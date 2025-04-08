Spendenzusage des Vor-Vermieters von § 566 BGB nicht umfasst!

Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.

Rolltor muss auch Lamborghinis bemerken!
OLG Hamburg, 15.10.2025 - 4 U 33/25
Dokument öffnen Volltext
Wie sind "gefangene Hinterliegergrundstücke" zu erschließen?
BVerwG, 08.04.2025 - 9 C 1.24
Dokument öffnen Volltext
Wenn der Abbruchunternehmer mehr abbricht, als er abbrechen soll ...
OLG Brandenburg, 26.11.2025 - 4 U 87/24
Dokument öffnen Volltext
Tod des Mieters verschwiegen: Kündigung!
KG, 20.10.2025 - 12 U 52/25
Dokument öffnen Volltext
Barzahlung ohne Rechnung spricht für Schwarzarbeit!
OLG Brandenburg, 16.10.2025 - 10 U 113/24
Dokument öffnen Volltext
Wann bekommt Mieter seine Kaution zurück?
OLG München, 13.11.2025 - 32 U 1397/25
Dokument öffnen Volltext

OLG Schleswig:
Schadensersatz wegen Mangelfolgeschaden kann bereits vor der Abnahme verjähren!
Dokument öffnen IBR 2025, 178
OLG Nürnberg:
(Begleit-)Schäden vor Abnahme verjähren in drei Jahren!
Dokument öffnen IBR 2022, 137
BGH:
Kein Abzug neu für alt im Werkvertrag!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
BGH:
AGB-Kontrolle trotz Individualvereinbarung in Mehrparteienverhältnissen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Naumburg/BGH:
Rechnung vorbehaltlos bezahlt: Forderung dadurch anerkannt?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Stuttgart:
Nachträge beim Einheitspreisvertrag sind nach Einheitspreisen abzurechnen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
BGH:
"beA-Karte funktioniert nicht": Keine hinreichende Glaubhaftmachung!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Düsseldorf:
Kein Anspruch aus § 566 BGB: Schuldanerkenntnis als "Gamechanger"!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
VG Schleswig:
Bauaufsicht oder Immissionsschutzbehörde? Wer ist zuständig?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
BGH:
Spendenzusage des Vor-Vermieters unterfällt nicht § 566 BGB
Dokument öffnen IMR-Beitrag
OLG München:
Besteller in Annahmeverzug: Nur "einfacher" Mängeleinbehalt!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Schleswig:
Leitungswasserschaden: Hausratversicherer muss für Erneuerung der Fliesen zahlen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
LSG Thüringen:
"Wiedereinarbeitungsvergütung" für Ergänzungsgutachten?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
AG Koblenz:
Gelegentliche Zahlungsverzögerungen begründen keinen Kündigungsgrund!
Dokument öffnen IMR-Beitrag
OLG Brandenburg:
Barzahlung ohne Rechnung spricht für Schwarzarbeit!
Dokument öffnen Volltext
LG Berlin II:
Wurde die Bürgschaft freiwillig gestellt?
Dokument öffnen Volltext
AG Bielefeld:
Unbefugtes Betreten der Wohnung kostet 50% Miete!
Dokument öffnen Volltext
BGH:
Kein Hinweis auf drohenden Schaden: Mitverschulden des Bestellers?
Dokument öffnen Volltext
BGH:
Spendenzusage des Vor-Vermieters von § 566 BGB nicht umfasst!
Dokument öffnen Volltext
OLG Brandenburg:
Wenn der Abbruchunternehmer mehr abbricht, als er abbrechen soll ...
Dokument öffnen Volltext
LG Krefeld:
Eigenbedarf erst nach Eigentumsübergang!
Dokument öffnen Volltext
Spendenzusage des Vor-Vermieters von § 566 BGB nicht umfasst!
Der Erwerber eines gewerblich vermieteten Hausgrundstücks tritt nicht gem. §§ 566 Abs. 1, 578 BGB kraft Gesetzes in eine von dem Veräußerer gegenüber einem gemeinnützigen Mieter aus Anlass des Mietvertragsschlusses erteilte Spendenzusage ein. Das gilt auch dann, wenn der Mieter erst durch den Spendenzufluss in die Lage versetzt werden sollte, die vereinbarte Miete aufzubringen. So der BGH in seinem gestern veröffentlichten Urteil vom 19.11.2025.
Dokument öffnen IMR-Beitrag
Dokument öffnen BGH, 19.11.2025 - XII ZR 106/23