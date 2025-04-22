Unternehmensinsolvenzen im November 2025: +0,4 % zum Vorjahresmonat

Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.

Aktuelles
Meistgelesen
GU muss NU-Unbedenklichkeitsbescheinigung nicht überprüfen!
BSG, 24.09.2025 - B 2 U 14/23 R
Dokument öffnen Volltext
Und" ≠ oder"!
VK Rheinland, 03.12.2025 - VK 34/25
Dokument öffnen Volltext
Keine generelle Offenbarungspflicht für eine Mangelbeseitigung in Eigenleistung
OLG Celle, 19.12.2025 - 4 U 156/25
Dokument öffnen Volltext
Schadensersatz wegen rechtswidriger Verfahrensaufhebung?
VK Rheinland, 22.04.2025 - VK 13/25
Dokument öffnen Volltext
Bauablaufänderung nach Behördeneingriff" ist keine Anordnung des Auftraggebers!
OLG Celle, 14.01.2026 - 14 U 58/25
Dokument öffnen Volltext
Ortsübliche Vergleichsmiete bei einer Wohngemeinschaft?
LG Berlin II, 17.06.2025 - 65 S 9/25
Dokument öffnen Volltext

Neueste Leseranmerkungen
BGH:
Ausführungsplaner darf Fehler der Entwurfsplanung nicht "fortschreiben"!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
Zeitschriftenschau:
Kündigung aus wichtigem Grund wegen Mängeln vor Abnahme?
Dokument öffnen IBR 2025, 625
OLG Bamberg:
Ein Vertrag, sie zu knechten (Teil 1) ... (frei nach J. R. R. Tolkien)
Dokument öffnen IBR-Beitrag
KG:
Wer Abdichtungen öffnet, muss Vorsorge gegen Wassereintritt treffen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Düsseldorf:
Verbraucher widerruft: Kein Wertersatz für Vorbereitungshandlungen!
Dokument öffnen IBR 2026, 75
OLG München:
Voraussetzungen für eine Kündigung wegen einer Unterbrechung (§ 6 Abs. 7 VOB/B)?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
Neueste Beiträge:
OLG Celle:
Bauablaufänderung nach "Behördeneingriff" ist keine Anordnung des Auftraggebers!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Naumburg:
Nach Ende einer Baubehinderung muss der Auftragnehmer die Arbeiten zügig fortführen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
BGH:
Ausführungsplaner darf Fehler der Entwurfsplanung nicht "fortschreiben"!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
BGH:
Bedenkenanmeldung ist grundsätzlich an Besteller zu richten!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
LG Berlin II:
Anfechtung der Jahresabrechnung: Streitwert?
Dokument öffnen IMR-Beitrag
OLG Koblenz/BGH:
Wer die Mängelbeseitigung behindert, kann nicht vollstrecken!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Brandenburg:
Mängeleinbehalt schließt Vorschussanspruch aus!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
weitere Beiträge
Neueste Volltexturteile:
OLG Celle:
Bauablaufänderung nach Behördeneingriff" ist keine Anordnung des Auftraggebers!
Dokument öffnen Volltext
LG Berlin II:
Ortsübliche Vergleichsmiete bei einer Wohngemeinschaft?
Dokument öffnen Volltext
OLG Celle:
Keine generelle Offenbarungspflicht für eine Mangelbeseitigung in Eigenleistung
Dokument öffnen Volltext
BGH:
Beschlussersetzungsklage gegen Abrechnungsbeschluss: Streitwert?
Dokument öffnen Volltext
OLG Frankfurt:
Kranvertrag = Frachtvertrag = Werkvertrag!
Dokument öffnen Volltext
VK Rheinland:
Und" ≠ oder"!
Dokument öffnen Volltext
AG Schöneberg:
Mietvertrag auf drei Jahre befristet: Kein vorübergehender Gebrauch
Dokument öffnen Volltext
weitere Volltexturteile

Nachrichten in allen Sachgebieten


Online seit heute

Unternehmensinsolvenzen im November 2025: +0,4 % zum Vorjahresmonat
Bild
© blende11.photo - Fotolia.com
Verbraucherinsolvenzen im November 2025: +7,3 % zum Vorjahresmonat

Im November 2025 haben die deutschen Amtsgerichte 1 794 beantragte Unternehmensinsolvenzen registriert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 0,4 % mehr als im Vorjahresmonat. Bei den Ergebnissen ist zu berücksichtigen, dass die Anträge erst nach der ersten Entscheidung des Insolvenzgerichts in die Statistik einfließen. Der tatsächliche Zeitpunkt des Insolvenzantrags liegt in vielen Fällen annähernd drei Monate davor.
Dokument öffnen mehr…
Dokument öffnen Nachricht