Online seit 9. Februar
Keine Baugrube ohne Hydraulikschläuche
© Larina Marina - shutterstock.com
Ohne Gummi würde die moderne Welt zusammenbrechen - oder noch nicht einmal entstehen. Das fängt schon mit den Baugruben an, denn bei einem Bagger muss die Kraft von der Maschine zur Baggerschaufel übertragen werden. Dazu werden in fast allen Maschinen mit hydraulischen Baugruppen Schlauchleitungen eingesetzt, wo starre Rohre für die Fluidübertragung nicht infrage kommen. Auf diese Hydraulikschläuche lenkt der Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie (wdk) in Frankfurt am Main im Rahmen seiner Kampagne "Gummi - Wir retten die Welt" das Augenmerk.
