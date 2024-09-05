Deutscher Mieterbund begrüßt Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Mietpreisbremse

Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.

Treffervorschau

Treffer Pfeil
Architekten- &
Ingenieurrecht Recht
am Bau Bauträger-
recht Versiche-
rungsrecht Öffentl. Bau- &
Umweltrecht Vergabe-
recht Sachverstän-
digenrecht Immobilienrecht
Kauf/Miete/WEG Zivilprozess &
Schiedswesen
Zielgruppen
Alle Sachgebiete

 [Hilfe]

Bei Eingabe mehrerer Suchbegriffe, getrennt durch Leerzeichen, werden Texte gefunden, in denen alle Suchbegriffe vorkommen.

Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden.

Sie können den Platzhalter * einsetzen: "pauschal*" findet z.B. auch "Pauschalhonorar".

Bei Eingabe eines Aktenzeichens wird automatisch nach der zugehörigen Entscheidung und weiteren Texten, in denen diese zitiert wird, gesucht, bei Eingabe eines Datums nach allen Entscheidungen mit diesem Verkündungsdatum.

Oder-Suche: geben Sie zwischen mehreren Suchbegriffen ODER ein (großgeschrieben), um Dokumente zu finden, in denen mindestens einer der Begriffe vorgekommt.

Phrasensuche: genaue Wortfolgen können Sie mittels Anführungszeichen (") suchen.

Kostenloses ProbeaboOK
Nachrichtensuche
 nur im Titel
Aktuelles
Meistgelesen
Wann schlafen verjährungshemmende Verhandlungen ein?
OLG Celle, 20.05.2025 - 14 U 193/24
Dokument öffnen Volltext
Unternehmer muss Behinderung und deren Dauer (voll) beweisen!
KG, 05.09.2024 - 27 U 71/23
Dokument öffnen Volltext
Abrechnungsvorschriften der VOB/C sind (wirksame) AGB!
OLG Dresden, 16.04.2024 - 22 U 35/24
Dokument öffnen Volltext
Bauablaufänderung nach Behördeneingriff" ist keine Anordnung des Auftraggebers!
OLG Celle, 14.01.2026 - 14 U 58/25
Dokument öffnen Volltext
Keine Gesamtvergabe von Beschaffungs- und Rechtsdienstleistungen!
LG Berlin II, 03.02.2026 - 34 O 146/24
Dokument öffnen Volltext
Schadensersatz wegen rechtswidriger Verfahrensaufhebung?
VK Rheinland, 22.04.2025 - VK 13/25
Dokument öffnen Volltext

Neueste Leseranmerkungen
BGH:
Ausführungsplaner darf Fehler der Entwurfsplanung nicht "fortschreiben"!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
Zeitschriftenschau:
Kündigung aus wichtigem Grund wegen Mängeln vor Abnahme?
Dokument öffnen IBR 2025, 625
OLG Bamberg:
Ein Vertrag, sie zu knechten (Teil 1) ... (frei nach J. R. R. Tolkien)
Dokument öffnen IBR-Beitrag
KG:
Wer Abdichtungen öffnet, muss Vorsorge gegen Wassereintritt treffen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Düsseldorf:
Verbraucher widerruft: Kein Wertersatz für Vorbereitungshandlungen!
Dokument öffnen IBR 2026, 75
OLG München:
Voraussetzungen für eine Kündigung wegen einer Unterbrechung (§ 6 Abs. 7 VOB/B)?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
Neueste Beiträge:
OLG Dresden/BGH:
"Wunderwaffe" Rangklausel?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
LG Berlin II:
Ortsübliche Vergleichsmiete bei einer Wohngemeinschaft?
Dokument öffnen IMR-Beitrag
LG München I:
Wann ist eine Versammlungsleitung fehlerhaft und was folgt aus der Fehlerhaftigkeit?
Dokument öffnen IMR-Beitrag
OLG Hamm:
Naturschutzgebiet verschwiegen: Arglistige Täuschung!
Dokument öffnen IMR-Beitrag
LG Hamburg:
Dritter erwirbt: Dennoch Maklerprovision fällig?
Dokument öffnen IMR-Beitrag
OLG Karlsruhe:
Gutachten trotz Nachfrist nicht erstattet: 1.000 Euro Ordnungsgeld!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
BGH:
Beweislast für wirksame oder entbehrliche Bedenkenanmeldung liegt beim Architekten!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
weitere Beiträge
Neueste Volltexturteile:
KG:
Unternehmer muss Behinderung und deren Dauer (voll) beweisen!
Dokument öffnen Volltext
OLG Celle:
Wann schlafen verjährungshemmende Verhandlungen ein?
Dokument öffnen Volltext
LG Berlin II:
Keine Gesamtvergabe von Beschaffungs- und Rechtsdienstleistungen!
Dokument öffnen Volltext
VGH Bayern:
Verschlechterung durch stetigen Verfall: Kein außergewöhnliches Ereignis!
Dokument öffnen Volltext
BGH:
Ehepartner will wegen Eigenbedarfs kündigen: Muss anderer Partner zustimmen?
Dokument öffnen Volltext
OLG Dresden:
Ungewöhnlich hoher Zeitaufwand ist herabzusetzen!
Dokument öffnen Volltext
OLG Dresden:
Abrechnungsvorschriften der VOB/C sind (wirksame) AGB!
Dokument öffnen Volltext
weitere Volltexturteile

Nachrichten in allen Sachgebieten


Online seit heute

Deutscher Mieterbund begrüßt Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Mietpreisbremse
Bild
Melanie Weber-Moritz, DMB
© DMB
Karlsruhe stärkt soziale Verantwortung des Eigentums und den Schutz vor überhöhten Wiedervermietungsmieten

Der Deutsche Mieterbund (DMB) begrüßt den am 17.02.2026 veröffentlichten Beschluss des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zur Verlängerung der Mietpreisbremse ausdrücklich. In seinem Beschluss stellt das höchste deutsche Gericht für verfassungsrechtliche Fragen klar, dass weder die gesetzlichen Vorschriften zur Begrenzung der Miethöhe bei Mietbeginn (Mietpreisbremse) noch die Berliner Mietenbegrenzungsverordnung gegen das Grundgesetz verstoßen.
Dokument öffnen mehr…
Dokument öffnen Nachricht