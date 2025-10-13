Eingriffe bei der Indexmiete sind völlig fehl am Platz

Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.

Konkurrenzangebot ist tabu!
VK Rheinland, 13.10.2025 - VK 14/25
Dokument öffnen Volltext
Wechsel der Verfahrensart nur bei identischem Beschaffungsgegenstand!
OLG Naumburg, 04.11.2025 - 6 Verg 3/25
Dokument öffnen Volltext
Bauhandwerkersicherung trotz Insolvenz!
OLG Köln, 29.01.2026 - 7 U 38/25
Dokument öffnen Volltext
Im Naturschurschutzgebiet gelegenes Grundstück ist mangelhaft!
OLG Hamm, 18.09.2025 - 22 U 52/24
Dokument öffnen Volltext
Entspricht der Beschluss der Einberufung?
LG München I, 10.04.2025 - 36 S 15962/22 WEG
Dokument öffnen Volltext
Mitverschulden des Bestellers nur bei offenkundigen Planungsfehlern!
OLG München, 01.04.2025 - 9 U 3260/24 Bau
Dokument öffnen Volltext

Zeitschriftenschau:
Kündigung aus wichtigem Grund wegen Mängeln vor Abnahme?
Dokument öffnen IBR 2025, 625
OLG Bamberg:
Ein Vertrag, sie zu knechten (Teil 1) ... (frei nach J. R. R. Tolkien)
Dokument öffnen IBR-Beitrag
KG:
Wer Abdichtungen öffnet, muss Vorsorge gegen Wassereintritt treffen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Düsseldorf:
Verbraucher widerruft: Kein Wertersatz für Vorbereitungshandlungen!
Dokument öffnen IBR 2026, 75
OLG München:
Voraussetzungen für eine Kündigung wegen einer Unterbrechung (§ 6 Abs. 7 VOB/B)?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Karlsruhe:
Bauüberwacher muss Ausführungspläne prüfen!
Dokument öffnen IBR 2026, 81
OLG Braunschweig:
Unternehmer muss Planung nicht "nachrechnen"!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Koblenz/BGH:
Planungsänderungen torpedieren Baukostenobergrenze!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
AG Siegburg:
Änderung der Gemeinschaftsordnung wegen "Geburtsfehlers"
Dokument öffnen IMR-Beitrag
OLG Dresden/BGH:
Keine Preisanpassung trotz Mengenänderung!?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Braunschweig:
Risse am Nachbargebäude: Wann haftet der Unternehmer dem Nachbarn?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
VGH Bayern:
Einsturz aufgrund von Baumängeln ist kein außergewöhnliches Ereignis!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Hamm:
Erfüllung durch Hinterlegung bei unbekanntem Konto des Vermieters
Dokument öffnen IMR-Beitrag
OLG Naumburg:
Verbraucherbauvertrag beim Bestandsumbau?
Dokument öffnen Volltext
LG Berlin II:
Schonfristzahlung heilt auch ordentliche Kündigung
Dokument öffnen Volltext
OLG Köln:
Bauhandwerkersicherung trotz Insolvenz!
Dokument öffnen Volltext
LG München I:
Entspricht der Beschluss der Einberufung?
Dokument öffnen Volltext
OLG Hamm:
Im Naturschurschutzgebiet gelegenes Grundstück ist mangelhaft!
Dokument öffnen Volltext
OLG Schleswig:
Kein Zugangsbeweis ohne Auslieferungsbeleg!
Dokument öffnen Volltext
OLG München:
Mitverschulden des Bestellers nur bei offenkundigen Planungsfehlern!
Dokument öffnen Volltext
Eingriffe bei der Indexmiete sind völlig fehl am Platz
Bild
© Evkaz - iStock
Zur Mietrechtsnovelle, die am 08.02.2026 von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) vorgestellt wurde, sagte Thomas Reimann, Vizepräsident der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU) und Vorsitzender des VhU-Bau- und Immobilienausschusses: "Eingriffe in Indexmietverträge sind abzulehnen. Welcher private Wohnungsvermieter kann es sich denn leisten, in den Erhalt seiner Wohnung zu investieren, wenn ihm der Staat verbietet, Wertverluste bei der Miete auszugleichen, die durch erhöhte Inflation geschehen? Eine gesetzliche Deckelung bei Indexmieten würde dann bedeuten, dass Vermieter gesetzlich verordnet Wertverluste bei Mietzahlungen hinnehmen müssten. Wer investiert dann noch? Merkt die Justizministerin denn nicht, dass die immer stärkere Regulierung des Wohnungsmarktes das Problem nicht löst, sondern befeuert?"
Dokument öffnen mehr…
Dokument öffnen Nachricht