Sanierungsquote 2025: Talfahrt für energetische Gebäudesanierung geht weiter

Schadensersatz für Folgeschäden: Fristsetzung nicht erforderlich!
OLG Hamm, 19.07.2024 - 12 U 52/23
OLG Hamm, 19.07.2024 - 12 U 52/23
Auftraggeber muss (Voll-)Beauftragung der Leistungsphase 8 beweisen!
OLG Bamberg, 26.05.2025 - 12 U 140/24
Dokument öffnen Volltext
Angebot widersprüchlich: Aufklärung vor Ausschluss!
VK Bund, 30.04.2025 - VK 1-28/25
VK Bund, 30.04.2025 - VK 1-28/25
Bieter muss vergaberechtswidrige Zuschlagskriterien erkennen!
VK Bund, 31.01.2025 - VK 1-108/24
VK Bund, 31.01.2025 - VK 1-108/24
Drittunternehmer beseitigt Mängel: Übergang in Abrechnungsverhältnis?
OLG München, 21.01.2026 - 27 U 1708/25 Bau
Dokument öffnen Volltext
Ausschluss wegen Zweifeln an der Leistungsfähigkeit?
VK Bund, 21.02.2025 - VK 1-4/25
VK Bund, 21.02.2025 - VK 1-4/25

KG:
Wer Abdichtungen öffnet, muss Vorsorge gegen Wassereintritt treffen!
KG:
OLG Düsseldorf:
Verbraucher widerruft: Kein Wertersatz für Vorbereitungshandlungen!
OLG Düsseldorf:
OLG München:
Voraussetzungen für eine Kündigung wegen einer Unterbrechung (§ 6 Abs. 7 VOB/B)?
OLG München:
OLG Karlsruhe:
Bauüberwacher muss Ausführungspläne prüfen!
OLG Karlsruhe:
Zeitschriftenschau:
Unterlassene Mitwirkung: Besteller verletzt (Rücksichtnahme-)Pflicht!
Zeitschriftenschau:
OLG Koblenz:
Gehrecht ist aliud und kein Minus zum Fahrrecht!
OLG Koblenz:
OLG Brandenburg:
Kein Mangel trotz Abweichung von DIN-Norm?
OLG Brandenburg:
KG:
Wer Abdichtungen öffnet, muss Vorsorge gegen Wassereintritt treffen!
KG:
OLG Celle:
Losbildung nicht nur für den Mittelstand!
OLG Celle:
LG Darmstadt:
Terrorversicherung: keine Betriebskostenumlage bei unbedeutendem Gebäude
LG Darmstadt:
LG München I:
Heizkostenverteilung nach vereinbarten Wohnflächen im Wohnungseigentumsgesetz
LG München I:
LSG Baden-Württemberg:
Miete bei Papa: Auch ohne Zahlung kein Scheingeschäft
LSG Baden-Württemberg:
OLG Bamberg:
Auftraggeber muss (Voll-)Beauftragung der Leistungsphase 8 beweisen!
OLG Bamberg:
OLG Celle:
Sind sog. "Segelanleitungen" angreifbar?
OLG Celle:
OLG Oldenburg:
Mängelbeseitigung oder vergütungspflichtige Leistung?
OLG Oldenburg:
OVG Rheinland-Pfalz:
Bauantrag ≠ Antrag für Sanierungsgenehmigung!
OVG Rheinland-Pfalz:
LG Dortmund:
Behindertengerechtem Umbau ist (fast) immer nachzukommen
LG Dortmund:
LG Hamburg:
Dritter erwirbt: Dennoch Maklerprovision fällig?
LG Hamburg:
BGH:
Keine gewinnbringende Untervermietung!
BGH:
VK Bund:
Angebot widersprüchlich: Aufklärung vor Ausschluss!
VK Bund:
BGH:
Einbringung in Familien-GbR ändert nichts an Sperrfrist des § 577a BGB
BGH:
Sanierungsquote 2025: Talfahrt für energetische Gebäudesanierung geht weiter
Die Quote für energetische Sanierungen im deutschen Gebäudebestand ist im Jahr 2025 auf 0,67 % weiter abgesunken. Nach 0,69 % im Vorjahr 2024, 0,70 % im Jahr 2023 und 0,88 % im Jahr 2022 markiert dies einen neuen Tiefpunkt für die rund 19,5 Millionen Wohngebäude. Eine jährliche Quote von rund 2 % wäre notwendig, um die vereinbarten Klimaziele im Gebäudesektor zu erreichen. Die Quote für die etwas mehr als zwei Millionen Nichtwohngebäude ist ebenfalls rückläufig und liegt bei 0,92 % (2024: 0,95 %).
Dokument öffnen mehr…