Deutscher Mieterbund legt Prozess-Statistik 2025 vor

Nachrichtensuche
 nur im Titel
Aktuelles
Meistgelesen
Rechnung ≠ Auftrag!
KG, 04.07.2025 - 21 U 11/22
Dokument öffnen Volltext
Muss der Architekt auch (notwendige) Freianlagen planen?
OLG Köln, 05.11.2025 - 11 U 138/23
Dokument öffnen Volltext
Sittenwidrige Zuschlagserteilung nur bei kollusivem Zusammenwirken!
VK Südbayern, 10.04.2025 - 3194.Z3-3_01-25-10
Dokument öffnen Volltext
Kündigung wegen Zahlungsverzugs: Ordentliche Kündigung führt nicht automatisch zu Mietende!
LG Leipzig, 19.06.2025 - 2 S 264/24
Dokument öffnen Volltext
Angebot nach drei Monaten angenommen: Kein Vertragsschluss!
LG Darmstadt, 31.10.2025 - 19 O 185/24
Dokument öffnen Volltext
Wie detailliert ist eine Auswahlentscheidung zu dokumentieren?
VK Saarland, 15.09.2025 - 3 VK 2/25
Dokument öffnen Volltext

Neueste Leseranmerkungen
OLG Koblenz:
Gehrecht ist aliud und kein Minus zum Fahrrecht!
Dokument öffnen IMR 2025, 1016 (nur online)
OLG Brandenburg:
Kein Mangel trotz Abweichung von DIN-Norm?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Düsseldorf:
GU-Zuschlag ist nicht anrechenbar!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
VK Saarland:
Keine Abwägung für Verzicht auf Losaufteilung erforderlich!
Dokument öffnen VPR-Beitrag
OLG Frankfurt:
Was angeblich alles so in der VOB/B stehen soll ...
Dokument öffnen IBR-Beitrag
LG Krefeld:
Bestätigte Kostenberechnung: AGB-Klausel unwirksam
Dokument öffnen IBR 2025, 1055 (nur online)
LG Krefeld:
GU-Zuschlag gehört zu den anrechenbaren Kosten!
Dokument öffnen IBR 2025, 241
Neueste Beiträge:
BGH:
Mietpreisbremse: Bei Vereinbarung eines Mietverzichts nicht - mehr - anwendbar
Dokument öffnen IMR-Beitrag
LG Krefeld:
Kündigung erst ab Eigentumseintragung
Dokument öffnen IMR-Beitrag
AG Düsseldorf:
Nutzung einer Wohnung durch Obdachlose
Dokument öffnen IMR-Beitrag
BGH:
Kein Hinweis auf drohenden Schaden: Mitverschulden des Bestellers?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Köln:
Mindestbreite der Fahrgasse einer Tiefgarage darf nicht durch Stützen punktuell verkleinert werden!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Frankfurt:
"Maßgeschneiderte" Zuschlagskriterien können vergaberechtswidrig sein
Dokument öffnen VPR-Beitrag
VG Frankfurt/Main:
Keine Maisonettewohnung im Milieuschutzgebiet
Dokument öffnen IBR-Beitrag
Neueste Volltexturteile:
AG Stadthagen:
Die Betriebskostenabrechnung und ihre Folgen
Dokument öffnen Volltext
OLG Saarbrücken:
Prüfung der textlichen Bestimmungen bei Fehlen der "beigefügten Skizze"
Dokument öffnen Volltext
OLG Köln:
Muss der Architekt auch (notwendige) Freianlagen planen?
Dokument öffnen Volltext
OVG Niedersachsen:
Festgesetzte Baugrenzen gelten für den gesamten B-Plan!
Dokument öffnen Volltext
OVG Sachsen-Anhalt:
Muss im urbanen Gebiet das Wohnen erlaubt sein?
Dokument öffnen Volltext
BGH:
Mietpreisbremse gilt nicht mehr nach freiwilliger Mietsenkung
Dokument öffnen Volltext
AG Hamburg:
Gewerbliche Nutzung einer Mietwohnung durch Impressumsangabe?
Dokument öffnen Volltext
Nachrichten in allen Sachgebieten


Online seit gestern

Deutscher Mieterbund legt Prozess-Statistik 2025 vor
Bild
© Stadtratte - iStock
Deutlich mehr Prozesse zu Mieterhöhungen

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ist die Zahl der Mietrechtsstreitigkeiten vor Gericht im Jahr 2024 deutlich gestiegen. 197.092 Mal stritten sich die Mietvertragsparteien vor den Amts- und Landgerichten in Deutschland. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Zahl der Mietrechtsprozesse damit um rund 7,8 Prozent.
Dokument öffnen mehr…