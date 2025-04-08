Bundesfinanzhof hält Grundsteuer "Bundesmodell" für verfassungskonform

Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.

Treffervorschau

Treffer Pfeil
Architekten- &
Ingenieurrecht Recht
am Bau Bauträger-
recht Versiche-
rungsrecht Öffentl. Bau- &
Umweltrecht Vergabe-
recht Sachverstän-
digenrecht Immobilienrecht
Kauf/Miete/WEG Zivilprozess &
Schiedswesen
Zielgruppen
Alle Sachgebiete

 [Hilfe]

Bei Eingabe mehrerer Suchbegriffe, getrennt durch Leerzeichen, werden Texte gefunden, in denen alle Suchbegriffe vorkommen.

Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden.

Sie können den Platzhalter * einsetzen: "pauschal*" findet z.B. auch "Pauschalhonorar".

Bei Eingabe eines Aktenzeichens wird automatisch nach der zugehörigen Entscheidung und weiteren Texten, in denen diese zitiert wird, gesucht, bei Eingabe eines Datums nach allen Entscheidungen mit diesem Verkündungsdatum.

Oder-Suche: geben Sie zwischen mehreren Suchbegriffen ODER ein (großgeschrieben), um Dokumente zu finden, in denen mindestens einer der Begriffe vorgekommt.

Phrasensuche: genaue Wortfolgen können Sie mittels Anführungszeichen (") suchen.

Kostenloses ProbeaboOK
Nachrichtensuche
 nur im Titel
Aktuelles
Meistgelesen
Mangel wird (spät) beseitigt: Kein Abzug neu für alt (mehr)!
BGH, 27.11.2025 - VII ZR 112/24
Dokument öffnen Volltext
Raten vor Fälligkeit vereinnahmt: Geschäftsführer haftet persönlich!
OLG Celle, 25.11.2025 - 3 U 171/24
Dokument öffnen Volltext
Behinderung durch Vorgewerke: Fertigstellungsfrist wird hinfällig!
OLG Naumburg, 22.07.2025 - 2 U 70/24
Dokument öffnen Volltext
Subunternehmervertrag" oder Arbeitnehmerüberlassung?
KG, 25.11.2025 - 21 U 200/24
Dokument öffnen Volltext
Eigeninsolvenzantrag = Kündigungsgrund!
OLG Düsseldorf, 28.08.2024 - 23 U 187/22
Dokument öffnen Volltext
Kündigungsgrund streitig: Hohe Hürden für Bieterausschluss!
VK Niedersachsen, 08.04.2025 - VgK-11/2025
Dokument öffnen Volltext

Neueste Leseranmerkungen
BGH:
AGB-Kontrolle trotz Individualvereinbarung in Mehrparteienverhältnissen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Naumburg/BGH:
Rechnung vorbehaltlos bezahlt: Forderung dadurch anerkannt?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Stuttgart:
Nachträge beim Einheitspreisvertrag sind nach Einheitspreisen abzurechnen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
BGH:
"beA-Karte funktioniert nicht": Keine hinreichende Glaubhaftmachung!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Köln/BGH:
Verzug ist mit eigenem Personal aufzuholen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Brandenburg:
Verhandlung während Mängelbeseitigungsfrist: Gesetzte Frist wird verlängert!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Bamberg/BGH:
Vertrag über geologische Baubetreuung ist ein Werkvertrag!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
Neueste Beiträge:
OLG München/BGH:
Kein Vertrag, keine Mängelansprüche!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
VK Niedersachsen:
Kündigungsgrund streitig: Hohe Hürden für Bieterausschluss!
Dokument öffnen VPR-Beitrag
AG Frankfurt/Main:
Verwahrlosung und Verschmutzung der Wohnung = Kündigung
Dokument öffnen IMR-Beitrag
AG München:
Kündigung wegen exhibitionistischer Handlungen?
Dokument öffnen IMR-Beitrag
OLG Nürnberg:
Streitwert eines Antrags auf Zahlung künftiger Nutzungsentschädigung: 10 Bruttomieten!
Dokument öffnen IMR-Beitrag
OLG Frankfurt:
Kein Vorschuss bei Werklohneinbehalt!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
VK Mecklenburg-Vorpommern:
Auswahl bestgeeigneter Bewerber: Unterkriterien sind bekanntzumachen!
Dokument öffnen VPR-Beitrag
weitere Beiträge
Neueste Volltexturteile:
OLG Naumburg:
Behinderung durch Vorgewerke: Fertigstellungsfrist wird hinfällig!
Dokument öffnen Volltext
VK Mecklenburg-Vorpommern:
Bekanntgemachte Mindestkriterien sind einzuhalten!
Dokument öffnen Volltext
LG Frankfurt/Main:
Warmwasserversorgung im Saunabereich?
Dokument öffnen Volltext
KG:
Subunternehmervertrag" oder Arbeitnehmerüberlassung?
Dokument öffnen Volltext
LG Frankfurt/Main:
Wer darf anerkennen?
Dokument öffnen Volltext
BGH:
Kein Zurückbehaltungsrecht an Vorschüssen!
Dokument öffnen Volltext
OLG Düsseldorf:
Eigeninsolvenzantrag = Kündigungsgrund!
Dokument öffnen Volltext
weitere Volltexturteile

Nachrichten in allen Sachgebieten


Online seit heute

Bundesfinanzhof hält Grundsteuer "Bundesmodell" für verfassungskonform
Bild
© micha - Fotolia.com
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in drei Verfahren - Rechtssachen II R 25/24, II R 31/24 und II R 3/25 - aufgrund mündlicher Verhandlung am 12.11.2025 entschieden, dass er die Vorschriften des Ertragswertverfahrens, die nach dem sogenannten Bundesmodell in elf Ländern für die Bewertung von Wohnungseigentum als Grundlage für die Berechnung der Grundsteuer ab dem 01.01.2025 herangezogen werden, für verfassungskonform hält.
Dokument öffnen mehr…