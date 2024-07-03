Überfälliger Vorschlag für besseren Mieterschutz

ibr-online. Die Datenbank für
Bau-, Architekten- und Immobilienrecht.
Bau-, Architekten- und Immobilienrecht.
Kostenloses Probeabo
Nachrichtensuche
Aktuelles
Meistgelesen
Neueste Leseranmerkungen
Installation einer Standard-PV-Anlage ist kein Werkvertrag!
OLG Stuttgart, 09.12.2025 - 6 U 36/25
Volltext
Knappe Begründung der Gesamtvergabe kann ausreichen!
VK Saarland, 03.07.2024 - 3 VK 2/24
Volltext
Schadensersatz wegen Rissen durch Bauarbeiten ist kein Selbstläufer!
OLG Hamm, 27.11.2025 - 24 U 21/25
Volltext
Bieter muss schlauer sein als ChatGPT!
VK Niedersachsen, 16.04.2025 - VgK-14/2025
Volltext
OLG Stuttgart, 09.12.2025 - 6 U 36/25
Volltext
Knappe Begründung der Gesamtvergabe kann ausreichen!
VK Saarland, 03.07.2024 - 3 VK 2/24
Volltext
Schadensersatz wegen Rissen durch Bauarbeiten ist kein Selbstläufer!
OLG Hamm, 27.11.2025 - 24 U 21/25
Volltext
Bieter muss schlauer sein als ChatGPT!
VK Niedersachsen, 16.04.2025 - VgK-14/2025
Volltext
Neueste Leseranmerkungen
OLG Frankfurt:
Was angeblich alles so in der VOB/B stehen soll ...
IBR-Beitrag
LG Krefeld:
Bestätigte Kostenberechnung: AGB-Klausel unwirksam
IBR 2025, 1055 (nur online)
LG Krefeld:
GU-Zuschlag gehört zu den anrechenbaren Kosten!
IBR 2025, 241
OLG München:
Besteller in Annahmeverzug: Nur "einfacher" Mängeleinbehalt!
IBR-Beitrag
OLG Karlsruhe:
Baugenehmigung fehlt: Architekt muss Bauarbeiten stoppen!
IBR-Beitrag
OLG Schleswig:
Schadensersatz wegen Mangelfolgeschaden kann bereits vor der Abnahme verjähren!
IBR 2025, 178
OLG Nürnberg:
(Begleit-)Schäden vor Abnahme verjähren in drei Jahren!
IBR 2022, 137
Was angeblich alles so in der VOB/B stehen soll ...
IBR-Beitrag
LG Krefeld:
Bestätigte Kostenberechnung: AGB-Klausel unwirksam
IBR 2025, 1055 (nur online)
LG Krefeld:
GU-Zuschlag gehört zu den anrechenbaren Kosten!
IBR 2025, 241
OLG München:
Besteller in Annahmeverzug: Nur "einfacher" Mängeleinbehalt!
IBR-Beitrag
OLG Karlsruhe:
Baugenehmigung fehlt: Architekt muss Bauarbeiten stoppen!
IBR-Beitrag
OLG Schleswig:
Schadensersatz wegen Mangelfolgeschaden kann bereits vor der Abnahme verjähren!
IBR 2025, 178
OLG Nürnberg:
(Begleit-)Schäden vor Abnahme verjähren in drei Jahren!
IBR 2022, 137
Neueste Beiträge:
weitere Beiträge
LG München I:
Hobbyraum ist keine zugelassene Wohnfläche
IBR-Beitrag
OLG Düsseldorf:
GU-Zuschlag ist nicht anrechenbar!
IBR-Beitrag
VK Bremen:
Auftraggeber hat Voraussetzungen für den Entfall einer Umsatzsteuerbefreiung zu prüfen!
VPR-Beitrag
OLG Brandenburg:
Kapazität des Batteriespeichers nachträglich gedrosselt: Kein Mangel!
IBR-Beitrag
OLG München:
Wann bekommt der Mieter seine Kaution zurück?
IMR-Beitrag
LG Berlin II:
Unaufgefordert geleistete Mietbürgschaft?
IMR-Beitrag
LG Berlin II:
Mieterhöhung vor Mietbeginn muss unter der Mietpreisbremse bleiben
IMR-Beitrag
Hobbyraum ist keine zugelassene Wohnfläche
IBR-Beitrag
OLG Düsseldorf:
GU-Zuschlag ist nicht anrechenbar!
IBR-Beitrag
VK Bremen:
Auftraggeber hat Voraussetzungen für den Entfall einer Umsatzsteuerbefreiung zu prüfen!
VPR-Beitrag
OLG Brandenburg:
Kapazität des Batteriespeichers nachträglich gedrosselt: Kein Mangel!
IBR-Beitrag
OLG München:
Wann bekommt der Mieter seine Kaution zurück?
IMR-Beitrag
LG Berlin II:
Unaufgefordert geleistete Mietbürgschaft?
IMR-Beitrag
LG Berlin II:
Mieterhöhung vor Mietbeginn muss unter der Mietpreisbremse bleiben
IMR-Beitrag
Neueste Volltexturteile:
weitere Volltexturteile
OLG Düsseldorf:
GU-Zuschlag gehört nicht zu den anrechenbaren Kosten!
Volltext
VK Niedersachsen:
Bieter muss schlauer sein als ChatGPT!
Volltext
LG Hamburg:
Theaterbesuche reichen als Eigenbedarf!
Volltext
OLG München:
Folgen des Verstoßes gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot
Volltext
OLG Nürnberg:
Haftpflichtversicherung für Heizkostenableser: Ansprüche der Mieter unterfallen dem Risikoausschluss
Volltext
OLG Hamm:
Schadensersatz wegen Rissen durch Bauarbeiten ist kein Selbstläufer!
Volltext
AG Saarbrücken:
Mietzuschlag für Balkon?
Volltext
GU-Zuschlag gehört nicht zu den anrechenbaren Kosten!
Volltext
VK Niedersachsen:
Bieter muss schlauer sein als ChatGPT!
Volltext
LG Hamburg:
Theaterbesuche reichen als Eigenbedarf!
Volltext
OLG München:
Folgen des Verstoßes gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot
Volltext
OLG Nürnberg:
Haftpflichtversicherung für Heizkostenableser: Ansprüche der Mieter unterfallen dem Risikoausschluss
Volltext
OLG Hamm:
Schadensersatz wegen Rissen durch Bauarbeiten ist kein Selbstläufer!
Volltext
AG Saarbrücken:
Mietzuschlag für Balkon?
Volltext
Nachrichten in allen Sachgebieten
Online seit heute
Überfälliger Vorschlag für besseren Mieterschutz
© Zerbor - Fotolia
mehr…