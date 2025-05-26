Kommunale Infrastruktur am Limit: Ohne Planung, Förderung und Personal geht nichts

Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.

Bauüberwacher muss Ausführungspläne prüfen!
OLG Karlsruhe, 09.09.2025 - 8 U 17/24
Keine Drucksituation, kein Widerrufsrecht!
OLG Stuttgart, 21.10.2025 - 10 U 79/25
Laufzeitverlängung führt zur Neuausschreibung!
VK Bund, 26.05.2025 - VK 2-31/25
Kein Honorar für KI-generiertes Gutachten!
LG Darmstadt, 10.11.2025 - 19 O 527/16
Rechnung ≠ Auftrag!
KG, 04.07.2025 - 21 U 11/22
Zugang ≠ empfangsbereite Entgegennahme!
LAG Baden-Württemberg, 12.08.2025 - 15 Sa 57/24
OLG Brandenburg:
Kein Mangel trotz Abweichung von DIN-Norm?
OLG Düsseldorf:
GU-Zuschlag ist nicht anrechenbar!
VK Saarland:
Keine Abwägung für Verzicht auf Losaufteilung erforderlich!
OLG Frankfurt:
Was angeblich alles so in der VOB/B stehen soll ...
LG Krefeld:
Bestätigte Kostenberechnung: AGB-Klausel unwirksam
LG Krefeld:
GU-Zuschlag gehört zu den anrechenbaren Kosten!
OLG München:
Besteller in Annahmeverzug: Nur "einfacher" Mängeleinbehalt!
OLG Brandenburg:
Einem Verbraucher-Auftraggeber muss ein VOB/B-Text übergeben werden!
OLG Köln:
Bauträger im Fertigstellungsverzug schuldet Eigentumsumschreibung!
OLG Celle:
Persönliche Haftung des Geschäftsführers einer Bauträger-GmbH auf Rückzahlung entgegengenommener Abschlagszahlungen
OVG Niedersachsen:
Festgesetzte Baugrenzen gelten für den gesamten Bebauungsplan!
OLG München:
Optionsausübung: Widerspruchsrecht des Vermieters und Fristgebot zur Erklärung
OLG Karlsruhe:
Preisklauseln in gewerblichen Mietverträgen müssen hinreichend transparent sein!
LG Hamburg:
Mietrechtliche Folgen der Nachverdichtung
OVG Sachsen-Anhalt:
Muss im urbanen Gebiet das Wohnen erlaubt sein?
KG:
Rechnung ≠ Auftrag!
AG Frankfurt/Main:
Entzug der Wohnberechtigung = Kündigungsgrund!
BGH:
Nachbarerbbaurecht ist zulässig!
BGH:
Auch eine (sehr) schlechte Berufungsbegründung ist wirksam!
OLG Stuttgart:
Keine Drucksituation, kein Widerrufsrecht!
VK Bund:
Laufzeitverlängung führt zur Neuausschreibung!
Kommunale Infrastruktur am Limit: Ohne Planung, Förderung und Personal geht nichts
BVMB fordert mehr Finanzhilfen von Bund und Ländern für Städte und Gemeinden

Schlaglöcher, breite Risse und holprige Straßen - vielerorts zeigt sich ein zunehmend maroder Zustand der kommunalen Infrastruktur. Nicht nur Straßen und Brücken, auch Schulen, Verwaltungsgebäude und ganze Kanalsysteme sind dringend sanierungsbedürftig. Dennoch werden nur wenige Bauaufträge vergeben. "Der Sanierungsstau wächst von Jahr zu Jahr, während die finanzielle Leistungsfähigkeit vieler Kommunen gleichzeitig schrumpft. Das bereitet uns große Sorgen", betont RA Jürgen Faupel, stellvertretender Präsident der Bundesvereinigung Mittelständischer Bauunternehmen e.V. (BVMB).
