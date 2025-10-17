VPB: Neubauförderung EH55 reaktiviert - Chance nutzen

Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.

Höhe der großen" Kündigungsvergütung beim Gerüstbauvertrag?
KG, 18.11.2025 - 21 U 16/25
Dokument öffnen Volltext
Besteller in Annahmeverzug: Nur "einfacher" Mängeleinbehalt!
OLG München, 04.04.2025 - 28 U 2940/24 Bau
Dokument öffnen Volltext
Ausschluss nur bei wirksam geforderten Unterlagen!
BayObLG, 19.11.2025 - Verg 9/25
Dokument öffnen Volltext
(Vorbehaltlose) Zusage der Mängelbeseitigung ist Anerkenntnis!
OLG Düsseldorf, 28.05.2024 - 23 U 155/22
Dokument öffnen Volltext
Zwangskauf von DIN-Normen vom Ausbeuth-Verlag" ist hinzunehmen!
VK Bund, 17.10.2025 - VK 1-90/25
Dokument öffnen Volltext
Baugenehmigung liegt nicht vor: Architekt muss Bauarbeiten stoppen!
OLG Karlsruhe, 19.11.2025 - 15 U 6/25
Dokument öffnen Volltext

Neueste Leseranmerkungen
OLG Stuttgart:
Nachträge beim EP-Vertrag sind nach Einheitspreisen abzurechnen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
BGH:
Der Satz "beA-Karte funktioniert nicht" ist keine hinreichende Glaubhaftmachung!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Köln:
Muss der Auftraggeber einem Nachunternehmereinsatz zustimmen?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Brandenburg:
Fristverlängerung durch Verhandlung während Mängelbeseitigungsfrist!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Bamberg/BGH:
Vertrag über geologische Baubetreuung ist ein Werkvertrag!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
LG Itzehoe/LG Itzehoe:
Selbständiges Beweisverfahren: Aufwendungen des "hilfsbereiten" Antragsgegners sind erstattungs- und festsetzungsfähig!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG München/BGH:
Verstoß gegen die Bauförderungspflicht: Nachweis der kausalen Verzögerung durch den AG!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
Neueste Beiträge:
OLG Stuttgart:
Nachträge beim EP-Vertrag sind nach Einheitspreisen abzurechnen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
VK Thüringen:
Vorgaben des Auslobers hat das Preisgericht im Planungswettbewerb zu beachten!
Dokument öffnen VPR-Beitrag
LG München I:
Wortlaut sticht Wunschdenken
Dokument öffnen IMR-Beitrag
AG Düsseldorf:
Regulierung bei Einzel-Wallboxen geboten!
Dokument öffnen IMR-Beitrag
OLG Naumburg:
Vorbehaltlose Zahlung = Anerkenntnis?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Karlsruhe:
Nicht jede Ausführungsplanung muss genehmigungsfähig sein!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
VK Bund:
Zwangskauf von DIN-Normen vom "Ausbeuth-Verlag" ist hinzunehmen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Jena:
Fachkundige Partei bleibt auf den Kosten für ein Privatgutachten sitzen!
Dokument öffnen Volltext
OLG Düsseldorf:
(Vorbehaltlose) Zusage der Mängelbeseitigung ist Anerkenntnis!
Dokument öffnen Volltext
LSG Thüringen:
Wiedereinarbeitungsvergütung" für Ergänzungsgutachten?
Dokument öffnen Volltext
OLG München:
Besteller in Annahmeverzug: Nur "einfacher" Mängeleinbehalt!
Dokument öffnen Volltext
VK Bund:
Zwangskauf von DIN-Normen vom Ausbeuth-Verlag" ist hinzunehmen!
Dokument öffnen Volltext
LG Hamburg:
Maßlosigkeit wird bestraft!
Dokument öffnen Volltext
AG München:
Kündigung wegen exhibitionistischer Handlungen?
Dokument öffnen Volltext
VPB: Neubauförderung EH55 reaktiviert - Chance nutzen
Ab 16.12.2025 will der Bund sogenannte Effizienzhäuser wieder fördern, die dem Standard EH55 entsprechen. Das heißt: Diese Gebäude verbrauchen nur 55 Prozent der Energie im Vergleich zu einem herkömmlichen Haus. 800 Millionen Euro stellt die Bundesregierung hierfür zur Verfügung. Diese Mittel müssen noch im Haushaltsausschuss und vom Bundestag gebilligt werden. Ist das geschehen, wird der Neubau im EH55-Standard über zinsverbilligte Kredite der staatlichen Förderbank KfW gefördert - solange das Geld reicht.