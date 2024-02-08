Kälte im Büro bzw. am Arbeitsplatz: Wie warm muss es sein?

Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.

Treffervorschau

Treffer Pfeil
Architekten- &
Ingenieurrecht Recht
am Bau Bauträger-
recht Versiche-
rungsrecht Öffentl. Bau- &
Umweltrecht Vergabe-
recht Sachverstän-
digenrecht Immobilienrecht
Kauf/Miete/WEG Zivilprozess &
Schiedswesen
Zielgruppen
Alle Sachgebiete

 [Hilfe]

Bei Eingabe mehrerer Suchbegriffe, getrennt durch Leerzeichen, werden Texte gefunden, in denen alle Suchbegriffe vorkommen.

Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden.

Sie können den Platzhalter * einsetzen: "pauschal*" findet z.B. auch "Pauschalhonorar".

Bei Eingabe eines Aktenzeichens wird automatisch nach der zugehörigen Entscheidung und weiteren Texten, in denen diese zitiert wird, gesucht, bei Eingabe eines Datums nach allen Entscheidungen mit diesem Verkündungsdatum.

Oder-Suche: geben Sie zwischen mehreren Suchbegriffen ODER ein (großgeschrieben), um Dokumente zu finden, in denen mindestens einer der Begriffe vorgekommt.

Phrasensuche: genaue Wortfolgen können Sie mittels Anführungszeichen (") suchen.

Kostenloses ProbeaboOK
Nachrichtensuche
 nur im Titel
Aktuelles
Meistgelesen
Wer schweres Gerät einsetzt, muss zuvor den Baugrund prüfen!
KG, 08.02.2024 - 27 U 66/21
Dokument öffnen Volltext
Keine Nachforderung wertungsrelevanter Unterlagen!
VK Bund, 25.06.2025 - VK 1-36/25
Dokument öffnen Volltext
Leistungsübernahme birgt kein Einsparpotenzial!
OLG Brandenburg, 07.01.2026 - 4 U 52/25
Dokument öffnen Volltext
Grenze des fiktiven Schadens sind die tatsächlichen Kosten!
OLG Düsseldorf, 17.12.2024 - 23 U 121/23
Dokument öffnen Volltext
Feuchtigkeitsschäden und Arglist
OLG Brandenburg, 04.12.2025 - 5 U 23/25
Dokument öffnen Volltext
Konto des Vermieters unbekannt: Erfüllung durch Hinterlegung?
OLG Hamm, 05.01.2026 - 18 U 119/24
Dokument öffnen Volltext

Neueste Leseranmerkungen
OLG München:
Voraussetzungen für eine Kündigung wegen einer Unterbrechung (§ 6 Abs. 7 VOB/B)?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Karlsruhe:
Bauüberwacher muss Ausführungspläne prüfen!
Dokument öffnen IBR 2026, 81
Zeitschriftenschau:
Unterlassene Mitwirkung: Besteller verletzt (Rücksichtnahme-)Pflicht!
Dokument öffnen IBR 2026, 57
OLG Koblenz:
Gehrecht ist aliud und kein Minus zum Fahrrecht!
Dokument öffnen IMR 2025, 1016 (nur online)
OLG Brandenburg:
Kein Mangel trotz Abweichung von DIN-Norm?
Dokument öffnen IBR 2026, 66
OLG Düsseldorf:
GU-Zuschlag ist nicht anrechenbar!
Dokument öffnen IBR 2026, 76
VK Saarland:
Keine Abwägung bei Verzicht auf Losaufteilung?
Dokument öffnen VPR-Beitrag
Neueste Beiträge:
LG Darmstadt:
Wann ist eine Annahme verspätet?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
LG Bremen:
Beklagter ist im Vergaberecht der Auftraggeber, nicht die Vergabestelle!
Dokument öffnen VPR-Beitrag
KG:
Tod des Mieters verschwiegen: Kündigung!
Dokument öffnen IMR-Beitrag
LG Leipzig:
Kündigung wegen Zahlungsverzugs: Ordentliche Kündigung führt nicht automatisch zu Mietende!
Dokument öffnen IMR-Beitrag
OLG Schleswig:
Klagen auf Notwegerecht richten sich gegen den Verband
Dokument öffnen IMR-Beitrag
OLG Köln:
Wird eine notwendige Freianlagenplanung mit der Gebäudeplanung (konkludent) mitbeauftragt?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
VK Niedersachsen:
Verfahrensaufhebung wegen nachträglicher wesentlicher Änderung
Dokument öffnen VPR-Beitrag
weitere Beiträge
Neueste Volltexturteile:
OLG Koblenz:
Planungsänderungen torpedieren Baukostenobergrenze!
Dokument öffnen Volltext
OLG Brandenburg:
Dachreparatur nach Marderbiss: Wohngebäudeversicherung eintrittspflichtig?
Dokument öffnen Volltext
OLG Frankfurt:
Keine Vergütung für die Beseitigung von Gutachtenmängeln!
Dokument öffnen Volltext
OLG Brandenburg:
Sachverständigengutachten sinnlos: Obsiegende Partei trägt die Kosten!
Dokument öffnen Volltext
KG:
Wer schweres Gerät einsetzt, muss zuvor den Baugrund prüfen!
Dokument öffnen Volltext
VG Schleswig:
Zuständigkeit für bauaufsichtliches Einschreiten wegen Immissionen?
Dokument öffnen Volltext
AG Berlin-Mitte:
Indexmiete und das Transparenzgebot
Dokument öffnen Volltext
weitere Volltexturteile

Nachrichten in allen Sachgebieten


Online seit heute

Kälte im Büro bzw. am Arbeitsplatz: Wie warm muss es sein?
Bild
© cyano66 - iStock
Mit Handschuhen, Anorak und Schal kann man nur schlecht an der Tastatur oder auch an vielen Maschinen arbeiten. In vielen Berufen stellen sich daher Mitarbeiter in der Winterzeit die Frage, was zu tun ist, wenn es im Betrieb zu kalt wird. Nicht selten sind an der Kälte am Arbeitsplatz unzureichende Heizungen oder deren Ausfall schuld. Manchmal existieren auch gar keine leistungsfähigen Heizmöglichkeiten - zum Beispiel in Lagerhallen oder Werkstätten.
Dokument öffnen mehr…