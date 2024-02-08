Mietpreisbremse: Welche Rechte haben Mieter?

Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.

Aktuelles
Meistgelesen
Feuchtigkeitsschäden und Arglist
OLG Brandenburg, 04.12.2025 - 5 U 23/25
Dokument öffnen Volltext
Wer schweres Gerät einsetzt, muss zuvor den Baugrund prüfen!
KG, 08.02.2024 - 27 U 66/21
Dokument öffnen Volltext
Auch gegenüber fachkundigem Auftraggeber sind Bedenken anzumelden!
OLG Koblenz, 19.09.2024 - 1 U 977/23
Dokument öffnen Volltext
Referenzvorlage trotz gültiger Präqualifizierung?
VK Bund, 16.01.2025 - VK 1-112/24
Dokument öffnen Volltext
Planungsänderungen torpedieren Baukostenobergrenze!
OLG Koblenz, 14.03.2024 - 2 U 1234/20
Dokument öffnen Volltext
Können nur KMU eine unterbliebene Losbildung rügen?
OLG Celle, 02.12.2025 - 13 Verg 8/25
Neueste Leseranmerkungen
OLG Düsseldorf:
Verbraucher widerruft: Kein Wertersatz für Vorbereitungshandlungen!
Dokument öffnen IBR 2026, 75
OLG München:
Voraussetzungen für eine Kündigung wegen einer Unterbrechung (§ 6 Abs. 7 VOB/B)?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Karlsruhe:
Bauüberwacher muss Ausführungspläne prüfen!
Dokument öffnen IBR 2026, 81
Zeitschriftenschau:
Unterlassene Mitwirkung: Besteller verletzt (Rücksichtnahme-)Pflicht!
Dokument öffnen IBR 2026, 57
OLG Koblenz:
Gehrecht ist aliud und kein Minus zum Fahrrecht!
Dokument öffnen IMR 2025, 1016 (nur online)
OLG Brandenburg:
Kein Mangel trotz Abweichung von DIN-Norm?
Dokument öffnen IBR 2026, 66
OLG Düsseldorf:
GU-Zuschlag ist nicht anrechenbar!
Dokument öffnen IBR 2026, 76
Neueste Beiträge:
KG:
Abbruch- und Entsorgungsleistungen sind als Fachlos gesondert zu vergeben!
Dokument öffnen VPR-Beitrag
VK Bund:
Gesonderte Vorlage von Referenzen trotz Präqualifikation nur mit dem Angebot!
Dokument öffnen VPR-Beitrag
AG Pankow:
Vermieter muss betriebssichere Elektroanlage gewährleisten
Dokument öffnen IMR-Beitrag
OVG Nordrhein-Westfalen:
Für anderweitige Unterbringung von Mietern reicht ein Angebot zumutbaren Wohnraums
Dokument öffnen IMR-Beitrag
OLG Frankfurt:
Sachverständigengutachten: Unverwertbarkeit als Gratwanderung der Gerichte
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG München:
Kein Abrechnungsverhältnis bei nicht erfolgter Abnahme und (bloßer) punktueller Drittbeauftragung
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Düsseldorf:
Komplexe und enge Verzahnung der Gewerke rechtfertigt Gesamtvergabe!
Dokument öffnen VPR-Beitrag
Neueste Volltexturteile:
OLG Bamberg:
Auftraggeber muss (Voll-)Beauftragung der Leistungsphase 8 beweisen!
Dokument öffnen Volltext
LG Bremen:
Nicht die Vergabestelle ist zu verklagen, sondern der Auftraggeber!
Dokument öffnen Volltext
BGH:
Wer Fordermittel missbraucht, haftet auf Schadensersatz!
Dokument öffnen Volltext
OLG München:
Drittunternehmer beseitigt Mängel: Übergang in Abrechnungsverhältnis?
Dokument öffnen Volltext
LG Berlin II:
Kündigung wegen Schuhregals im Treppenhaus?
Dokument öffnen Volltext
LG Frankfurt/Main:
Aufopferungsanspruch wegen langanhaltenden Nutzungsentzugs?
Dokument öffnen Volltext
LG München I:
Teilungserklärung unterfällt nicht dem AGB-Recht!
Dokument öffnen Volltext
Mietpreisbremse: Welche Rechte haben Mieter?
2015 trat eine heiß diskutierte Änderung für Mieter in Kraft: die Mietpreisbremse. Seitdem dürfen Bundesländer Gebiete mit Wohnungsknappheit ausweisen, in denen Vermieter bei einem Mieterwechsel die Mieten nur begrenzt erhöhen dürfen. Der Gesetzgeber wollte so den drastischen Anstieg der Mieten in Ballungsräumen und Großstädten verlangsamen. Denn: Zum Beispiel in Berlin waren die Mieten in den fünf Jahren vor der Reform um durchschnittlich 45 Prozent gestiegen, in München um 28 Prozent. Der Unterschied zwischen den Bestandsmieten und den Preisen bei Wiedervermietungen lag damals in Münster bei 30 %, in Hamburg sowie München bei 25 % und in Berlin bei 19 %. Da die Mietpreisbremse jedoch wenig Wirkung zeigte, hat der Gesetzgeber 2019 nachgebessert. Auch die Gerichte waren inzwischen beim Thema Mietpreisbremse nicht untätig.
Dokument öffnen mehr…