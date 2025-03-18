Feuerwerk: Wer haftet für Schäden an Haus und Auto?

Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.

Nachrichtensuche
 nur im Titel
Aktuelles
Meistgelesen
Kein Mangel trotz Abweichung von DIN-Norm?
OLG Brandenburg, 04.12.2025 - 10 U 29/25
Dokument öffnen Volltext
Bauüberwacher muss Ausführungspläne prüfen!
OLG Karlsruhe, 09.09.2025 - 8 U 17/24
Dokument öffnen Volltext
Sachverständiger darf Parteivortrag als falsch kritisieren!
OLG Brandenburg, 08.12.2025 - 10 W 22/25
Dokument öffnen Volltext
Geplante Baumaßnahmen: Nachbar muss weiterhin heizen können!
LG Augsburg, 03.11.2025 - 101 O 3790/25
Dokument öffnen Volltext
Ohne Räumungstitel darf der Vermieter nicht räumen
AG Lemgo, 20.11.2025 - 18 C 369/25
Dokument öffnen Volltext

Neueste Leseranmerkungen
OLG Frankfurt:
Was angeblich alles so in der VOB/B stehen soll ...
Dokument öffnen IBR-Beitrag
LG Krefeld:
Bestätigte Kostenberechnung: AGB-Klausel unwirksam
Dokument öffnen IBR 2025, 1055 (nur online)
LG Krefeld:
GU-Zuschlag gehört zu den anrechenbaren Kosten!
Dokument öffnen IBR 2025, 241
OLG München:
Besteller in Annahmeverzug: Nur "einfacher" Mängeleinbehalt!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Karlsruhe:
Baugenehmigung fehlt: Architekt muss Bauarbeiten stoppen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Schleswig:
Schadensersatz wegen Mangelfolgeschaden kann bereits vor der Abnahme verjähren!
Dokument öffnen IBR 2025, 178
OLG Nürnberg:
(Begleit-)Schäden vor Abnahme verjähren in drei Jahren!
Dokument öffnen IBR 2022, 137
Neueste Beiträge:
BGH:
Einbau einer Sonnenschutzsteueranlage ist Bauvertrag!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
VG München:
Bauaufsichtsbehörde kann auch per Fiktion eingetretene Baugenehmigung zurücknehmen
Dokument öffnen IBR-Beitrag
LG Hamburg:
Theaterbesuche reichen als Eigenbedarf!
Dokument öffnen IMR-Beitrag
BGH:
Nachbarerbbaurecht ist zulässig!
Dokument öffnen IMR-Beitrag
VGH Baden-Württemberg:
Mein Justizpostfach ist keine staatlich finanzierte dauerhafte Speichermöglichkeit
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG München:
Streitwert bei einer Mehrheit von Beschlussmängelklagen und § 49 Satz 2 GKG?
Dokument öffnen IMR-Beitrag
OLG Brandenburg:
Trotz Abbruch falscher Bauteile keine Haftung!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
weitere Beiträge
Neueste Volltexturteile:
OLG Karlsruhe:
Bauüberwacher muss Ausführungspläne prüfen!
Dokument öffnen Volltext
OLG Jena:
Nur "bindende" Vorgaben zwingend einzuhalten!
Dokument öffnen Volltext
LG Darmstadt:
Kein Honorar für KI-generiertes Gutachten!
Dokument öffnen Volltext
OLG Nürnberg:
Wann ist weitere Beschwerde gegen Streitwertfestsetzung statthaft?
Dokument öffnen Volltext
OLG Brandenburg:
Kein Mangel trotz Abweichung von DIN-Norm?
Dokument öffnen Volltext
LG Regensburg:
Streitwert eines Antrags auf Zahlung künftiger Nutzungsentschädigung: 10 Bruttomieten!
Dokument öffnen Volltext
AG Neustadt/Rübenberge:
Mietminderung bei Mängeln: Welche Beweise sind geeignet und erforderlich?
Dokument öffnen Volltext
weitere Volltexturteile

Online seit heute

Feuerwerk: Wer haftet für Schäden an Haus und Auto?
Bild
© fotograf1a - Fotolia.com
Böller und Silvesterraketen verursachen jedes Jahr wieder erhebliche Schäden. Diese reichen von einfachen Brandflecken an einer Hausfassade über angekokelten Autolack bis zu gesprengten Briefkästen, zerbeulten PKW und sogar abgebrannten Häusern. Auch Personen werden verletzt. Verschiedene Arten von Versicherungen decken durch Feuerwerkskörper verursachte Schäden ab. Hat jedoch eine andere Person vorsätzlich oder fahrlässig den Schaden verursacht, werden Verantwortliche gerne von den Versicherern in Regress genommen. Wenn der Versicherungsnehmer selbst verantwortlich oder mitschuldig ist, kann die Versicherung ihre Leistungen wegen grober Fahrlässigkeit reduzieren.
Dokument öffnen mehr…