnung des Auftraggebers!
OLG Celle, 14.01.2026 - 14 U 58/25
OLG Celle, 14.01.2026 - 14 U 58/25
Überlassung eines Baggers mit Baggerführer = Werkvertrag?
OLG Schleswig, 03.02.2026 - 3 U 12/25
Dokument öffnen Volltext

BGH:
Ausführungsplaner darf Fehler der Entwurfsplanung nicht "fortschreiben"!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
Zeitschriftenschau:
Kündigung aus wichtigem Grund wegen Mängeln vor Abnahme?
Dokument öffnen IBR 2025, 625
OLG Bamberg:
Ein Vertrag, sie zu knechten (Teil 1) ... (frei nach J. R. R. Tolkien)
Dokument öffnen IBR-Beitrag
KG:
Wer Abdichtungen öffnet, muss Vorsorge gegen Wassereintritt treffen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Düsseldorf:
Verbraucher widerruft: Kein Wertersatz für Vorbereitungshandlungen!
Dokument öffnen IBR 2026, 75
OLG München:
Voraussetzungen für eine Kündigung wegen einer Unterbrechung (§ 6 Abs. 7 VOB/B)?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
VK Bund:
Angebot widersprüchlich: Aufklärung vor Ausschluss!
Dokument öffnen VPR-Beitrag
OVG Mecklenburg-Vorpommern:
Bestandsschutz erlischt mit endgültiger Nutzungsaufgabe!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
BGH:
Schadensersatz bei zweckfremder Verwendung von Fördermitteln
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Hamm:
Kein Eigendiktat durch den Sachverständigen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG München:
Selbständiges Beweisverfahren: richterliche "Störgefühle" sind irrelevant!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
LG Dortmund:
Unzulässiger Vertreter darf nicht teilnehmen: Unberechtigter Ausschluss?
Dokument öffnen IMR-Beitrag
AG Schöneberg:
Mietvertrag auf drei Jahre befristet: Kein vorübergehender Gebrauch
Dokument öffnen IMR-Beitrag
weitere Beiträge
OLG Schleswig:
Überlassung eines Baggers mit Baggerführer = Werkvertrag?
Dokument öffnen Volltext
VK Rheinland:
Ausschluss eines Bieters wegen erheblicher Schlechtleistung?
Dokument öffnen Volltext
KG:
Unternehmer muss Behinderung und deren Dauer (voll) beweisen!
Dokument öffnen Volltext
OLG Celle:
Wann schlafen verjährungshemmende Verhandlungen ein?
Dokument öffnen Volltext
LG Berlin II:
Keine Gesamtvergabe von Beschaffungs- und Rechtsdienstleistungen!
Dokument öffnen Volltext
VGH Bayern:
Verschlechterung durch stetigen Verfall: Kein außergewöhnliches Ereignis!
Dokument öffnen Volltext
BGH:
Ehepartner will wegen Eigenbedarfs kündigen: Muss anderer Partner zustimmen?
Dokument öffnen Volltext
weitere Volltexturteile

Kommunen sollten Chancen des Bau-Turbos nutzen
Bild
© photo 5000 - Fotolia.com
Die sozialen Vermieter haben die Kommunen Schleswig-Holsteins. aufgefordert, die Chancen des Bau-Turbos für die Schaffung bezahlbaren Wohnraums zu nutzen.
Dokument öffnen mehr…