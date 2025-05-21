Hessen erneuert das Vergaberecht und setzt auf Vertrauen und Fairness

Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.

Treffervorschau

Treffer Pfeil
Architekten- &
Ingenieurrecht Recht
am Bau Bauträger-
recht Versiche-
rungsrecht Öffentl. Bau- &
Umweltrecht Vergabe-
recht Sachverstän-
digenrecht Immobilienrecht
Kauf/Miete/WEG Zivilprozess &
Schiedswesen
Zielgruppen
Alle Sachgebiete

 [Hilfe]

Bei Eingabe mehrerer Suchbegriffe, getrennt durch Leerzeichen, werden Texte gefunden, in denen alle Suchbegriffe vorkommen.

Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden.

Sie können den Platzhalter * einsetzen: "pauschal*" findet z.B. auch "Pauschalhonorar".

Bei Eingabe eines Aktenzeichens wird automatisch nach der zugehörigen Entscheidung und weiteren Texten, in denen diese zitiert wird, gesucht, bei Eingabe eines Datums nach allen Entscheidungen mit diesem Verkündungsdatum.

Oder-Suche: geben Sie zwischen mehreren Suchbegriffen ODER ein (großgeschrieben), um Dokumente zu finden, in denen mindestens einer der Begriffe vorgekommt.

Phrasensuche: genaue Wortfolgen können Sie mittels Anführungszeichen (") suchen.

Kostenloses ProbeaboOK
Nachrichtensuche
 nur im Titel
Aktuelles
Meistgelesen
Bauherr muss seine Planer koordinieren!
BGH, 15.01.2026 - VII ZR 119/24
Dokument öffnen Volltext
Anerkannte Regeln der Technik sind ein Muss!
OLG Düsseldorf, 27.01.2026 - 23 U 155/23
Dokument öffnen Volltext
GU muss NU-Unbedenklichkeitsbescheinigung nicht überprüfen!
BSG, 24.09.2025 - B 2 U 14/23 R
Dokument öffnen Volltext
Wechsel der Verfahrensart nur bei identischem Beschaffungsgegenstand!
OLG Naumburg, 04.11.2025 - 6 Verg 3/25
Dokument öffnen Volltext
Im Naturschurschutzgebiet gelegenes Grundstück ist mangelhaft!
OLG Hamm, 18.09.2025 - 22 U 52/24
Dokument öffnen Volltext

Neueste Leseranmerkungen
Zeitschriftenschau:
Kündigung aus wichtigem Grund wegen Mängeln vor Abnahme?
Dokument öffnen IBR 2025, 625
OLG Bamberg:
Ein Vertrag, sie zu knechten (Teil 1) ... (frei nach J. R. R. Tolkien)
Dokument öffnen IBR-Beitrag
KG:
Wer Abdichtungen öffnet, muss Vorsorge gegen Wassereintritt treffen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Düsseldorf:
Verbraucher widerruft: Kein Wertersatz für Vorbereitungshandlungen!
Dokument öffnen IBR 2026, 75
OLG München:
Voraussetzungen für eine Kündigung wegen einer Unterbrechung (§ 6 Abs. 7 VOB/B)?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Karlsruhe:
Bauüberwacher muss Ausführungspläne prüfen!
Dokument öffnen IBR 2026, 81
Neueste Beiträge:
OLG Brandenburg:
Mängeleinbehalt schließt Vorschussanspruch aus!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Oldenburg:
Vorbehaltlose Inanspruchnahme von Leistungen = Vergütungspflicht!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Dresden:
Kündigung wegen Zahlungsverzugs trotz früherer Überzahlungen
Dokument öffnen IMR-Beitrag
LG Darmstadt:
"Manager" ist kein Hausverwalter!
Dokument öffnen IMR-Beitrag
LG Berlin II:
Kündigung: LG Berlin II bleibt bei seiner Rechtsprechung zur Schonfristzahlung
Dokument öffnen IMR-Beitrag
OLG Düsseldorf:
DIN 1988-200 ist anerkannte Regel der Technik!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Bamberg:
Keine Haftung trotz Höhenabweichung!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
weitere Beiträge
Neueste Volltexturteile:
OLG Frankfurt:
Kranvertrag = Frachtvertrag = Werkvertrag!
Dokument öffnen Volltext
VK Rheinland:
Und" ≠ oder"!
Dokument öffnen Volltext
AG Schöneberg:
Mietvertrag auf drei Jahre befristet: Kein vorübergehender Gebrauch
Dokument öffnen Volltext
BSG:
GU muss NU-Unbedenklichkeitsbescheinigung nicht überprüfen!
Dokument öffnen Volltext
OLG Hamburg:
Kündigung wegen Störung des vertragsgemäßen Gebrauchs
Dokument öffnen Volltext
OLG Düsseldorf:
Muss der Nachbar Schutzmaßnahmen gegen Starkregen ergreifen?
Dokument öffnen Volltext
OLG Karlsruhe:
Gutachten trotz Nachfrist nicht erstattet: 1.000 Euro Ordnungsgeld!
Dokument öffnen Volltext
weitere Volltexturteile

Nachrichten in allen Sachgebieten


Online seit gestern

Hessen erneuert das Vergaberecht und setzt auf Vertrauen und Fairness
Bild
© Robert Kneschke - shutterstock
Wertgrenzen werden massiv erhöht

Hessen modernisiert sein Vergaberecht. Mit der Reform des Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetzes schafft die Landesregierung die Grundlage für schnellere Verfahren, verlässliche Rahmenbedingungen für Unternehmen und eine stärkere Absicherung fairer Arbeitsbedingungen.
Dokument öffnen mehr…