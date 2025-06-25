Bauhauptgewerbe im November: Stabile Entwicklung zum Jahresausklang

Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.

Auftraggeber kann Vertragstermine nicht einseitig ändern!
OLG München, 22.10.2025 - 27 U 4220/24 Bau
Dokument öffnen Volltext
Komplexe und enge Verzahnung der Gewerke rechtfertigt Gesamtvergabe!
OLG Düsseldorf, 14.01.2026 - Verg 16/25
Dokument öffnen Volltext
Sind Abbruch- und Entsorgungsleistungen getrennt auszuschreiben?
KG, 08.10.2025 - Verg 2/25
Dokument öffnen Volltext
"Fälligkeit zehn Tage nach Rechnungsdatum"? Unwirksam!
OLG Hamm, 29.04.2025 - 28 U 174/22
Dokument öffnen Volltext
Muss sämtlicher Parteivortrag in den Tatbestand?
LAG Hamburg, 03.12.2025 - 2 Sa 18/23
Dokument öffnen Volltext
Keine Nachforderung wertungsrelevanter Unterlagen!
VK Bund, 25.06.2025 - VK 1-36/25
Dokument öffnen Volltext

Neueste Leseranmerkungen
OLG München:
Voraussetzungen für eine Kündigung wegen einer Unterbrechung (§ 6 Abs. 7 VOB/B)?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Karlsruhe:
Bauüberwacher muss Ausführungspläne prüfen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
Zeitschriftenschau:
Unterlassene Mitwirkung: Besteller verletzt (Rücksichtnahme-)Pflicht!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Koblenz:
Gehrecht ist aliud und kein Minus zum Fahrrecht!
Dokument öffnen IMR 2025, 1016 (nur online)
OLG Brandenburg:
Kein Mangel trotz Abweichung von DIN-Norm?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Düsseldorf:
GU-Zuschlag ist nicht anrechenbar!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
VK Saarland:
Keine Abwägung bei Verzicht auf Losaufteilung?
Dokument öffnen VPR-Beitrag
Neueste Beiträge:
OLG Düsseldorf:
Fördermittel sind kein "Umsatz"!
Dokument öffnen VPR-Beitrag
VGH Bayern:
"Erweiternde Erneuerung" darf nicht zu einem aliud führen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OVG Niedersachsen:
Wann ist die Planung als Grundlage einer Veränderungssperre hinreichend konkretisiert?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
AG Bremen:
Kündigungszugang während U-Haft und Fragen der Schriftsatzkündigung
Dokument öffnen IMR-Beitrag
BGH:
Man sieht sich immer zweimal im Leben!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
LAG Hamburg:
Tatbestandsberichtigung bezüglich wiedergegebenen Parteivortrags
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Brandenburg:
Leistungsübernahme birgt kein Einsparpotenzial!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
Neueste Volltexturteile:
OVG Niedersachsen:
Veränderungssperre setzt konkretisierte Planung voraus!
Dokument öffnen Volltext
OLG Düsseldorf:
Grenze des fiktiven Schadens sind die tatsächlichen Kosten!
Dokument öffnen Volltext
OLG Brandenburg:
Leistungsübernahme birgt kein Einsparpotenzial!
Dokument öffnen Volltext
LG Darmstadt:
Mieter auf dem Dorf muss keine Terrorversicherung zahlen
Dokument öffnen Volltext
AG Köpenick:
Kündigung im Schriftsatz muss klar hervorgehoben sein!
Dokument öffnen Volltext
KG:
Wer Abdichtungen öffnet, muss Vorsorge gegen Wassereintritt treffen!
Dokument öffnen Volltext
KG:
Sind Abbruch- und Entsorgungsleistungen getrennt auszuschreiben?
Dokument öffnen Volltext
Bauhauptgewerbe im November: Stabile Entwicklung zum Jahresausklang
Bild
© Emre Ucarer - shutterstock.com
Unternehmer melden insgesamt Order- und Umsatzplus

"Wir haben Anfang der Woche einen positiven Ausblick für 2026 gegeben: wir erwarten ein Umsatzplus im Bauhauptgewerbe von real 2,5 Prozent. Dies ist ein Lichtblick nach langer Talfahrt. Vorher müssen wir aber noch einmal in den Rückspiegel blicken. Die partielle Besserung der Baukonjunktur in 2025 hat sich auch im November fortgesetzt - die Bauunternehmer melden einen realen Order- und Umsatzanstieg. Bei den Aufträgen profitiert die Branche von diversen Großprojekten, die auch dem Öffentlichen Bau zu einem Auftragsplus verholfen haben." Mit diesen Worten kommentiert der Hauptgeschäftsführer der BAUINDUSTRIE, Tim-Oliver Müller, die heute vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Konjunkturindikatoren für den Bau. Allerdings hätte sich beim Auftragseingang die regional sehr unterschiedliche Entwicklung fortgesetzt, mit teilweise zweistelligen Minus- und Plusraten in den Bundesländern. Insgesamt werde für das Bauhauptgewerbe1 für den November im Vorjahresvergleich ein reales2 Auftragsplus von 4,1 Prozent gemeldet, im Vormonatsvergleich3 sogar von 8,5 Prozent.
Dokument öffnen mehr…