VPB: Bei Windhundverfahren den Überblick behalten

Architekten- &
Recht am Bau
Bauträgerrecht
Versicherungsrecht
Öffentl. Bau- & Umweltrecht
Vergaberecht
Sachverständigenrecht
Immobilienrecht
Kauf/Miete/WEG
Schiedswesen
Zielgruppen
Alle Sachgebiete

Rolltor muss auch Lamborghinis bemerken!
OLG Hamburg, 15.10.2025 - 4 U 33/25
Installation einer Standard-PV-Anlage ist kein Werkvertrag!
OLG Stuttgart, 09.12.2025 - 6 U 36/25
Wenn der Abbruchunternehmer mehr abbricht, als er abbrechen soll ...
OLG Brandenburg, 26.11.2025 - 4 U 87/24
Wie sind "gefangene Hinterliegergrundstücke" zu erschließen?
BVerwG, 08.04.2025 - 9 C 1.24
Barzahlung ohne Rechnung spricht für Schwarzarbeit!
OLG Brandenburg, 16.10.2025 - 10 U 113/24
Kalkulierter Zeitaufwand unzureichend: Angebot ist auszuschließen!
VK Bund, 15.10.2025 - VK 2-83/25
OLG Karlsruhe:
Baugenehmigung fehlt: Architekt muss Bauarbeiten stoppen!
OLG Schleswig:
Schadensersatz wegen Mangelfolgeschaden kann bereits vor der Abnahme verjähren!
OLG Nürnberg:
(Begleit-)Schäden vor Abnahme verjähren in drei Jahren!
BGH:
Kein Abzug neu für alt im Werkvertrag!
BGH:
AGB-Kontrolle trotz Individualvereinbarung in Mehrparteienverhältnissen!
OLG Naumburg/BGH:
Rechnung vorbehaltlos bezahlt: Forderung dadurch anerkannt?
OLG Stuttgart:
Nachträge beim Einheitspreisvertrag sind nach Einheitspreisen abzurechnen!
OLG Frankfurt:
Keine Mängelrüge nach Nutzungsaufnahme: Schlüssige Abnahme durch Ingebrauchnahme!
OLG Karlsruhe:
Baugenehmigung fehlt: Architekt muss Bauarbeiten stoppen!
OLG Hamburg:
Rolltor muss auch Lamborghinis bemerken!
OLG Düsseldorf:
Kein Anspruch aus § 566 BGB: Schuldanerkenntnis als "Gamechanger"!
VG Schleswig:
Bauaufsicht oder Immissionsschutzbehörde? Wer ist zuständig?
BGH:
Spendenzusage des Vor-Vermieters unterfällt nicht § 566 BGB
OLG München:
Besteller in Annahmeverzug: Nur "einfacher" Mängeleinbehalt!
LG Hamburg:
Anforderungen an die Darlegung des Eigenbedarfs
OLG Brandenburg:
Barzahlung ohne Rechnung spricht für Schwarzarbeit!
LG Berlin II:
Wurde die Bürgschaft freiwillig gestellt?
AG Bielefeld:
Unbefugtes Betreten der Wohnung kostet 50% Miete!
BGH:
Kein Hinweis auf drohenden Schaden: Mitverschulden des Bestellers?
BGH:
Spendenzusage des Vor-Vermieters von § 566 BGB nicht umfasst!
OLG Brandenburg:
Wenn der Abbruchunternehmer mehr abbricht, als er abbrechen soll ...
VPB: Bei Windhundverfahren den Überblick behalten
Seit dem 16.12.2025 fördert der Bund wieder Effizienzhäuser, die dem Standard EH55 entsprechen. 800 Millionen Euro stellt die Bundesregierung hierfür über zinsverbilligte Kredite der staatlichen Förderbank KfW zur Verfügung. Aber nur solange das Geld reicht. Nun, wo der Startschuss für das Förderprogramm gefallen ist, "sollte man zügig zu seinem Kreditinstitut gehen und den Antrag stellen, da die Mittel schnell aufgebraucht sein könnten", empfahl vor zwei Wochen Burkhard Touché, Fördermittelberater aus dem Expertennetzwerk des Verbands Privater Bauherren e.V. (VPB). Doch mit Geschwindigkeit allein ist es beim Bau oder bei der Sanierung eines Hauses noch nicht getan.
