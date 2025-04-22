Zukunft des Anwaltsnotariats gesichert!

Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.

Treffervorschau

Treffer Pfeil
Architekten- &
Ingenieurrecht Recht
am Bau Bauträger-
recht Versiche-
rungsrecht Öffentl. Bau- &
Umweltrecht Vergabe-
recht Sachverstän-
digenrecht Immobilienrecht
Kauf/Miete/WEG Zivilprozess &
Schiedswesen
Zielgruppen
Alle Sachgebiete

 [Hilfe]

Bei Eingabe mehrerer Suchbegriffe, getrennt durch Leerzeichen, werden Texte gefunden, in denen alle Suchbegriffe vorkommen.

Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden.

Sie können den Platzhalter * einsetzen: "pauschal*" findet z.B. auch "Pauschalhonorar".

Bei Eingabe eines Aktenzeichens wird automatisch nach der zugehörigen Entscheidung und weiteren Texten, in denen diese zitiert wird, gesucht, bei Eingabe eines Datums nach allen Entscheidungen mit diesem Verkündungsdatum.

Oder-Suche: geben Sie zwischen mehreren Suchbegriffen ODER ein (großgeschrieben), um Dokumente zu finden, in denen mindestens einer der Begriffe vorgekommt.

Phrasensuche: genaue Wortfolgen können Sie mittels Anführungszeichen (") suchen.

Kostenloses ProbeaboOK
Nachrichtensuche
 nur im Titel
Aktuelles
Meistgelesen
Abrechnungsvorschriften der VOB/C sind (wirksame) AGB!
OLG Dresden, 16.04.2024 - 22 U 35/24
Dokument öffnen Volltext
Wann schlafen verjährungshemmende Verhandlungen ein?
OLG Celle, 20.05.2025 - 14 U 193/24
Dokument öffnen Volltext
Und" ≠ oder"!
VK Rheinland, 03.12.2025 - VK 34/25
Dokument öffnen Volltext
Bauablaufänderung nach Behördeneingriff" ist keine Anordnung des Auftraggebers!
OLG Celle, 14.01.2026 - 14 U 58/25
Dokument öffnen Volltext
Schadensersatz wegen rechtswidriger Verfahrensaufhebung?
VK Rheinland, 22.04.2025 - VK 13/25
Dokument öffnen Volltext
Keine generelle Offenbarungspflicht für eine Mangelbeseitigung in Eigenleistung
OLG Celle, 19.12.2025 - 4 U 156/25
Dokument öffnen Volltext

Neueste Leseranmerkungen
BGH:
Ausführungsplaner darf Fehler der Entwurfsplanung nicht "fortschreiben"!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
Zeitschriftenschau:
Kündigung aus wichtigem Grund wegen Mängeln vor Abnahme?
Dokument öffnen IBR 2025, 625
OLG Bamberg:
Ein Vertrag, sie zu knechten (Teil 1) ... (frei nach J. R. R. Tolkien)
Dokument öffnen IBR-Beitrag
KG:
Wer Abdichtungen öffnet, muss Vorsorge gegen Wassereintritt treffen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Düsseldorf:
Verbraucher widerruft: Kein Wertersatz für Vorbereitungshandlungen!
Dokument öffnen IBR 2026, 75
OLG München:
Voraussetzungen für eine Kündigung wegen einer Unterbrechung (§ 6 Abs. 7 VOB/B)?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
Neueste Beiträge:
BGH:
Beweislast für wirksame oder entbehrliche Bedenkenanmeldung liegt beim Architekten!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
EuGH:
Tochtergesellschaft ist "anderes Unternehmen"!
Dokument öffnen VPR-Beitrag
LG München I:
Anforderungen an die Vorbereitung einer Beschlussfassung
Dokument öffnen IMR-Beitrag
LG Hamburg:
Abschluss = Anspruch auf Maklerprovision?
Dokument öffnen IMR-Beitrag
OLG Saarbrücken:
Selbständiges Beweisverfahren: Keine Prozesskostenhilfe bei Mutwilligkeit!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
Zeitschriftenschau:
Kündigung wegen Bauablaufstörung?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
BGH:
Bauherr muss "seine" Planer koordinieren!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
weitere Beiträge
Neueste Volltexturteile:
OLG Celle:
Wann schlafen verjährungshemmende Verhandlungen ein?
Dokument öffnen Volltext
LG Berlin II:
Keine Gesamtvergabe von Beschaffungs- und Rechtsdienstleistungen!
Dokument öffnen Volltext
VGH Bayern:
Verschlechterung durch stetigen Verfall: Kein außergewöhnliches Ereignis!
Dokument öffnen Volltext
OLG Dresden:
Ungewöhnlich hoher Zeitaufwand ist herabzusetzen!
Dokument öffnen Volltext
OLG Dresden:
Abrechnungsvorschriften der VOB/C sind (wirksame) AGB!
Dokument öffnen Volltext
LG Berlin II:
Untervermietung von Sozialwohnungen nicht an jedermann!
Dokument öffnen Volltext
AG Kreuzberg:
Staffelmietvereinbarung trotz entgegenstehenden Fördervertrags ist unwirksam
Dokument öffnen Volltext
weitere Volltexturteile

Nachrichten in allen Sachgebieten


Online seit heute

Zukunft des Anwaltsnotariats gesichert!
Bild
© Haramis Kalfar - Fotolia
Neuer Gesetzesentwurf soll Zugang zum Anwaltsnotariat erleichtern

Der Deutsche Anwaltverein (DAV) begrüßt den Vorstoß des Bundesministeriums der Justiz, die Bundesnotarordnung (BNotO) zu ändern. Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf wird praxistauglich auf die Sorgen und Probleme von Anwaltsnotar:innen eingegangen, erklärt Rechtsanwältin und Notarin Monika B. Hähn.
Dokument öffnen mehr…
Dokument öffnen Nachricht