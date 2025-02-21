Zur Landtagswahl 2026

Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.

Aktuelles
Meistgelesen
Keine Preisanpassung trotz Mengenänderung!?
OLG Dresden, 14.08.2024 - 13 U 1745/23
Dokument öffnen Volltext
Schadensersatz für Folgeschäden: Fristsetzung nicht erforderlich!
OLG Hamm, 19.07.2024 - 12 U 52/23
Dokument öffnen Volltext
Mängeleinbehalt schließt Vorschussanspruch aus!
OLG Brandenburg, 18.12.2025 - 12 U 27/25
Dokument öffnen Volltext
Angebot widersprüchlich: Aufklärung vor Ausschluss!
VK Bund, 30.04.2025 - VK 1-28/25
Dokument öffnen Volltext
Ausschluss wegen Zweifeln an der Leistungsfähigkeit?
VK Bund, 21.02.2025 - VK 1-4/25
Dokument öffnen Volltext
Tochtergesellschaft ist anderes Unternehmen!
EuGH, 22.01.2026 - Rs. C-812/24
Dokument öffnen Volltext

Neueste Leseranmerkungen
OLG Bamberg:
Ein Vertrag, sie zu knechten (Teil 1) ... (frei nach J. R. R. Tolkien)
Dokument öffnen IBR-Beitrag
KG:
Wer Abdichtungen öffnet, muss Vorsorge gegen Wassereintritt treffen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Düsseldorf:
Verbraucher widerruft: Kein Wertersatz für Vorbereitungshandlungen!
Dokument öffnen IBR 2026, 75
OLG München:
Voraussetzungen für eine Kündigung wegen einer Unterbrechung (§ 6 Abs. 7 VOB/B)?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Karlsruhe:
Bauüberwacher muss Ausführungspläne prüfen!
Dokument öffnen IBR 2026, 81
Zeitschriftenschau:
Unterlassene Mitwirkung: Besteller verletzt (Rücksichtnahme-)Pflicht!
Dokument öffnen IBR 2026, 57
Neueste Beiträge:
OLG Naumburg:
Nur die unvorhersehbare Unterbrechung berechtigt zur Kündigung!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
AG Köln:
Kein Erfolg, kein Werklohn!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
KG:
Miete steigt weniger als Index: Indexklausel führt zu Unwirksamkeit der Optionsrechtklausel!
Dokument öffnen IMR-Beitrag
LG Berlin II:
Kündigung wegen Schuhregal im Treppenhaus?
Dokument öffnen IMR-Beitrag
VG Aachen:
Altersgrenze von 77 Jahren für Prüfsachverständige in NRW bestätigt
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Oldenburg:
Vorlage eines Privatgutachtens erst in zweiter Instanz. "Verspätet"?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
KG/BGH:
Wer schweres Gerät einsetzt, muss zuvor den Baugrund prüfen
Dokument öffnen IBR-Beitrag
Neueste Volltexturteile:
OLG München:
Mitverschulden des Bestellers nur bei offenkundigen Planungsfehlern!
Dokument öffnen Volltext
VK Rheinland:
Konkurrenzangebot ist tabu!
Dokument öffnen Volltext
AG Neustadt/Rübenberge:
Konsequenzen bei Verstößen gegen die ordnungsgemäße Verwaltung
Dokument öffnen Volltext
OLG Dresden:
Täuschung über Kaufpreiszahlung begründet kein Besitzrecht beim notariellen Kaufvertrag
Dokument öffnen Volltext
OLG Brandenburg:
Mängeleinbehalt schließt Vorschussanspruch aus!
Dokument öffnen Volltext
AG Köln:
Kein Erfolg, kein Werklohn!
Dokument öffnen Volltext
EuGH:
Tochtergesellschaft ist anderes Unternehmen!
Dokument öffnen Volltext
Nachrichten in allen Sachgebieten


Online seit heute

Zur Landtagswahl 2026
Wie kommen wir schneller ins Bauen? Die Bauwirtschaft Baden-Württemberg bietet Lösungen

Es sind nur noch wenige Wochen bis zur nächsten baden-württembergischen Landtagswahl. Die Bauwirtschaft Baden-Württemberg sieht in der zukünftigen Landesregierung eine große Chance, das Bauen wieder einfacher und attraktiver für Baubetriebe und Bauherren zu gestalten; und bietet dazu Lösungen, die in der neuen Legislaturperiode für Aufschwung sorgen sollen. Mit deren Umsetzung können das Bauen und seine Prozesse effizienter und beschleunigt werden. Drei wichtige Ansätze:
Dokument öffnen mehr…