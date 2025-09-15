Wohnungsbau 2026: Vom Hoffen zum Handeln

Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.

"Ein Vertrag, sie zu knechten ..." (frei nach J. R. R. Tolkien)
OLG Bamberg, 19.02.2025 - 3 UKl 13/24
Dokument öffnen Volltext
Muss der Architekt auch (notwendige) Freianlagen planen?
OLG Köln, 05.11.2025 - 11 U 138/23
Dokument öffnen Volltext
Noch technische Vergabeberatung oder schon Rechtsberatung?
LG Halle, 18.12.2025 - 8 O 55/25
Dokument öffnen Volltext
Wie detailliert ist eine Auswahlentscheidung zu dokumentieren?
VK Saarland, 15.09.2025 - 3 VK 2/25
Dokument öffnen Volltext
Nochmal: "Vergabeberater" dürfen keine Rechtsdienstleistungen erbringen!
LG Gießen, 12.01.2026 - 6 O 41/25
Dokument öffnen Volltext
Eigentumsumschreibung bei Fertigstellungsverzug!
OLG Köln, 17.12.2025 - 11 U 7/24
Dokument öffnen Volltext

Neueste Leseranmerkungen
Zeitschriftenschau:
Unterlassene Mitwirkung: Besteller verletzt (Rücksichtnahme-)Pflicht!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Koblenz:
Gehrecht ist aliud und kein Minus zum Fahrrecht!
Dokument öffnen IMR 2025, 1016 (nur online)
OLG Brandenburg:
Kein Mangel trotz Abweichung von DIN-Norm?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Düsseldorf:
GU-Zuschlag ist nicht anrechenbar!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
VK Saarland:
Keine Abwägung bei Verzicht auf Losaufteilung?
Dokument öffnen VPR-Beitrag
OLG Frankfurt:
Was angeblich alles so in der VOB/B stehen soll ...
Dokument öffnen IBR-Beitrag
LG Krefeld:
Bestätigte Kostenberechnung: AGB-Klausel unwirksam
Dokument öffnen IBR 2025, 1055 (nur online)
Neueste Beiträge:
Zeitschriftenschau:
Belegreife des Estrichs: Hat die CM-Messung ausgedient?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
LG München I:
Mit "Architektur" dürfen nur (eingetragene) Architekten werben!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
LG Dresden:
Welche Nebenabreden unterfallen der Schriftform?
Dokument öffnen IMR-Beitrag
AG Frankfurt/Main:
Betriebskostennachzahlung im Urkundenprozess
Dokument öffnen IMR-Beitrag
Zeitschriftenschau:
KG:
Rechnung ≠ Auftrag!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
AG Lemgo:
Räumung der Mietwohnung nur mit Räumungstitel!
Dokument öffnen IMR-Beitrag
Neueste Volltexturteile:
OLG Schleswig:
Kein Verbraucherbauvertrag bei Herausnahme wichtiger Gewerke!
Dokument öffnen Volltext
LG Gießen:
Nochmal: "Vergabeberater" dürfen keine Rechtsdienstleistungen erbringen!
Dokument öffnen Volltext
AG Frankfurt/Main:
Tellergroßer Feuchtigkeitsfleck ist kein Mangel!
Dokument öffnen Volltext
LG Köln:
Notwegerecht für Häuser im Außenbereich?
Dokument öffnen Volltext
OLG Celle:
Wer trägt die Kosten für ein (erstinstanzlich) verwertetes unbrauchbares Gutachten?
Dokument öffnen Volltext
OLG Köln:
Eigentumsumschreibung bei Fertigstellungsverzug!
Dokument öffnen Volltext
LG Frankfurt/Main:
Maßnahmewert-Überschreitung der TrinkwV (100 KBE/100 ml) allein ist kein Minderungsgrund
Dokument öffnen Volltext
Wohnungsbau 2026: Vom Hoffen zum Handeln
Jahresausblick von Jan Dietrich Radmacher, Bundesverband Kalksandsteinindustrie e.V.: "Vier Jahre Baukrise liegen hinter uns. Vier Jahre, die unserer Branche, aber vor allem den Menschen, die bezahlbaren Wohnraum suchen, viel abverlangt haben. Doch wenn ich auf das Jahr 2026 blicke, sehe ich keinen Grund mehr für Resignation. Im Gegenteil: Nach der langen Durststrecke zeichnet sich nicht nur die Notwendigkeit, sondern die reale Chance für eine Trendwende ab. Wir als Kalksandsteinindustrie schauen nach vorn.
Dokument öffnen mehr…