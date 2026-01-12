Baugenehmigungen von Januar bis November 2025 im Plus

Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.

Treffervorschau

Treffer Pfeil
Architekten- &
Ingenieurrecht Recht
am Bau Bauträger-
recht Versiche-
rungsrecht Öffentl. Bau- &
Umweltrecht Vergabe-
recht Sachverstän-
digenrecht Immobilienrecht
Kauf/Miete/WEG Zivilprozess &
Schiedswesen
Zielgruppen
Alle Sachgebiete

 [Hilfe]

Bei Eingabe mehrerer Suchbegriffe, getrennt durch Leerzeichen, werden Texte gefunden, in denen alle Suchbegriffe vorkommen.

Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden.

Sie können den Platzhalter * einsetzen: "pauschal*" findet z.B. auch "Pauschalhonorar".

Bei Eingabe eines Aktenzeichens wird automatisch nach der zugehörigen Entscheidung und weiteren Texten, in denen diese zitiert wird, gesucht, bei Eingabe eines Datums nach allen Entscheidungen mit diesem Verkündungsdatum.

Oder-Suche: geben Sie zwischen mehreren Suchbegriffen ODER ein (großgeschrieben), um Dokumente zu finden, in denen mindestens einer der Begriffe vorgekommt.

Phrasensuche: genaue Wortfolgen können Sie mittels Anführungszeichen (") suchen.

Kostenloses ProbeaboOK
Nachrichtensuche
 nur im Titel
Aktuelles
Meistgelesen
Nochmal: "Vergabeberater" dürfen keine Rechtsdienstleistungen erbringen!
LG Gießen, 12.01.2026 - 6 O 41/25
Dokument öffnen Volltext
Komplexe und enge Verzahnung der Gewerke rechtfertigt Gesamtvergabe!
OLG Düsseldorf, 14.01.2026 - Verg 16/25
Dokument öffnen Volltext
Eigentumsumschreibung bei Fertigstellungsverzug!
OLG Köln, 17.12.2025 - 11 U 7/24
Dokument öffnen Volltext
Muss sämtlicher Parteivortrag in den Tatbestand?
LAG Hamburg, 03.12.2025 - 2 Sa 18/23
Dokument öffnen Volltext
Auftraggeber kann Vertragstermine nicht einseitig ändern!
OLG München, 22.10.2025 - 27 U 4220/24 Bau
Dokument öffnen Volltext
Kein Verbraucherbauvertrag bei Herausnahme wichtiger Gewerke!
OLG Schleswig, 17.12.2025 - 12 U 35/25
Dokument öffnen Volltext

Neueste Leseranmerkungen
OLG Karlsruhe:
Bauüberwacher muss Ausführungspläne prüfen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
Zeitschriftenschau:
Unterlassene Mitwirkung: Besteller verletzt (Rücksichtnahme-)Pflicht!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Koblenz:
Gehrecht ist aliud und kein Minus zum Fahrrecht!
Dokument öffnen IMR 2025, 1016 (nur online)
OLG Brandenburg:
Kein Mangel trotz Abweichung von DIN-Norm?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Düsseldorf:
GU-Zuschlag ist nicht anrechenbar!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
VK Saarland:
Keine Abwägung bei Verzicht auf Losaufteilung?
Dokument öffnen VPR-Beitrag
OLG Frankfurt:
Was angeblich alles so in der VOB/B stehen soll ...
Dokument öffnen IBR-Beitrag
Neueste Beiträge:
OLG München:
Termine werden vereinbart und nicht festgelegt!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Schleswig:
Isolierte Aufhebung eines Loses nur bei Trennbarkeit von übrigen Losen!
Dokument öffnen VPR-Beitrag
AG Frankfurt/Main:
Entzug der Wohnberechtigung = Kündigungsgrund!
Dokument öffnen IMR-Beitrag
LG Darmstadt:
Kein Honorar für KI-generiertes Gutachten!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Karlsruhe:
Bauüberwacher muss Ausführungspläne prüfen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
LG Frankfurt/Main:
Mangel ohne Beeinträchtigung keine Minderung!
Dokument öffnen IMR-Beitrag
Zeitschriftenschau:
Belegreife des Estrichs: Hat die CM-Messung ausgedient?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
weitere Beiträge
Neueste Volltexturteile:
OLG München:
Auftraggeber kann Vertragstermine nicht einseitig ändern!
Dokument öffnen Volltext
OLG Düsseldorf:
Komplexe und enge Verzahnung der Gewerke rechtfertigt Gesamtvergabe!
Dokument öffnen Volltext
AG Berlin-Mitte:
Ernsthafter Nutzungswille?
Dokument öffnen Volltext
LG Stuttgart:
Mieter zahlt wegen drohender Versorgungssperre an Versorger: Vermieter muss rückerstatten!
Dokument öffnen Volltext
OLG Schleswig:
Kein Verbraucherbauvertrag bei Herausnahme wichtiger Gewerke!
Dokument öffnen Volltext
LG Gießen:
Nochmal: "Vergabeberater" dürfen keine Rechtsdienstleistungen erbringen!
Dokument öffnen Volltext
AG Frankfurt/Main:
Tellergroßer Feuchtigkeitsfleck ist kein Mangel!
Dokument öffnen Volltext
weitere Volltexturteile

Nachrichten in allen Sachgebieten


Online seit heute

Baugenehmigungen von Januar bis November 2025 im Plus
Bild
© Ralf Geithe - iStock
Nach drei Jahren stark rückläufiger Wohnungsbaugenehmigungen, zeigt sich langsam ein Lichtblick: Von Januar bis November 2025 wurden insgesamt 215.500 Wohnungen (Neu- und Umbau in Wohn- und Nichtwohngebäuden) genehmigt, ein Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 11,3 Prozent. Allerdings waren es in den ersten elf Monaten 2021 noch 341.000 Wohnungen. Die Zahl der genehmigten Wohnungen in neuen Mehrfamilienhäusern sank von fast 170.000 im Zeitraum Januar bis November 2021 auf 114.800 im Vergleichszeitraum 2025. Gegenüber Januar bis November 2024 ist dies ein Anstieg um 13,5 Prozent.