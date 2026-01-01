"Erfolgreiches Bauen braucht leistungsfähige Auftraggeber!"

Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.

Architekten- &
Ingenieurrecht Recht
am Bau Bauträger-
recht Versiche-
rungsrecht Öffentl. Bau- &
Umweltrecht Vergabe-
recht Sachverstän-
digenrecht Immobilienrecht
Kauf/Miete/WEG Zivilprozess &
Schiedswesen
Zielgruppen
Aktuelles
Bauherr muss seine Planer koordinieren!
BGH, 15.01.2026 - VII ZR 119/24
BGH, 15.01.2026 - VII ZR 119/24
Anerkannte Regeln der Technik sind ein Muss!
OLG Düsseldorf, 27.01.2026 - 23 U 155/23
Dokument öffnen Volltext
GU muss NU-Unbedenklichkeitsbescheinigung nicht überprüfen!
BSG, 24.09.2025 - B 2 U 14/23 R
BSG, 24.09.2025 - B 2 U 14/23 R
Wechsel der Verfahrensart nur bei identischem Beschaffungsgegenstand!
OLG Naumburg, 04.11.2025 - 6 Verg 3/25
Dokument öffnen Volltext
Bauhandwerkersicherung trotz Insolvenz!
OLG Köln, 29.01.2026 - 7 U 38/25
OLG Köln, 29.01.2026 - 7 U 38/25
Im Naturschurschutzgebiet gelegenes Grundstück ist mangelhaft!
OLG Hamm, 18.09.2025 - 22 U 52/24
OLG Hamm, 18.09.2025 - 22 U 52/24

Zeitschriftenschau:
Kündigung aus wichtigem Grund wegen Mängeln vor Abnahme?
IBR 2025, 625
OLG Bamberg:
Ein Vertrag, sie zu knechten (Teil 1) ... (frei nach J. R. R. Tolkien)
Dokument öffnen IBR-Beitrag
KG:
Wer Abdichtungen öffnet, muss Vorsorge gegen Wassereintritt treffen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Düsseldorf:
Verbraucher widerruft: Kein Wertersatz für Vorbereitungshandlungen!
Dokument öffnen IBR 2026, 75
OLG München:
Voraussetzungen für eine Kündigung wegen einer Unterbrechung (§ 6 Abs. 7 VOB/B)?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Karlsruhe:
Bauüberwacher muss Ausführungspläne prüfen!
Dokument öffnen IBR 2026, 81
OLG Düsseldorf:
DIN 1988-200 ist anerkannte Regel der Technik!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Bamberg:
Keine Haftung trotz Höhenabweichung!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
Zeitschriftenschau:
Scharf, schärfer, Verbraucherwiderruf!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Brandenburg:
Abnahme durch Ingebrauchnahme trotz (unwesentlicher) Mängel!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Koblenz/BGH:
Vorwurf mangelhafter Bauüberwachung: Architekt muss sich substanziiert verteidigen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG München:
Fehler in der Ausführungsplanung: Kein (fahrlässiges) Mitverschulden des Bauherrn!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
EuGH:
Verschärfte Regeln für Inhouse-Vergaben in Konzernstrukturen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
BSG:
GU muss NU-Unbedenklichkeitsbescheinigung nicht überprüfen!
Dokument öffnen Volltext
OLG Düsseldorf:
Muss der Nachbar Schutzmaßnahmen gegen Starkregen ergreifen?
Dokument öffnen Volltext
OLG Karlsruhe:
Gutachten trotz Nachfrist nicht erstattet: 1.000 Euro Ordnungsgeld!
Dokument öffnen Volltext
BGH:
Bauherr muss seine Planer koordinieren!
Dokument öffnen Volltext
OLG Düsseldorf:
Anerkannte Regeln der Technik sind ein Muss!
Dokument öffnen Volltext
AG Frankfurt/Main:
Sparkonto als Mietsicherheit ist nicht vor Zugriff der Bank geschützt
Dokument öffnen Volltext
LG Dortmund:
Unzulässiger Vertreter darf nicht teilnehmen: Unberechtigter Ausschluss?
Dokument öffnen Volltext
"Erfolgreiches Bauen braucht leistungsfähige Auftraggeber!"
BVMB fordert mehr Professionalität bei Planungen und schnellere Entscheidungen

"Wenn wir Bauprojekte erfolgreich realisieren wollen, brauchen wir leistungsfähige Auftraggeber." Mit dieser klaren Botschaft wandte sich Martin Steinbrecher, Präsident der Bundesvereinigung Mittelständischer Bauunternehmen e. V. (BVMB), beim Tag der mittelständischen Bauwirtschaft im Januar 2026 in Berlin an die Vertreterinnen und Vertreter unter anderem der DB InfraGO AG, der Autobahn GmbH und der DEGES. Aus Sicht der BVMB mangelt es insbesondere an kurzen Entscheidungswegen, verlässlichen Planungen sowie an einer professionellen und zügigen Bearbeitung von Rechnungen und Nachträgen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, müssten die öffentlichen Auftraggeber ihre Personalkapazitäten gezielt stärken, statt weiter abzubauen.
Dokument öffnen mehr…