Baugewerbe begrüßt Flexibilisierung der Arbeitszeit

Aktuelles
Feuchtigkeitsschäden und Arglist
OLG Brandenburg, 04.12.2025 - 5 U 23/25
Dokument öffnen Volltext
Wer schweres Gerät einsetzt, muss zuvor den Baugrund prüfen!
KG, 08.02.2024 - 27 U 66/21
Dokument öffnen Volltext
Auch gegenüber fachkundigem Auftraggeber sind Bedenken anzumelden!
OLG Koblenz, 19.09.2024 - 1 U 977/23
Dokument öffnen Volltext
Referenzvorlage trotz gültiger Präqualifizierung?
VK Bund, 16.01.2025 - VK 1-112/24
Dokument öffnen Volltext
Planungsänderungen torpedieren Baukostenobergrenze!
OLG Koblenz, 14.03.2024 - 2 U 1234/20
Dokument öffnen Volltext
Können nur KMU eine unterbliebene Losbildung rügen?
OLG Celle, 02.12.2025 - 13 Verg 8/25
Dokument öffnen Volltext

OLG Düsseldorf:
Verbraucher widerruft: Kein Wertersatz für Vorbereitungshandlungen!
IBR 2026, 75
OLG München:
Voraussetzungen für eine Kündigung wegen einer Unterbrechung (§ 6 Abs. 7 VOB/B)?
IBR-Beitrag
OLG Karlsruhe:
Bauüberwacher muss Ausführungspläne prüfen!
IBR 2026, 81
Zeitschriftenschau:
Unterlassene Mitwirkung: Besteller verletzt (Rücksichtnahme-)Pflicht!
IBR 2026, 57
OLG Koblenz:
Gehrecht ist aliud und kein Minus zum Fahrrecht!
IMR 2025, 1016 (nur online)
OLG Brandenburg:
Kein Mangel trotz Abweichung von DIN-Norm?
IBR 2026, 66
OLG Düsseldorf:
GU-Zuschlag ist nicht anrechenbar!
IBR 2026, 76
KG:
Abbruch- und Entsorgungsleistungen sind als Fachlos gesondert zu vergeben!
VPR-Beitrag
VK Bund:
Gesonderte Vorlage von Referenzen trotz Präqualifikation nur mit dem Angebot!
VPR-Beitrag
AG Pankow:
Vermieter muss betriebssichere Elektroanlage gewährleisten
IMR-Beitrag
OVG Nordrhein-Westfalen:
Für anderweitige Unterbringung von Mietern reicht ein Angebot zumutbaren Wohnraums
IMR-Beitrag
OLG Frankfurt:
Sachverständigengutachten: Unverwertbarkeit als Gratwanderung der Gerichte
IBR-Beitrag
OLG München:
Kein Abrechnungsverhältnis bei nicht erfolgter Abnahme und (bloßer) punktueller Drittbeauftragung
IBR-Beitrag
OLG Düsseldorf:
Komplexe und enge Verzahnung der Gewerke rechtfertigt Gesamtvergabe!
VPR-Beitrag
weitere Beiträge
OLG Bamberg:
Auftraggeber muss (Voll-)Beauftragung der Leistungsphase 8 beweisen!
Dokument öffnen Volltext
LG Bremen:
Nicht die Vergabestelle ist zu verklagen, sondern der Auftraggeber!
Dokument öffnen Volltext
BGH:
Wer Fordermittel missbraucht, haftet auf Schadensersatz!
Dokument öffnen Volltext
OLG München:
Drittunternehmer beseitigt Mängel: Übergang in Abrechnungsverhältnis?
Dokument öffnen Volltext
LG Berlin II:
Kündigung wegen Schuhregals im Treppenhaus?
Dokument öffnen Volltext
LG Frankfurt/Main:
Aufopferungsanspruch wegen langanhaltenden Nutzungsentzugs?
Dokument öffnen Volltext
LG München I:
Teilungserklärung unterfällt nicht dem AGB-Recht!
Dokument öffnen Volltext
weitere Volltexturteile

Baugewerbe begrüßt Flexibilisierung der Arbeitszeit
Bild
© Photographee.eu - shutterstock.com
Die Bundesregierung will das starre Modell des 8-Stunden-Tages lockern und Unternehmen wie Beschäftigten mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit ermöglichen. Bereits im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, statt einer täglichen nur eine wöchentliche Höchstarbeitszeit im Arbeitszeitgesetz zu regeln. Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB), begrüßt den Vorstoß und sieht darin einen wichtigen Schritt hin zu einer zeitgemäßen Arbeitszeitgestaltung auf Baustellen:
Dokument öffnen mehr…