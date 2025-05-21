ibr-online. Die Datenbank für
Hessen erneuert das Vergaberecht und setzt auf Vertrauen und Fairness
Hessen modernisiert sein Vergaberecht. Mit der Reform des Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetzes schafft die Landesregierung die Grundlage für schnellere Verfahren, verlässliche Rahmenbedingungen für Unternehmen und eine stärkere Absicherung fairer Arbeitsbedingungen.
