ibr-online. Die Datenbank für
Bau-, Architekten- und Immobilienrecht.
Bau-, Architekten- und Immobilienrecht.
Kostenloses Probeabo
Nachrichten in allen Sachgebieten
Online seit heute
Zur Landtagswahl 2026
© Anton Gvozdikov - Fotolia.com
Es sind nur noch wenige Wochen bis zur nächsten baden-württembergischen Landtagswahl. Die Bauwirtschaft Baden-Württemberg sieht in der zukünftigen Landesregierung eine große Chance, das Bauen wieder einfacher und attraktiver für Baubetriebe und Bauherren zu gestalten; und bietet dazu Lösungen, die in der neuen Legislaturperiode für Aufschwung sorgen sollen. Mit deren Umsetzung können das Bauen und seine Prozesse effizienter und beschleunigt werden. Drei wichtige Ansätze:
mehr…