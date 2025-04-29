ibr-online. Die Datenbank für
Bau-, Architekten- und Immobilienrecht.
BVMB fordert Verbesserungen beim Infrastrukturbau
© Patrickistock - iStock
Deutschlands Infrastruktur gerät zunehmend unter Druck - mit spürbaren Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft. Beim Tag der mittelständischen Bauwirtschaft am 26. Januar 2026 in Berlin forderte BVMB-Präsident Martin Steinbrecher entschiedenes Handeln: Straßen, Schienen und Wasserstraßen seien essenziell für Mobilität und Wertschöpfung, würden jedoch seit Jahren überlastet und unzureichend ertüchtigt.
