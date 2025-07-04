Nachrichten in allen Sachgebieten
Baden-Württembergs Handwerk sieht leichte Hoffnung erst 2026
© Robert Cocquyt - Fotolia.com
Die zu Jahresbeginn 2025 erwartete wirtschaftliche Erholung ist im baden-württembergischen Handwerk ausgeblieben. Trotz grundsätzlich stabiler Lage fehlt den Betrieben weiter die konjunkturelle Dynamik. "2025 war ein Jahr ohne Schwung", bilanziert Rainer Reichhold, Präsident von Handwerk BW. Der Umsatz stagnierte, die Auslastung sank leicht, die Auftragseingänge gingen zurück, und die Investitionsneigung blieb schwach.
