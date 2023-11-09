Neustart der "Energetischen Stadtsanierung": Kommunen erhalten wieder Fördermittel für den klimafreundlichen Umbau ihrer Quartiere

Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.

Aktuelles
Meistgelesen
Keine Abnahme erfolgt: Wann beginnt die Gewährleistungsfrist?
OLG Hamburg, 09.11.2023 - 4 U 18/23
Dokument öffnen Volltext
Mängeleinbehalt steht Vorschussanspruch entgegen!
OLG Frankfurt, 21.03.2025 - 21 U 7/24
Dokument öffnen Volltext
Einzelne Rechnungspositionen sind teilbarer Streitgegenstand!
OLG Celle, 29.09.2025 - 5 U 137/25
Dokument öffnen Volltext
Millionär muss weiter zur Miete wohnen!
OLG München, 24.11.2025 - 9 W 1431/25 Bau
Dokument öffnen Volltext
Erkannte Vergabeverstöße sind binnen zehn Tagen zu rügen!
VK Thüringen, 21.02.2024 - 5090-250-4003/442
Dokument öffnen Volltext
Kein Vertrag, keine Mängelansprüche!
OLG München, 31.05.2024 - 20 U 3765/23 Bau
Dokument öffnen Volltext

Neueste Leseranmerkungen
OLG Köln:
Muss der Auftraggeber einem Nachunternehmereinsatz zustimmen?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Brandenburg:
Fristverlängerung durch Verhandlung während Mängelbeseitigungsfrist!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Bamberg/BGH:
Vertrag über geologische Baubetreuung ist ein Werkvertrag!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
LG Itzehoe/LG Itzehoe:
Selbständiges Beweisverfahren: Aufwendungen des "hilfsbereiten" Antragsgegners sind erstattungs- und festsetzungsfähig!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG München/BGH:
Verstoß gegen die Bauförderungspflicht: Nachweis der kausalen Verzögerung durch den AG!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Bamberg:
Kein Honorar für Planung trotz "Planungsstopps"!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Stuttgart:
Voraussetzungen einer Kündigung wegen Mängeln vor der Abnahme?
Dokument öffnen IBR 2025, 633
Neueste Beiträge:
OLG Naumburg/BGH:
Nutzung ohne Mängelrüge: Abnahme nach angemessener Prüffrist!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
VK Sachsen-Anhalt:
"Anmerkung" = Rüge?
Dokument öffnen VPR-Beitrag
AG Dortmund:
(Ehemaliger) Mieter darf auch die Hausverwaltung bewerten!
Dokument öffnen IMR-Beitrag
AG Hamburg:
Miete von Wohnung und Garage: Einheitlicher Mietvertrag?
Dokument öffnen IMR-Beitrag
OVG Niedersachsen:
Bauablauf ist nicht genehmigungsrelevant!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
BGH:
Keine Angaben zu deren Berechnung im Kreditvertrag: Keine Vorfälligkeitsentschädigung
Dokument öffnen IBR-Beitrag
BGH:
Kostenentscheidung nach § 494a Abs. 2 ZPO auch bei "verfristeter" Hauptsacheklage?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
Neueste Volltexturteile:
OLG München:
Kein Vertrag, keine Mängelansprüche!
Dokument öffnen Volltext
OLG Düsseldorf:
"Bestandene" Eignungsprüfung begründet Vertrauenstatbestand!
Dokument öffnen Volltext
OVG Mecklenburg-Vorpommern:
Gehören Ferienhäuser zum Bebauungszusammenhang des unbeplanten Innenbereichs?
Dokument öffnen Volltext
LG Gießen:
Schimmel in der Wohnung: Wer muss was beweisen?
Dokument öffnen Volltext
BGH:
"beA-Karte funktioniert nicht" ist keine hinreichende Glaubhaftmachung!
Dokument öffnen Volltext
OLG Brandenburg:
Kein Hinweis auf hohen Schaden: Kein Anspruch auf Schadensersatz!
Dokument öffnen Volltext
OLG München:
Millionär muss weiter zur Miete wohnen!
Dokument öffnen Volltext
Neustart der "Energetischen Stadtsanierung": Kommunen erhalten wieder Fördermittel für den klimafreundlichen Umbau ihrer Quartiere
Bild
© photo 5000 - Fotolia.com
Nach dem Förderstopp am Ende des Jahres 2023 nimmt das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) in Zusammenarbeit mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) das erfolgreiche Förderprogramm "Energetische Stadtsanierung" (KfW 432) wieder auf. Ziel des Förderprogramms ist es, Kommunen und ihre Partner beim klimagerechten Umbau von Stadtquartieren zu unterstützen und damit zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2045 beizutragen. Das Programm fördert Konzepte für energetische Sanierungen und für die Dekarbonisierung der Energieversorgung im Quartier sowie ein Sanierungsmanagement, das die Umsetzung dieser Konzepte begleitet.
Dokument öffnen mehr…