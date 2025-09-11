Bauhauptgewerbe im September: Perspektive verbessert sich

Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.

Aktuelles
Meistgelesen
Plant keine Luftschlösser!
OLG Bamberg, 02.10.2025 - 12 U 123/24
Dokument öffnen Volltext
Mängeleinbehalt steht Vorschussanspruch entgegen!
OLG Frankfurt, 21.03.2025 - 21 U 7/24
Dokument öffnen Volltext
Keine Abnahme erfolgt: Wann beginnt die Gewährleistungsfrist?
OLG Hamburg, 09.11.2023 - 4 U 18/23
Dokument öffnen Volltext
Einzelne Rechnungspositionen sind teilbarer Streitgegenstand!
OLG Celle, 29.09.2025 - 5 U 137/25
Dokument öffnen Volltext
Schlüsseleinwurf = Rückerhalt der Mietsache
LG Essen, 11.09.2025 - 10 S 22/25
Dokument öffnen Volltext
Erkannte Vergabeverstöße sind binnen zehn Tagen zu rügen!
VK Thüringen, 21.02.2024 - 5090-250-4003/442
Dokument öffnen Volltext

Neueste Leseranmerkungen
OLG Köln:
Muss der Auftraggeber einem Nachunternehmereinsatz zustimmen?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Brandenburg:
Fristverlängerung durch Verhandlung während Mängelbeseitigungsfrist!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Bamberg/BGH:
Vertrag über geologische Baubetreuung ist ein Werkvertrag!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
LG Itzehoe/LG Itzehoe:
Selbständiges Beweisverfahren: Aufwendungen des "hilfsbereiten" Antragsgegners sind erstattungs- und festsetzungsfähig!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG München/BGH:
Verstoß gegen die Bauförderungspflicht: Nachweis der kausalen Verzögerung durch den AG!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Bamberg:
Kein Honorar für Planung trotz "Planungsstopps"!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Stuttgart:
Voraussetzungen einer Kündigung wegen Mängeln vor der Abnahme?
Dokument öffnen IBR 2025, 633
Neueste Beiträge:
OLG Köln:
Muss der Auftraggeber einem Nachunternehmereinsatz zustimmen?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
VG Gelsenkirchen:
Denkmalschutzrecht schützt nur die Allgemeinheit - selten Eigentümer von Denkmalen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
AG Wedding:
Befristeter Wohnraummietvertrag: Befristungsgrund ist konkret schriftlich darzustellen!
Dokument öffnen IMR-Beitrag
VG Bremen:
Kammerbeiträge nicht gezahlt und Anfragen ignoriert: Berufspflichtverstoß!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
LG Nürnberg-Fürth:
Wer's "schwarz" macht, ist der Dumme!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Düsseldorf:
"Position nicht kalkulierbar" ist keine hinreichende Rüge!
Dokument öffnen VPR-Beitrag
LG Köln:
Platzbedarf für Hobbysammler rechtfertigt keine Eigenbedarfskündigung!
Dokument öffnen IMR-Beitrag
Neueste Volltexturteile:
OLG Hamburg:
Keine Abnahme erfolgt: Wann beginnt die Gewährleistungsfrist?
Dokument öffnen Volltext
LG Bochum:
Auch eine eGbR kann wegen Eigenbedarfs ihrer Gesellschafter kündigen!
Dokument öffnen Volltext
AG Böblingen:
Rücklagen in Anleihen angelegt: Verwalter haftet auf Schadensersatz
Dokument öffnen Volltext
BVerfG:
Wann hat eine Sache grundsätzliche Bedeutung?
Dokument öffnen Volltext
BGH:
Mieter umzugsfähig? Sachverständigengutachten erforderlich!
Dokument öffnen Volltext
AG Wiesbaden:
Einstweilige Verfügung inkl. Beschlussanfechtungsklage: Anfechtungsfrist gewahrt?
Dokument öffnen Volltext
OLG Frankfurt:
Mängeleinbehalt steht Vorschussanspruch entgegen!
Dokument öffnen Volltext
Nachrichten in allen Sachgebieten


Online seit heute

Bauhauptgewerbe im September: Perspektive verbessert sich
Bild
© docter_k - shutterstock.com
Auftragsplus in allen Bausparten. Umsatz insgesamt im Plus

"Nach dem eher verhaltenen Ergebnis im August, hat die Baukonjunktur im September im Vorjahresvergleich angezogen. Von dem Auftragsplus haben diesmal alle Bausparten profitiert - selbst der Straßenbau. Auch wenn der Anstieg zum Teil auf das schlechte Ergebnis im Vorjahresmonat zurückzuführen ist, sind das nach Monaten des Abwärtstrends endlich erste positive Nachrichten." Mit diesen Worten kommentiert der Hauptgeschäftsführer der BAUINDUSTRIE, Tim-Oliver Müller, die am 25.11.2025 veröffentlichten Konjunkturindikatoren für den Bau.
Dokument öffnen mehr…