Mietenmonitor: Deutlich überhöhte Mieten in Berlin und Ulm

Höhe der großen" Kündigungsvergütung beim Gerüstbauvertrag?
KG, 18.11.2025 - 21 U 16/25
Dokument öffnen Volltext
Fachlosbildung unterliegt der Beschaffungsfreiheit!
OLG Düsseldorf, 19.05.2023 - Verg 9/24
Dokument öffnen Volltext
Ausschluss nur bei wirksam geforderten Unterlagen!
BayObLG, 19.11.2025 - Verg 9/25
Dokument öffnen Volltext
Bescheinigung haushaltsnaher Dienstleistungen durch den Verwalter?
LG Aurich, 07.10.2025 - 1 S 75/25
Dokument öffnen Volltext
Planungswettbewerb ist kein (vergabe-)rechtsfreier Raum!
VK Thüringen, 20.06.2025 - 5090-250-4004/67
Dokument öffnen Volltext
Baugenehmigung liegt nicht vor: Architekt muss Bauarbeiten stoppen!
OLG Karlsruhe, 19.11.2025 - 15 U 6/25
Dokument öffnen Volltext

BGH:
Der Satz "beA-Karte funktioniert nicht" ist keine hinreichende Glaubhaftmachung!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Köln:
Muss der Auftraggeber einem Nachunternehmereinsatz zustimmen?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Brandenburg:
Fristverlängerung durch Verhandlung während Mängelbeseitigungsfrist!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Bamberg/BGH:
Vertrag über geologische Baubetreuung ist ein Werkvertrag!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
LG Itzehoe/LG Itzehoe:
Selbständiges Beweisverfahren: Aufwendungen des "hilfsbereiten" Antragsgegners sind erstattungs- und festsetzungsfähig!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG München/BGH:
Verstoß gegen die Bauförderungspflicht: Nachweis der kausalen Verzögerung durch den AG!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Bamberg:
Kein Honorar für Planung trotz "Planungsstopps"!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
LSG Sachsen-Anhalt:
Kranführer ohne eigenen Kran krant abhängig beschäftigt!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG München:
Millionär muss weiter zur Miete wohnen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
LG Hamburg:
Fristlose Kündigung bei unerlaubter Untervermietung?
Dokument öffnen IMR-Beitrag
OLG Hamburg:
Hauptsacheverfahren anhängig: Beweisverfahren (un-)zulässig?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Bamberg:
Leistungs-, Aufklärungs- und Informationspflichten bei geologischer Baubetreuung?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
VK Baden-Württemberg:
Konzeptbewertung mittels Punktespannen?
Dokument öffnen VPR-Beitrag
VK Mecklenburg-Vorpommern:
Bieter muss nach Aufforderung die Angemessenheit seines Angebots beweisen!
Dokument öffnen VPR-Beitrag
OLG Karlsruhe:
Baugenehmigung liegt nicht vor: Architekt muss Bauarbeiten stoppen!
Dokument öffnen Volltext
VK Thüringen:
Planungswettbewerb ist kein (vergabe-)rechtsfreier Raum!
Dokument öffnen Volltext
LG Hamburg:
Anspruch auf Untervermietung: Kündigung wegen unerlaubter Untervermietung unwirksam
Dokument öffnen Volltext
LG München I:
Instandhaltungs- und -setzungspflicht umfasst auch anfängliche Mängel!
Dokument öffnen Volltext
KG:
Höhe der großen" Kündigungsvergütung beim Gerüstbauvertrag?
Dokument öffnen Volltext
BayObLG:
Ausschluss nur bei wirksam geforderten Unterlagen!
Dokument öffnen Volltext
AG Frankfurt/Main:
Verwahrlosung = Kündigung!
Dokument öffnen Volltext
Mietenmonitor: Deutlich überhöhte Mieten in Berlin und Ulm
Bild
© Andre Bonn - Fotolia
Jede zweite Berliner Angebotsmiete verstößt gegen Mietpreisbremse, jede dritte ist Mietwucher

Eine neue Untersuchung im Auftrag des Deutschen Mieterbundes (DMB) zeigt alarmierende Ergebnisse auf den Mietmärkten in Berlin und Ulm: In Berlin verstoßen 46 Prozent der Mietwohnungsangebote im Bestand gegen die Mietpreisbremse und ein Drittel der Inserate überschreitet sogar die Grenze des Mietwuchers. Bei Angeboten für möblierte Wohnungen in Berlin liegt der Anteil der Verstöße sogar bei 69 Prozent und bei mehr als der Hälfte dieser Wohnungsanzeigen wird die Mietwuchergrenze überschritten. In Ulm, einer mittelgroßen Stadt mit traditionell guter Bodenpolitik, liegt der Anteil der Inserate für Bestandswohnungen, die gegen die Mietpreisbremse verstoßen, sogar bei rund 70 Prozent.
Dokument öffnen mehr…