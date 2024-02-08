Wie man Schimmel vorbeugt und bauliche Mängel entdeckt

Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.

Aktuelles
Meistgelesen
Feuchtigkeitsschäden und Arglist
OLG Brandenburg, 04.12.2025 - 5 U 23/25
Dokument öffnen Volltext
Wer schweres Gerät einsetzt, muss zuvor den Baugrund prüfen!
KG, 08.02.2024 - 27 U 66/21
Dokument öffnen Volltext
Referenzvorlage trotz gültiger Präqualifizierung?
VK Bund, 16.01.2025 - VK 1-112/24
Dokument öffnen Volltext
Auch gegenüber fachkundigem Auftraggeber sind Bedenken anzumelden!
OLG Koblenz, 19.09.2024 - 1 U 977/23
Dokument öffnen Volltext
Können nur KMU eine unterbliebene Losbildung rügen?
OLG Celle, 02.12.2025 - 13 Verg 8/25
Dokument öffnen Volltext
Planungsänderungen torpedieren Baukostenobergrenze!
OLG Koblenz, 14.03.2024 - 2 U 1234/20
Dokument öffnen Volltext

Neueste Leseranmerkungen
OLG Düsseldorf:
Verbraucher widerruft: Kein Wertersatz für Vorbereitungshandlungen!
Dokument öffnen IBR 2026, 75
OLG München:
Voraussetzungen für eine Kündigung wegen einer Unterbrechung (§ 6 Abs. 7 VOB/B)?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Karlsruhe:
Bauüberwacher muss Ausführungspläne prüfen!
Dokument öffnen IBR 2026, 81
Zeitschriftenschau:
Unterlassene Mitwirkung: Besteller verletzt (Rücksichtnahme-)Pflicht!
Dokument öffnen IBR 2026, 57
OLG Koblenz:
Gehrecht ist aliud und kein Minus zum Fahrrecht!
Dokument öffnen IMR 2025, 1016 (nur online)
OLG Brandenburg:
Kein Mangel trotz Abweichung von DIN-Norm?
Dokument öffnen IBR 2026, 66
OLG Düsseldorf:
GU-Zuschlag ist nicht anrechenbar!
Dokument öffnen IBR 2026, 76
Neueste Beiträge:
OLG München:
Kein Abrechnungsverhältnis bei nicht erfolgter Abnahme und (bloßer) punktueller Drittbeauftragung
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Düsseldorf:
Komplexe und enge Verzahnung der Gewerke rechtfertigt Gesamtvergabe!
Dokument öffnen VPR-Beitrag
OLG Koblenz/BGH:
Mängelhaftung trotz LV-Fehlers!?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
VK Saarland:
Wie detailliert ist eine Auswahlentscheidung zu dokumentieren?
Dokument öffnen VPR-Beitrag
LG Gießen:
Rechtliche "Vergabeberatung" ist Anwaltssache!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OVG Saarland:
Baubehörden dürfen Beginnfristen setzen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
AG Neustadt/Rübenberge:
Konsequenzen bei Verstößen gegen die ordnungsgemäße Verwaltung
Dokument öffnen IMR-Beitrag
Neueste Volltexturteile:
OLG München:
Drittunternehmer beseitigt Mängel: Übergang in Abrechnungsverhältnis?
Dokument öffnen Volltext
OLG Koblenz:
Auch gegenüber fachkundigem Auftraggeber sind Bedenken anzumelden!
Dokument öffnen Volltext
VK Bund:
Referenzvorlage trotz gültiger Präqualifizierung?
Dokument öffnen Volltext
LG Berlin II:
Nutzungswunsch auch ohne konkrete Miete und Besichtigung gegeben
Dokument öffnen Volltext
KG:
Miete steigt weniger als Index: Indexklausel unwirksam
Dokument öffnen Volltext
OLG Karlsruhe:
Geschädigter kann auf Feststellung des Deckungsschutzes klagen!
Dokument öffnen Volltext
OLG Koblenz:
Planungsänderungen torpedieren Baukostenobergrenze!
Dokument öffnen Volltext
Nachrichten in allen Sachgebieten


Online seit heute

Wie man Schimmel vorbeugt und bauliche Mängel entdeckt
Bild
© Andrey_Popov - shutterstock.com
Im Winter sollte man richtig heizen, aber auch das Lüften nicht vergessen. Denn je größer die Temperaturdifferenz zwischen Außen- und Raumluft, desto eher bildet sich Schimmel, wenn man dies nicht tut. "Einige Schimmelsporenarten können sich beispielsweise an kalten Außenwandflächen bilden, wenn die relative Feuchtigkeit an der Materialoberfläche über längere Zeit zu etwa 70 bis 80 Prozent gesättigt ist", weiß Norman-Marcel Dietz, der das Regionalbüro des Verbands Privater Bauherren e.V. (VPB) in Hildesheim leitet.
Dokument öffnen mehr…