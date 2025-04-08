MPK setzt Reformsignale - ZIA sieht Grundlage für beschleunigte BauGB-Novelle

Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.

Keine Vorteilsausgleichung wegen eines Abzugs neu für alt!
BGH, 27.11.2025 - VII ZR 112/24
Dokument öffnen Volltext
Raten vor Fälligkeit vereinnahmt: Geschäftsführer haftet persönlich!
OLG Celle, 25.11.2025 - 3 U 171/24
Dokument öffnen Volltext
Eigeninsolvenzantrag = Kündigungsgrund!
OLG Düsseldorf, 28.08.2024 - 23 U 187/22
Dokument öffnen Volltext
Kündigungsgrund streitig: Hohe Hürden für Bieterausschluss!
VK Niedersachsen, 08.04.2025 - VgK-11/2025
Dokument öffnen Volltext
Losentscheid bei gleich geeigneten Bewerbern?
VK Südbayern, 31.10.2025 - 3194.Z3-3_01-25-56
Dokument öffnen Volltext
Klausel kann zugleich AGB und Individualabrede sein!
BGH, 13.11.2025 - III ZR 165/24
Dokument öffnen Volltext

Neueste Leseranmerkungen
OLG Naumburg:
Vorbehaltlose Zahlung = Anerkenntnis?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Stuttgart:
Nachträge beim EP-Vertrag sind nach Einheitspreisen abzurechnen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
BGH:
"beA-Karte funktioniert nicht": Keine hinreichende Glaubhaftmachung!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Köln:
Muss der Auftraggeber einem Nachunternehmereinsatz zustimmen?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Brandenburg:
Fristverlängerung durch Verhandlung während Mängelbeseitigungsfrist!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Bamberg/BGH:
Vertrag über geologische Baubetreuung ist ein Werkvertrag!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
LG Itzehoe/LG Itzehoe:
Selbständiges Beweisverfahren: Aufwendungen des "hilfsbereiten" Antragsgegners sind erstattungs- und festsetzungsfähig!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
Neueste Beiträge:
OLG Köln:
Auftragnehmer in Verzug? Auftraggeber muss Fälligkeit und Mahnung beweisen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
Neue Empfehlungen für den Feuchteschutz von erdberührten Bauteilen
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Dresden:
Einer für alle? Bei der Schriftform kritisch!
Dokument öffnen IMR-Beitrag
AG Hamburg-Blankenese:
Mieter weist Nichtbestehen von Ansprüchen des Vermieters nach: Rückzahlung der Mietsicherheit
Dokument öffnen IMR-Beitrag
AG Stadthagen:
Die Betriebskostenabrechnung und ihre Folgen
Dokument öffnen IMR-Beitrag
OLG Hamm:
Vergütung des wegen Gutachtenmängeln entlassenen gerichtlichen Sachverständigen: Nachbesserungschance?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
AG Wiesbaden:
Ohne Zustellungswille keine wirksame Zustellung
Dokument öffnen IMR-Beitrag
weitere Beiträge
Neueste Volltexturteile:
BGH:
Kein Zurückbehaltungsrecht an Vorschüssen!
Dokument öffnen Volltext
OLG Düsseldorf:
Eigeninsolvenzantrag = Kündigungsgrund!
Dokument öffnen Volltext
BGH:
Keine Vorteilsausgleichung wegen eines Abzugs neu für alt!
Dokument öffnen Volltext
OLG Celle:
Raten vor Fälligkeit vereinnahmt: Geschäftsführer haftet persönlich!
Dokument öffnen Volltext
VK Niedersachsen:
Kündigungsgrund streitig: Hohe Hürden für Bieterausschluss!
Dokument öffnen Volltext
LG Hamburg:
Stellplatz und Wohnraum: Einheitlicher Mietvertrag oder nicht?
Dokument öffnen Volltext
LG Berlin II:
Mieterhöhung vor Mietbeginn muss unter der Mietpreisbremse bleiben!
Dokument öffnen Volltext
weitere Volltexturteile

Online seit 8. Dezember

MPK setzt Reformsignale - ZIA sieht Grundlage für beschleunigte BauGB-Novelle
Bild
© Zerbor - Fotolia
Staatsmodernisierung setzt wichtige Impulse für Wohnungsbau

Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) begrüßt die Beschlüsse zur Staatsmodernisierung, die die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) gestern getroffen hat. "Es sind wichtige Schritte hin zu einer spürbaren Entbürokratisierung und Beschleunigung zentraler Verwaltungsabläufe", lobt Iris Schöberl, Präsidentin des ZIA. "Diese Beschlüsse sind ein Durchbruch - und sie geben dem dringend notwendigen Reformprozess im Baurecht und in den Genehmigungsverfahren echten Auftrieb", so Schöberl.
Dokument öffnen mehr…