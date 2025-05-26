Was Hausbesitzer bei Schnee und Minustemperaturen tun sollten

Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.

Architekten- &
Ingenieurrecht Recht
am Bau Bauträger-
recht Versiche-
rungsrecht Öffentl. Bau- &
Umweltrecht Vergabe-
recht Sachverstän-
digenrecht Immobilienrecht
Kauf/Miete/WEG Zivilprozess &
Schiedswesen
Aktuelles
Meistgelesen
Bauüberwacher muss Ausführungspläne prüfen!
OLG Karlsruhe, 09.09.2025 - 8 U 17/24
Kein Mangel trotz Abweichung von DIN-Norm?
OLG Brandenburg, 04.12.2025 - 10 U 29/25
Laufzeitverlängung führt zur Neuausschreibung!
VK Bund, 26.05.2025 - VK 2-31/25
Keine Drucksituation, kein Widerrufsrecht!
OLG Stuttgart, 21.10.2025 - 10 U 79/25
Kein Honorar für KI-generiertes Gutachten!
LG Darmstadt, 10.11.2025 - 19 O 527/16
Ohne Räumungstitel darf der Vermieter nicht räumen
AG Lemgo, 20.11.2025 - 18 C 369/25
Neueste Leseranmerkungen
OLG Düsseldorf:
GU-Zuschlag ist nicht anrechenbar!
VK Saarland:
Keine Abwägung für Verzicht auf Losaufteilung erforderlich!
OLG Frankfurt:
Was angeblich alles so in der VOB/B stehen soll ...
LG Krefeld:
Bestätigte Kostenberechnung: AGB-Klausel unwirksam
LG Krefeld:
GU-Zuschlag gehört zu den anrechenbaren Kosten!
OLG München:
Besteller in Annahmeverzug: Nur "einfacher" Mängeleinbehalt!
OLG Karlsruhe:
Baugenehmigung fehlt: Architekt muss Bauarbeiten stoppen!
Neueste Beiträge:
OLG Düsseldorf:
Fortführung der Arbeiten durch Zweitunternehmer: Vertragsübernahme oder neuer Vertrag?
OLG Brandenburg:
Barzahlung ohne Rechnung spricht für Schwarzarbeit!
BGH:
Einbau einer Sonnenschutzsteueranlage ist Bauvertrag!
VG München:
Bauaufsichtsbehörde kann auch per Fiktion eingetretene Baugenehmigung zurücknehmen
LG Hamburg:
Theaterbesuche reichen als Eigenbedarf!
BGH:
Nachbarerbbaurecht ist zulässig!
VGH Baden-Württemberg:
Mein Justizpostfach ist keine staatlich finanzierte dauerhafte Speichermöglichkeit
Neueste Volltexturteile:
OLG Stuttgart:
Keine Drucksituation, kein Widerrufsrecht!
LG Dresden:
Schriftformverstoß auch bei Nebenabreden?
LG Darmstadt:
Beurkundungspflicht bei einem Verbraucherbauvertrag?
OLG Karlsruhe:
Bauüberwacher muss Ausführungspläne prüfen!
OLG Jena:
Nur "bindende" Vorgaben zwingend einzuhalten!
AG Lemgo:
Ohne Räumungstitel darf der Vermieter nicht räumen
LG Darmstadt:
Kein Honorar für KI-generiertes Gutachten!
Was Hausbesitzer bei Schnee und Minustemperaturen tun sollten
So romantisch ein weißer Winter auch erscheinen mag, sollten Hausbesitzer Schneeverwehungen an Hausecken und Terrassen- sowie Balkontüren beseitigen. Andernfalls besteht das Risiko, dass Tauwasser später durch die Türen ins Haus läuft oder das Mauerwerk durchfeuchtet. Um letzteres zu verhindern, raten Experten des Verbands Privater Bauherren e.V. (VPB), Schnee generell nicht von Wegen direkt an die Hauswände zu schippen. Besser ist es, ihn vorsichtig auf Pflanzen und unter Bäume zu häufeln. Die Flora wird dadurch geschützt und bekommt im Frühling eine Extraportion Wasser.
