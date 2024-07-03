Weihnachts-Urteile: Familienstress unterm Tannenbaum

Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.
Installation einer Standard-PV-Anlage ist kein Werkvertrag! OLG Stuttgart, 09.12.2025 - 6 U 36/25 VolltextKnappe Begründung der Gesamtvergabe kann ausreichen! VK Saarland, 03.07.2024 - 3 VK 2/24 VolltextSchadensersatz wegen Rissen durch Bauarbeiten ist kein Selbstläufer! OLG Hamm, 27.11.2025 - 24 U 21/25 VolltextBieter muss schlauer sein als ChatGPT! VK Niedersachsen, 16.04.2025 - VgK-14/2025 Volltext
OLG Frankfurt: Was angeblich alles so in der VOB/B stehen soll ... IBR-BeitragLG Krefeld: Bestätigte Kostenberechnung: AGB-Klausel unwirksam IBR 2025, 1055 (nur online)LG Krefeld: GU-Zuschlag gehört zu den anrechenbaren Kosten! IBR 2025, 241OLG München: Besteller in Annahmeverzug: Nur "einfacher" Mängeleinbehalt! IBR-BeitragOLG Karlsruhe: Baugenehmigung fehlt: Architekt muss Bauarbeiten stoppen! IBR-BeitragOLG Schleswig: Schadensersatz wegen Mangelfolgeschaden kann bereits vor der Abnahme verjähren! IBR 2025, 178OLG Nürnberg: (Begleit-)Schäden vor Abnahme verjähren in drei Jahren! IBR 2022, 137
LG München I: Hobbyraum ist keine zugelassene Wohnfläche IBR-BeitragOLG Düsseldorf: GU-Zuschlag ist nicht anrechenbar! IBR-BeitragVK Bremen: Auftraggeber hat Voraussetzungen für den Entfall einer Umsatzsteuerbefreiung zu prüfen! VPR-BeitragOLG Brandenburg: Kapazität des Batteriespeichers nachträglich gedrosselt: Kein Mangel! IBR-BeitragOLG München: Wann bekommt der Mieter seine Kaution zurück? IMR-BeitragLG Berlin II: Unaufgefordert geleistete Mietbürgschaft? IMR-BeitragLG Berlin II: Mieterhöhung vor Mietbeginn muss unter der Mietpreisbremse bleiben IMR-Beitrag
OLG Düsseldorf: GU-Zuschlag gehört nicht zu den anrechenbaren Kosten! VolltextVK Niedersachsen: Bieter muss schlauer sein als ChatGPT! VolltextLG Hamburg: Theaterbesuche reichen als Eigenbedarf! VolltextOLG München: Folgen des Verstoßes gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot VolltextOLG Nürnberg: Haftpflichtversicherung für Heizkostenableser: Ansprüche der Mieter unterfallen dem Risikoausschluss VolltextOLG Hamm: Schadensersatz wegen Rissen durch Bauarbeiten ist kein Selbstläufer! VolltextAG Saarbrücken: Mietzuschlag für Balkon? Volltext